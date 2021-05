V Europejski Festiwal Schumana (wideo)

23 maja, niedziela, 10:00 – 18:00 – trzeci weekend V Europejskiego Festiwalu Schumana.

Program (według czasu wileńskiego):

11:00-13:00 – Does the Schuman Fraction would

be most appropriate for establishing new group at EP? (Czy frakcja

Schumana byłaby najbardziej odpowiednia do założenia nowej grupy w PE?)

13:00-15:00 – Tools of promotion and reaching people who support the

ideas of the Servant of God Robert Schuman (Narzędzia promocji i

dotarcia do ludzi wspierających idee Sługi Bożego Roberta Schumana)

15:00-17:00 – „Journey in the Footsteps of Schuman” as a way of

learning about the Spirituality and style of action of the Servant of

God Robert Schuman („Podróż Śladami Schumana” jako forma poznawania

Duchowości i stylu działania Sługi Bożego Roberta Schumana)

17:00-19:00 – International cooperation in creating Pan-European media

(Współpraca międzynarodowa w tworzeniu Pan-Europejskich mediów).