Nadziei potrzeba nam wszystkim

Pola Nadziei – akcja organizowana co roku przez Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie – ma w tym roku wyjątkowy wymiar. Wyjątkowy jest patron wydarzenia – Jan Paweł II, którego 100. rocznicę urodzin w tym roku obchodzimy, ale wyjątkowe są też okoliczności, bo nadzieja jest nam w tym trudnym czasie pandemii wyjątkowo potrzebna.



Kampania „Pola Nadziei” jest elementem międzynarodowego programu powołanego do życia przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii. Są to działania podejmowane wyłącznie przez hospicja na terenie całej Europy. Wspólnoty religijne, organizacje społeczne, firmy, placówki edukacyjne, instytucje kultury organizują się i jesienią wspólnie sadzą cebulki żonkili, kwiat ten jest bowiem symbolem zwycięstwa altruizmu, wielkoduszności, ofiarności, dobroczynności nad egoizmem, symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią.

16 października, w dniu 42. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w Godzinie Miłosierdzia, Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie zaprosiło po raz siódmy do kampanii „Pola Nadziei”, tym razem poświęconej 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Odmówiono wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji misji hospicyjnej, za wszystkich darczyńców, o pokój na świecie, wierność wartościom chrześcijańskim, następnie zasadzone zostały cebulki żonkili jako wyraz jedności i solidarności z osobami chorymi.



„Pola Nadziei” w tym roku zakwitną na Litwie w 11 miejscach: w Wilnie przy Nuncjaturze Apostolskiej, Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Domku św. Faustyny, Parafii pw. św. Jana Pawła II, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, na Cmentarzu na Antokolu, przy kwaterze ofiar 13 stycznia i na skwerze przy hospicjum. Żonkile posadzone zostaną również w Kownie przy pomniku św. Jana Pawła II oraz w Szawlach przy Górze Krzyży.

– Wybraliśmy te miejsca nieprzypadkowo, wszystkie tworzą swoisty szlak św. Jana Pawła II na Litwie. To miejsca, które wiążą się z jego sobą, ale także te, które odwiedził w czasie pielgrzymki na Litwę – mówi Łukasz Kamiński, przedstawiciel Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Organizatorzy akcji na Litwie podkreślają, że wizyta Jana Pawła II w 1993 r. stała się swoistym drogowskazem dla Kościoła katolickiego na Litwie, jak też dla całego narodu. W swoich homiliach i przemówieniach Ojciec Święty wskazał dopiero co uwolnionemu z jarzma totalitaryzmu społeczeństwu źródła odrodzenia duchowego oraz podstawy, na których należy budować życie w wolności i solidarności.

Wileńska odsłona „Pól Nadziei” nawiązuje nie tylko do osoby, ale również do nauczania Jana Pawła II, dlatego w czasie kampanii odczytano fragmenty jego encykliki poświęconej miłosierdziu. Nie bez znaczenia jest również szczególny czas, w którym się znajdujemy, czyli pandemia koronawirusa.

– W czasie pandemii chcemy nieść nadzieję wszystkim. Nie tylko propagujemy ideę hospicyjną, ale również modlimy się o ustanie pandemii. Można powiedzieć, że znajdujemy się w szczególnym okresie, gdy nadzieja, jak też przypominanie o niej, są szczególnie ważne dla nas wszystkich – mówi Kamiński.

Akcja ma uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby chorych i możliwość niesienia im pomocy. Jest także jednym ze sposobów na zbieranie środków potrzebnych na działalność wileńskiego hospicjum.

– Rzeczywiście, ta misja, którą wiele osób podtrzymuje, wymaga ogromnego wsparcia. Co miesiąc wydatki hospicjum to ok. 85 tys. euro, z czego kasa chorych pokrywa jedynie 40 tys. Pozostałą sumę hospicjum musi zebrać samo – mówi przedstawiciel hospicjum.



W piątek w kampanię zaangażowali się wolontariusze i przyjaciele hospicjum, a także mieszkańcy okolic, gdzie „Pola Nadziei” powstają. W Wilnie w kampanię zaangażowali się także przedstawiciele Polskiej Placówki Dyplomatycznej i uczniowie polskich szkół. Przy domku św. Faustyny w wydarzeniu uczestniczył abp wileński Gintaras Grušas.

„Kiedy wiosną zakwitną kwiaty posadzone jesienią, tworzą całe Pola Nadziei – symbol jedności z osobami chorymi i wsparcia dla hospicjum. Dzięki tym kwiatom możemy nieść nadzieję w naszej trudnej codzienności. Niezmierzona jest też liczba osób, do których dzięki „Polom Nadziei” dociera informacja o idei hospicyjnej, w tym – do rodzin, które mogą się dowiedzieć, że mogą w hospicjach otrzymać pomoc dla swoich bliskich. Dzięki żonkilowi – międzynarodowemu symbolowi nadziei, osoby dorosłe, dzieci i młodzież w sposób przystępny mogą dowiedzieć się o tym, co jest trudną, ale nieodłączną częścią życia: o chorobie, przemijaniu, stracie, ale także – o nadziei i radości, jaką może nieść w tych chwilach człowiek wrażliwy i otwarty na los drugiego człowieka” – podkreślają przedstawiciele wileńskiego hospicjum.

| Fot. Marian Paluszkiewicz