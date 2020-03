Mer złożyła życzenia stulatce z Pogir

W rejonie wileńskim przypada pierwszy w tym roku jubileusz 100-lecia. Z życzeniami do stuletniej mieszkanki gminy Pogiry Antaniny Jaraminienė udała się z życzeniami i kwiatami mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.



„Przybyliśmy tutaj wraz z przedstawicielami administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, by złożyć Pani życzenia z okazji jakże pięknego jubileuszu. Bóg obdarzył Panią niezwykłym darem, jakim jest długie życie. Wiemy, że nie miała Pani łatwego życia, mimo wszystko dzisiaj wraz z liczną rodziną może się Pani cieszyć z tego, że dane było Pani doczekać tak pięknego jubileuszu. Życzę zdrowia, długich i pięknych lat życia w otoczeniu kochających najbliższych” – gratulowała mer M. Rekść, wręczając sędziwej mieszkance kwiaty i list gratulacyjny.

Antanina Jaraminienė przyszła na świat 3 marca 1920 roku w rejonie orańskim. Nie miała łatwego życia, ale cieszy się z tego, że może cieszyć się z tego, że widzi, jak sobie życie układają 3 jej córki, 5 wnuków i 5 prawnucząt.

W 1950 roku rodzina Antaniny Jaraminienė została zesłana do Kraju Krasnojarskiego, gdzie spędziła 8 lat swego życia. Po powrocie na Litwę pani Antanina pracowała w kołchozie, lubiła wiązać. Wraz z osiągnieciem wieku emerytalnego wyjechała z córką do wsi Pogiry, gdzie mieszka do tej pory.

Krzepkiego zdrowia życzyli dzisiaj jubilatce również przybyli wraz z mer rejonu: Elena Kačanovskienė, zastępca Wydziału Opieki Społecznej, Władysława Wanagiel-Trybocka, p.o. starosty Pogir wraz z pracownikiem społecznym.

Foto.vrsa.lt