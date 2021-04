Obecnie wiek emerytalny dla mężczyzn wynosi 64 lata i 2 miesiące, dla kobiet 63 lata i 4 miesiące

Komisja Europejska zachęca Litwę w ciągu najbliższych dwudziestu lat do wydłużenia wieku aktywności zawodowej do 72 lat. Są to obliczenia teoretyczne, ale eksperci twierdzą, że wraz ze starzeniem się Europy pracownicy coraz dłużej pozostają na rynku pracy. Tymczasem przewodnicząca sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreśla, że obecnie odbywają się dyskusje nie na temat przedłużenia wieku emerytalnego do 72 lat, ale wydłużenia wieku produkcyjnego do 72 lat.

– Takie zamieszanie spowodował nagłówek mówiący o tym, że Komisja Europejska zachęca Litwę do podniesienia wieku emerytalnego do 72 lat do 2040 r. Ludzie widząc ten wpis, myślą, że mówi się o drastycznym wydłużeniu wieku emerytalnego. To jest kwestia przedłużenia wieku produkcyjnego i nie trzeba tutaj się bać i przywiązywać się do tej liczby. Jeszcze raz zaznaczam, mowa idzie o przedłużeniu wieku produkcyjnego, ponieważ społeczeństwo starzeje się, ale wygląd i zdrowie coraz dłużej pozwala na podjęcie pracy. Proszę zrozumieć, że wiek emerytalny to nie to samo co wiek produkcyjny – zaznacza Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Greta Ilekytė, ekonomistka banku Swedbank, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim“ powiedziała, że wydłużenie wieku emerytalnego w przyszłości jest nieuniknione.

– Wcześniej czy później powinien być podniesiony wiek emerytalny, ponieważ ludzie żyją coraz dłużej, mamy coraz bardziej zaawansowaną medycynę, co pozwala przez dłuższe lata cieszyć się dobrym zdrowiem, a gdy człowiek jest zdrowy, to może pracować. Na całym świecie wiek emerytalny jest przedłużany. Oczywiście, że wiek emerytalny do 72 lat zostanie przedłużony nie w ciągu kilku lat. To będzie proces długotrwały. Myślę, że tak duże zmiany nie nastąpią szybko – twierdzi ekonomistka.

W wielu europejskich krajach coraz bardziej dotkliwy staje się brak nie tylko wykwalifikowanych pracowników, ale także pracowników w branży budowlanej, produkcyjnej, transportowej, gastronomicznej.

– Wiemy, że na Litwie i w innych krajach Unii Europejskiej jest brak pracowników. Niektóre państwa wskazują, że właśnie z powodu braku siły roboczej niektóre branże nie mogą się rozwijać. A więc ten problem trzeba rozwiązywać. Jest kilka rozwiązań, na przykład zliberalizować zasady emigracji, żeby emigranci mogli zapełnić wolne miejsca pracy, ale tutaj też wszystko zależy od państwa, czy dane państwo będzie atrakcyjne pod względem wypłat dla emigrantów. Dla naszego państwa, myślę, przedłużenie wieku emerytalnego mogłoby być korzystne – zaznacza ekonomistka.

Średnia długość życia na Litwie to 73,7 lat, średnia długość życia mężczyzn – 68,1 lat, średnia długość życia kobiet – 79,1 lat. Według danych SoDry w 2020 r. na Litwie było około 610 tys. emerytów. Wśród wszystkich pobierających emeryturę było prawie 73 tys. osób pracujących w tym samym czasie. Kobiety na emeryturze stanowią prawie dwie trzecie wszystkich emerytów – 406 tys., a 204 tys. to mężczyźni. Obecnie wiek emerytalny dla mężczyzn wynosi 64 lata i 2 miesiące, dla kobiet 63 lata i 4 miesiące. Wiek emerytalny jest corocznie przedłużany do 2026 r. W 2027 r. powinien osiągnąć 65 lat dla mężczyzn i kobiet.