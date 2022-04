Pokój — motywem przewodnim finału akcji „Pola Nadziei”

Już po raz ósmy na wiosnę rozkwitają żonkilowe „Pola Nadziei” — symbol Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki. W poniedziałek, 25 kwietnia wspólnota hospicjum zaprosiła, by dołączyć do finału kampanii „Pola Nadziei”, odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia, uczczenia Patrona hospicjum — błogosławionego księdza Michała Sopoćkę oraz szerzenia misji hospicyjnej.

W finale kampanii „Pola Nadziei” udział wzięli między innymi darczyńcy z Polski oraz Anna Adamowicz, prowadząca imprezy kulturalne

| Fot. Marian Paluszkiewicz

— Jest to finał ósmej kampanii „Pola Nadziei”, który organizuje nasze hospicjum. W październiku, w dziesięciu miejscach Wilna i Wileńszczyzny, pośrednio lub bezpośrednio związanych z księdzem Sopoćko, zostały zasadzone żonkile, jako symbol nadziei i hospicjum. Są to miejsca, gdzie ksiądz mieszkał, posługiwał i ukrywał się. Żonkile były zasadzone w formie serca. Jest to bardzo symboliczne, bo kwiaty odzwierciedlają logo hospicjum. Teraz, gdy już zakwitły, w miejscach tych spotkamy się, podziękujemy Panu Bogu za dziesięć lat funkcjonowania hospicjum. Motywem przewodnim kampanii tego finału jest pokój. Za wstawiennictwem ks. Sopoćki, będziemy modlili się o kolejne lata posługi i o kolejne łaski, o pokój na Ukrainie, na Litwie i na całym świecie — przed rozpoczęciem akcji mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Łukasz Kamiński, rzecznik placówki.

W Wilnie spotkania w ramach finału kampanii „Pola Nadziei” odbyły się w Seminarium Duchownym św. Józefa, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego, kościele Św. Ignacego, kościele św. Michała, na skwerze przy Katedrze. Wydarzenie miało miejsce także w kościele w Taboryszkach, kaplicy w Miednikach, kościele w Jaszunach, kościele w Czarnym Borze, w domu ks. Sopoćki w Czarnym Borze. O godz. 15:00 odmówiono Koronkę dziękczynną i błagalną o pokój. Siostra Michaela Rak, dyrektorka i założycielka Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki, modliła się w kaplicy w hospicjum.

Do akcji dołączyli uczniowie Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie zapewnia w warunkach stacjonarnych i domowych nieodpłatną profesjonalną opiekę medyczną oraz pielęgniarską dzieciom i osobom dorosłym, nieuleczalnie chorym na choroby onkologiczne i inne schorzenia. Każdy może pomóc hospicjum. Wystarczy aktywnie zaangażować się w działalność i zostać wolontariuszem albo przekazać pomoc materialną lub finansową. Wsparcia finansowego można dokonać przekazując środki na konta podane na stronie internetowej placówki.

