Kwarantanna przedłużona do 11 maja, ale złagodzono niektóre restrykcje

Rząd postanowił przedłużyć kwarantannę do 11 maja, ale jednocześnie, w przyszłym tygodniu, rozpocznie się drugi etap łagodzenia kwarantanny. We wtorek na Litwie przeprowadzono rekordową liczbę badań laboratoryjnych – 6 040 testów, wśród których potwierdzonych zostało 20 nowych przypadków koronawirusa.

Już od poniedziałku zostaną otwarte muzea, biblioteki, uliczne kawiarnie, zakłady fryzjerskie i salony piękności, a także sklepy w centrach handlowych. Organizowane będą też egzaminy na prawo jazdy.

– Dobrze, że kwarantanna została przedłużona. To, że w przyszłym tygodniu ma nastąpić drugi etap łagodzenia kwarantanny, jest także dobrym znakiem. Tak robią pozostałe państwa. We wtorek wykonano 6 040 testów, z których potwierdzonych zostało 20 przypadków koronawirusa. To bardzo dobry wynik, ale należy wziąć pod uwagę, komu były wykonywane te testy. Testować należy ludzi z różnych grup wiekowych, różnych zawodów, należących i nienależących do grupy ryzyka. Na dzisiaj sytuacja zdrowotna w kraju naprawdę jest dobra, miejmy nadzieję, że będzie z każdym dniem jeszcze lepsza – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Vytautas Kasiulevičius, profesor na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Wileńskiego.

Już w najbliższy poniedziałek największą zmianą będzie otwarcie zakładów fryzjerskich. Salony fryzjerskie będą mogły zostać otwarte pod warunkiem, że każdemu klientowi zapewnią 10 mkw powierzchni.

Wszystkie sklepy będą mogły znów działać, w tym te zlokalizowane w centrach handlowych. Ale sklepy będą musiały zapewnić bezpieczeństwo i odległość między ludźmi, wynoszącą co najmniej 2 metry. Sklepy weterynaryjne, apteki, optyka i ortopedia będą mogły świadczyć usługi również w centrach handlowych.

Instytucje kulturalne i sportowe również będą musiały przestrzegać nowych wytycznych, takich jak ograniczona liczba klientów. Kioski handlowe wznowią pracę pod warunkiem, że mają wejście od zewnątrz. Przebywać w nich będzie mógł tylko jeden klient.

Noszenie masek pozostaje obowiązkowe, ale jest wyjątek – nie będzie tego obowiązku podczas jedzenia w kawiarniach.

Od przyszłego tygodnia będzie dozwolona również sprzedaż sadzonek, nasion i nawozu na targowiskach.

Kolejnym krokiem będzie otwarcie klubów sportowych oraz kawiarni. Następnie – zezwolenie na imprezy masowe.

Planowane jest także masowe robienie testów, które powinno być przeprowadzone przez kilka instytucji – Centrum Nauk Życia Uniwersytetu Wileńskiego, Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu, kliniki Santaros i klinikę w Kownie. Planuje się przebadać około 7,5 tys. osób, które będą wybierane losowo. Testy byłyby przeprowadzane w punktach mobilnych i analizowane przez dedykowane laboratoria. Celem badania jest przedstawienie jak najpełniejszego obrazu rozprzestrzeniania się wirusa wśród populacji.

W stołecznych Klinikach Santaros we wtorek, 21 kwietnia, szczęśliwie urodziła kobieta zakażona koronawirusem. Zarówno matka, jak i dziecko czują się dobrze, poinformował minister ochrony zdrowia Aurelijus Veryga. Koronawirus został zdiagnozowany u kobiety w Wileńskim Szpitalu Położniczym (ul.Tyzenhauzų 18A), dokąd została przywieziona na poród. Nie czuła żadnych objawów.

Według danych z 22 kwietnia, godz. 16.00, na Litwie potwierdzono 1 370 przypadków koronawirusa. We wtorek potwierdzonych zostało 20 nowych przypadków COVID-19, a wykonano 6 040 testów. Ogólna liczba zmarłych wzrosła do 38 osób.

Od początku prowadzenia badań wykonano ogółem 76 793 testów. Za wyleczone z koronawirusa uważa się 357 osób.