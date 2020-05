Niemenczyn: przebadano prawie 2,7 tys. osób

Po wykryciu wybuchu zakażenia koronawirusem w szwalni „Vilnika” w Niemenczynie i potwierdzeniu przypadku zachorowania na COVID-19 w pobliskim domu opieki „Senevita”, rząd podjął decyzję w dniach 16-24 kwietnia stosować ograniczenia na wjazd i wyjazd z Niemenczyna oraz zbadać pod kątem koronawirusa dorosłych mieszkańców miasteczka.

Punkty mobilne w Niemenczynie działały w dn. 18-24 kwietnia. Zbadało się prawie 2,7 tys. osób. Wg danych z dnia 24 kwietnia pozytywny wynik miało 36 osób, z nich 34 osoby miały powiązanie ze szwalnią „Vilnika”.

Badaniu mogły się poddać nie tylko mieszkańcy miasta Niemenczyn, ale też mieszkańcy pobliskich wsi, pracownicy firm, instytucji i organizacji z siedzibą w Niemenczynie, również osoby, które przez specjalistów zostały uznane za związane z wybuchem infekcji, niezależnie od miejsca zamieszkania lub pracy.

Biorąc pod uwagę to, że mieszkańcy zdyscyplinowanie przestrzegali wszystkich wymogów kwarantanny, a wybuch zakażenia koronawirusem w Niemenczynie związany jest z tylko ZSA „Vilnika”, stosowane od 16 kwietnia ograniczenia wjazdu i wyjazdu w Niemenczynie zostały zniesione 24 kwietnia o godz. 24:00.

Podsumowując ograniczenia, dotyczące ruchu w Niemenczynie oraz przeprowadzone u mieszkańców badania profilaktyczne na COVID-19, Lucyna Kotłowska, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, cieszy się, że prace wykonano operatywnie, a sytuacja w dzień zniesienia zakazu dt. ograniczenia ruchu jest pod kontrolą.

„Ten tydzień był bardzo napięty i skomplikowany dla wszystkich. Aby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, przez całe dni nad ochroną zdrowia i bezpieczeństwa ludzi w skoordynowany sposób pracowało wiele różnych instytucji. Dlatego w imię ludzi, którzy szczerze i operatywnie pracowali, w imię włożonej przez nich ciężkiej pracy i wysiłków, prosimy nadal o odpowiedzialne przestrzeganie wszystkich wymogów kwarantanny.” – w piątek, 24 kwietnia, mówiła dyrektor administracji.

„Dzisiaj infekcja w Niemenczynie jest powstrzymana, ale nie wolno nam się rozluźniać, ponieważ nie oznacza to, że jednoznacznie wirus nie rozprzestrzeni się dalej. Dopóki są chorzy i ci, którzy mieli z nimi kontakt, istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się, dlatego musimy monitorować sytuację. Nadal konieczne jest skoncentrowanie przestrzegać kwarantanny i środków bezpieczeństwa, a komu to niezbędne, przestrzegać ścisłej izolacji. Zrozumiejmy, to dla dobra nas wszystkich. Chrońmy siebie, a jednocześnie innych” – L. Kotłowska prosiła mieszkańców o dalsze nienaruszanie dyscypliny.

Według danych Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego z dn. 23 kwietnia w szwalni ZSA „Vilnika” wykryto 87 przypadków koronawirusa i 349 osób kontaktowych. Ostatnie przypadki zostały zarejestrowane 21 kwietnia.

Osoby, które są związane z wybuchem infekcji koronawirusa w Niemenczynie i chciałyby wykonać badania na obecność koronawirusa (COVID-19), zostaną skierowani do mobilnych punktów działających w Wilnie. Obowiązuje uprzednia rejestracja dzwoniąc pod numer 1808.

Przypominamy też, że osoby starsze, samotne, chore lub odizolowane w razie potrzeby mogą zwrócić się do urzędu gminy w miejscu zamieszkania o pomoc (w celu zakupu żywności, lekarstw lub załatwienia innych niezbędnych spraw).

Zapraszamy również sąsiadów do pomocy takim osobom. Zaoferujcie im, że zgodnie z ustaloną listą kupicie im żywność lub lekarstwa i bezpiecznie zostawicie je przy drzwiach. Zadzwońcie – może potrzebują innej Waszej pomocy. Jesteśmy przekonani, że w każdym razie szczera uwaga sąsiada rozjaśni ich codzienne życie i utwierdzi w przekonaniu, że działając wspólnie, możemy wszystko przezwyciężyć.

Bądźmy zdrowi!

Foto. Marian Dźwinel