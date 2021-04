W maju część uczniów wróci do szkół

Ze względu na wysoki poziom zachorowalności na COVID-19 uczniowie klas 5-11 w stołecznych szkołach nie będą mogli kontynuować nauki w trybie kontaktowym

Rząd na wczorajszym posiedzeniu przyjął decyzję, zgodnie z którą uczniowie klas 5-11 będą mogli wrócić do szkół. Spodziewano się, że nauka w szkołach dla uczniów tych klas rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek, jednak ich powrót odłożono do 10 maja.



Po posiedzeniu rządu Jurgita Šiugždinienė, minister oświaty, nauki i sportu, poinformowała, że ze względu na wysoki poziom zachorowalności na COVID-19 uczniowie klas 5-11 w stołecznych szkołach nie będą mogli kontynuować nauki w trybie kontaktowym w tym roku szkolnym. Jest też zdania, że uczniowie, którzy przystąpią do nauki w klasach w innych samorządach, muszą być testowani za pomocą szybkich testów antygenowych.

Mer Wilna Remigijus Šimašius rozważał możliwość organizowania lekcji w terenie poza szkołą przez pozostałe do końca roku szkolnego półtora miesiąca.

„Będziemy rekomendować, aby placówki edukacyjne co drugi tydzień organizowały dla uczniów klas 5–11 zajęcia w terenie. Oczywiście, teraz, kiedy jest deszczowo i zimno na dworze, taka propozycja wygląda niezbyt atrakcyjnie, ale maj jest statystycznie najbardziej słonecznym miesiącem na Litwie. Mamy więc nadzieję, że i w tym roku pogoda dopisze. Chcemy stworzyć wiele miejsc do nauki nie tylko na terenach w pobliżu szkół, ale też w całym mieście. Oczekujemy, że pedagodzy podtrzymają naszą decyzję i będą gotowi skorzystać z tego wyzwania” – mówił Šimašius.



Mer jest zdania, że obecnie priorytetową sprawą jest powrót do szkół abiturientów oraz uczniów klas początkowych.

Obecnie do szkół wróciła część uczniów klas początkowych. W „czarnych” samorządach, w których zachorowalność na COVID-19 utrzymuje się na wysokim poziomie, uczniowie mają być sporadycznie testowani.

Rok szkolny uczniów klas początkowych potrwa o tydzień dłużej niż planowano – do połowy czerwca. Zajęcia potrwają dłużej z powodu dodatkowego tygodnia ferii dla uczniów klas początkowych w grudniu.



„Dokładnej daty rozpoczęcia wakacji uczniów klas początkowych podać nie możemy. Szkoły same ją podadzą i daty mogą się różnić, zależy to bowiem od tego, jak szkoły pracowały, dla większości jednak wakacje się rozpoczną w okolicach 15 czerwca“ – poinformował Dainoras Lukas, rzecznik prasowy ministerstwa oświaty, nauki i sportu. Zauważył, że zazwyczaj szkoły wykorzystują czerwiec na działalność poza szkołą – na wycieczkach czy zajęciach w plenerze, niewykluczone więc, że podobnie będzie również w tym roku.

W poniedziałek, 3 maja do szkół mają wrócić abiturienci.

– Uczniowie klas 12-tych, tak jak i w całym kraju, wracają do szkół 3 maja. Zgodnie z decyzją rządu przynajmniej połowa zajęć ma odbywać się w trybie kontaktowym w szkole, połowa może przebiegać zdalnie. Co prawda, niektóre placówki edukacyjne naszego rejonu uznały, że nauka będzie u nich przebiegać wyłącznie w trybie kontaktowym. Nie ma też takiej opcji, żeby abiturienci uczyli się tylko zdalnie albo żeby część uczniów uczyła się w klasie, a część zdalnie w domu. Co najmniej połowa lekcji powinna odbywać się w szkole z udziałem wszystkich uczniów. Niektóre placówki wybrały wariant takiej przeplatanki, gdy tydzień wszyscy abiturienci uczą się zdalnie, a następny tydzień kontaktowo – mówi w rozmowie z ,,Kurierem Wileńskim” Bożena Tyczyno, starsza specjalistka wydziału oświaty w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.

Na razie nie jest do końca wiadomo, na jakich zasadach abiturienci przystąpią do nauki w trybie kontaktowym – nie wszyscy są jeszcze zaszczepieni dwiema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19.