Irena Litwinowicz: „Mamy okazję pomagać razem, to bardzo ważne”

Akcja „Wileńszczyzna — Ukrainie” jednoczy polskie środowiska Wilna i Wileńszczyzny w niesieniu pomocy dla ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę. Już w sobotę, 26 marca, będzie kolejna okazja, by spotkać się wokół polskiej kultury i jednocześnie wesprzeć potrzebujących. Teatr Polski w Wilnie zaprasza na spektakl „Zemsta”.

Teatr Polski w Wilnie zaprasza na spektakl „Zemsta”

| Fot. Waldemar Dowejko

O planowanym wydarzeniu opowiada „Kurierowi Wileńskiemu” kierowniczka teatru Irena Litwinowicz.

Irena Litwinowicz: Nasz teatr ma długie tradycje działalności charytatywnej, nie mogliśmy się nie włączyć w działania również teraz, w obliczu tak wielkiej tragedii. Myślę, że to bardzo dobra forma pomocy, gdy angażujemy się, robiąc to, co potrafimy najlepiej. Jeszcze pani Irena Rymowicz zakorzeniła w nas konieczność podejmowania takich działań, robienia czegoś dla innych i staramy się iść tą drogą. Teraz włączyliśmy się w akcję „Wileńszczyzna — Ukrainie”. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie wystawimy „Zemstę”, a przed i po spektaklu będzie okazja do złożenia ofiar na zakup leków i środków medycznych, które zostaną przekazane do ukraińskich ośrodków zdrowia.

Ilona Lewandowska: Bardzo wiele osób na Wileńszczyźnie włącza się w pomoc Ukrainie również dlatego, że ma tam przyjaciół czy krewnych. W waszym teatrze również tak jest?

Mamy kontakty przede wszystkim ze Lwowem, na płaszczyźnie działalności teatralnej. Nieraz mieliśmy okazję być tam, grać w tamtejszych teatrach, współpracowaliśmy przez lata z Polskim Teatrem Ludowym, uczestniczyliśmy nawzajem w obchodzonych jubileuszach i nie możemy nie zaangażować się w pomoc ofiarom wojny. Bardzo przeżywamy to, co tam się dzieje.

Dlaczego wybraliście właśnie ten spektakl?

To nasza niedawna premiera w reżyserii Inki Dowlasz, dobrej przyjaciółki naszego teatru. Wybraliśmy „Zemstę” także dlatego, że mówi o takiej małej, sąsiedzkiej wojnie. Mam nadzieję, że oglądając spektakl wg mistrza Fredry, nasza widownia poczuje się zachęcona do budowania większej jedności także w naszym, lokalnym środowisku. Teraz mamy okazję wspólnie pomagać najbardziej potrzebującym i myślę, że to bardzo ważne. To będzie wydarzenie dedykowane Ukrainie, ale w tym samym dniu zapraszamy również na prezentację niezwykłego projektu: audiobooka „Pan Tadeusz”. Odbędzie się ona o godz. 14:00 w klasztorze franciszkańskim, zachęcamy do tego, by spędzić z nami całe popołudnie.

Aleksander Fredro, Zemsta

26 marca, godz. 19:00 Dom Kultury Polskiej w Wilnie

Reżyseria: Inka Dowlasz

Współpraca reżyserska: Irena Litwinowicz

Scenografia: Rafał Piesliak

Ruch sceniczny: Tatiana Siedunowa

Opracowanie muzyczne: Mariusz Czarnecki

Obsada

Cześnik Raptusiewicz: Jerzy Szymanel

Klara, jego synowica: Gabriela Błażewicz

Rejent Milczek: Mieczysław Dwilewicz

Wacław, syn Rejenta: Roman Niedźwiecki

Podstolina: Teresa Samsonow, Bożena Sosnowska

Papkin: Mirosław Szejbak

Dyndalski, marszałek: Józef Brażyński

Śmigalski, dworzanin Cześnika: Andrzej Staniul

Perełka, kuchmistrz: Czesław Litwinowicz

Mularz I: Andrzej Staniul

Mularz II: Józef Brażyński

Aktualne informacje o akcji „Wileńszczyzna — Ukrainie” można znaleźć na stronie

Domu Kultury Polskiej w Wilnie.