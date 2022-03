Mieszkańcy Litwy zaangażowali się w akcję pomocy Ukrainie

27 państw, w tym Wielka Brytania i USA, przekazuje Ukrainie amunicję, środki medyczne i wszelką inną pomoc. Także Litwa wspiera Ukrainę w walce z rosyjską inwazją. W akcję pomocy włączyły się też organizacje pozarządowe: Litewski Czerwony Krzyż, Służba Pomocy Zakonu Maltańskiego, Caritas, Maisto bankas, organizacja społeczna Gelbėkit vaikus i wiele innych.

W niedzielę mieszkańcy Wilna dostarczyli wsparcie rzeczowe do areny „Avia Solutions Group” przy ul. Ozo 14

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Litewski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę środków finansowych na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. W ramach akcji „Mūsų širdys ir rankos – Ukrainai!” (Nasze serca i ręce – Ukrainie) można ofiarować datek w wysokości 5 euro, dzwoniąc pod nr tel. 1485, jak również za pośrednictwem strony aukok.lt. W ten sposób zebrano już ponad 5 mln euro. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.

Ludzie zaangażowali się w zbiórkę darów

„Organizujemy pomoc dla obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego. W minioną sobotę wieczorem ogłosiliśmy trzydniową akcję zbierania darów. Nie spodziewaliśmy się, że już w niedzielę ludzie ofiarują tak wiele niezbędnych rzeczy, że chwilowo zaprzestaniemy zbierania. Mieszkańcy przynosili bardzo potrzebne materace, śpiwory, koce, ręczniki, ciepłą odzież, obuwie.

Tymczasowo zaprzestaliśmy zbierania. Wynika to przede wszystkim z problemów logistycznych. Nie wszystkie dary jeszcze wyruszyły na Ukrainę. Chcemy najpierw upewnić się, że nasza pomoc dotarła na Ukrainę, a wtedy ponownie uruchomimy akcję. Na razie też nie wiadomo, dokąd skierujemy kolejne dary — na Ukrainę, do Polski, gdzie są już tysiące uchodźców ukraińskich czy może ofiarowane rzeczy będą potrzebne dla Ukraińców, którzy przyjadą do naszego kraju. Prosimy więc wszystkich o zatrzymanie rzeczy u siebie w domach, a w razie potrzeby o ich dostarczenie do punktu zbiórki” — mówiła Luka Lesauskaitė, rzeczniczka prasowa Litewskiego Czerwonego Krzyża.

Przygotowano mieszkania dla uchodźców wojennych

Edmundas Jakilaitis, dziennikarz, działacz społeczny, założyciel inicjatywy „Stiprūs kartu“ (Silni razem) informuje, że ogłoszona akcja poszukiwania lokali mieszkalnych dla ukraińskich uchodźców od razu zyskała duże wsparcie. „Mieszkańcy Litwy nieodpłatnie udostępnili już setki mieszkań, w których mogłoby zamieszkać około 10 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy. Ludzie oferują także usługi transportowe oraz inną pomoc” — zaznacza Jakilaitis.

Zebrano miliony dla ukraińskiej armii

Litwini już przekazali ponad 6,5 mln euro na rzecz litewskiej organizacji Blue/Yellow, która wspiera ukraińską armię.

— Zebrane środki pójdą na zakup pancerników, samochodów terenowych, oleju napędowego, dronów, kasków, kamizelek kuloodpornych. Dziękuję wszystkim za wsparcie — zapowiada w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Jonas Ohmanas, prezes organizacji. Jest Szwedem, ale od wielu lat mieszka na Litwie i jest obywatelem naszego kraju. Organizację Blue/Yellow założył w 2014 r. po okupacji Krymu.

Największe zapotrzebowanie było na materace, śpiwory, koce, ręczniki, ciepłą odzież, obuwie

Kościół pomaga uchodźcom wojennym

Pieniądze na pomoc Ukrainie w ubiegłą niedzielę zbierano także w kościołach Litwy. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane dla organizacji dobroczynnej Caritas na Ukrainie.

— Kościół pomoże uchodźcom wojennym z Ukrainy. Archidiecezja wileńska przygotowała dla nich pokoje w hotelu „Domus Maria“ i w innych miejscach, jak np. klasztory czy domy rekolekcyjne. Zapewnimy im też wyżywienie oraz inne niezbędne rzeczy. W pomoc angażują się wolontariusze. Prosimy ludzi nie tylko o materialne, ale też duchowe wsparcie dla mieszkańców Ukrainy, żeby po przybyciu na Litwę czuli się tu dostojnie i pełnowartościowi. Prosimy o pomoc w ich zaangażowaniu społecznym — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Živilė Peluritienė, rzeczniczka prasowa Kurii Archidiecezji Wileńskiej.

Ukraina tworzy legion cudzoziemski

W niedzielę, 27 lutego, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że jego kraj tworzy legion cudzoziemski i wezwał obcokrajowców, aby przyłączyli się do walki. W poniedziałek, 28 lutego, łotewski parlament zezwolił swoim obywatelom na walkę na Ukrainie.

Dotychczasowa ustawa o bezpieczeństwie narodowym nie pozwalała, poza pewnymi wyjątkami, na służbę łotewskim obywatelom w siłach zbrojnych i organizacjach militarnych innych państw. „Łotewski parlament jednogłośnie uchwalił ustawę zezwalającą łotewskim ochotnikom na walkę w ukraińskich siłach zbrojnych” — napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Łotwy, Edgars Rinkēvičs.

W Ambasadzie Ukrainy w Wilnie poinformowano nas, że obywatele Litwy, którzy chcą zaciągnąć się do legionu cudzoziemskiego, mogą w celu uzyskania informacji zgłosić się do placówki dyplomatycznej pod adresem ul. Teatro 4 lub telefonicznie pod nr tel. (8-5) 212 15 36.

Asta Galdikaitė, kierowniczka działu informowania społeczeństwa w Ministerstwie Ochrony Kraju w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zaznaczyła, że akta prawne RL pozwalają obywatelom Litwy pełnić służbę w szeregach wojska innego kraju.

— Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy obywatel litewski decyduje się na podjęcie służby w wojsku innego kraju, powinien uzyskać na to pozwolenie rządu RL. Ustawa o obywatelstwie przewiduje pociągnięcie do odpowiedzialności w wypadku, gdy obywatel zaciąga się w szeregi wojska obcego kraju bez takiego pozwolenia. Za tego rodzaju czyn przewidziana jest kara w postaci utraty obywatelstwa RL — poinformowała Galdikaitė.