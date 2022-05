Niech biało-czerwona flaga dodaje siły

„Wręczam te flagi po to, aby dodały sił. Sił do zwycięstwa, mocy do codziennej pracy, do umacniania ojczyzn, po obu stronach granicy” — mówił podczas uroczystości 2 maja prezydent Andrzej Duda.

Po uroczystości Para Prezydencka rozdawała flagi osobom zgromadzonym na placu Zamkowym

| Fot. KPRP, Marek Borawski

Spotkanie w Belwederze

2 maja — Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą łączą wszystkich Polaków wokół ojczyzny i narodowych symboli. W Belwederze, podczas uroczystości z okazji tego święta, po raz pierwszy po dwuletniej wymuszonej pandemią przerwie z reprezentantami Polaków mieszkających poza granicami kraju spotkali się Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser.

W czasie ceremonii Prezydent RP dokonał: wręczenia odznaczeń państwowych działaczom polonijnym, Aktów Nadania Obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz wręczenia flag państwowych przedstawicielom organizacji polskiej mniejszości narodowej na Wschodzie.

„Wręczam te flagi po to, aby dodały sił. Sił do zwycięstwa, mocy do codziennej pracy, do umacniania ojczyzn, po obu stronach granicy — i Ukrainy, i Białorusi, i Polski. Niech będą z Wami, niech łopoczą nad Wami na wietrze, niech dodają mocy” — podkreślał.

Prezydent wyraził swoją wdzięczność wszystkim odznaczonym za wspaniałą i niezwykłą działalność, którą realizują, często ryzykując życiem na terenach, gdzie toczy się wojna.

Zauważył również, że to, co widzimy w Ukrainie, to tragiczne ziszczenie słów prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2008 r. –„o frontalnym ataku na Ukrainę po to, by unicestwić to państwo. Dlatego, że jest taki naród, który uważa, że inne powinny być mu podporządkowane. Na co my, wolny świat, mówimy zdecydowanie nie!” — przypomniał Duda.

Czytaj więcej: Pałac Prezydencki w Warszawie 2 maja: nadanie obywatelstw Polakom, przekazanie flagi organizacjom

Odznaczeni Polacy z Ukrainy i Białorusi

Podczas uroczystości szczególne miejsce zajęli Polacy z miejsc, gdzie dziś jest najtrudniej. Z Białorusi, gdzie społeczeństwo walczy o demokratyczne prawa, i Ukrainy, gdzie toczy się prawdziwa wojna w obronie wolności. Za wybitne zasługi w obronie godności i praw człowieka, za niesienie pomocy humanitarnej osobom potrzebującym, dotkniętym konfliktem zbrojnym w Ukrainie, za działalność na rzecz środowisk polonijnych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została Krystyna Marianna Księżopolska, a Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Ludmiła Kostuszewicz, Sergiusz Stanisław Prokopiuk i Maria Ziembowicz.

Za zasługi w obronie godności i praw człowieka, za niesienie pomocy humanitarnej osobom potrzebującym, dotkniętym konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz za działalność polonijną Złotym Krzyżem Zasługi wyróżniono Lesię Jermak i Walentynę Jusupową.

Prezydent wręczył również Akty Nadania Obywatelstwa Polskiego rodzinie Gryncewiczów z Białorusi oraz rodzinie Shushpanov i Salomei Pletenickiej z Ukrainy.

Flagi RP z rąk prezydenta Polski otrzymali przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i Związku Polaków na Ukrainie.

W tym samym dniu na warszawskim placu Zamkowym Para Prezydencka uczestniczyła w uroczystości podniesienia flagi państwowej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego.

Czytaj więcej: Anna Paniszewa: Mamy obowiązek przypominać o Polakach na Białorusi

Para Prezydencka uczestniczyła w uroczystości podniesienia flagi państwowej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego

| Fot. KPRP, Marek Borawski

Życzenia przedstawicieli władz i polskich organizacji

W dniu święta Polaków poza granicami kraju życzenia złożył m.in. Jan Dziedziczak sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

„Już od 20 lat, 2 maja obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą, święto łączności z Ojczyzną 20 milionów Rodaków, którzy Polskę noszą w sercu pod wszystkimi szerokościami geograficznymi.

Z tej okazji składam wszystkim Rodakom, zamieszkałym poza krajem, życzenia szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym, sukcesów zawodowych i społecznych oraz satysfakcji z działalności dla Ojczyzny. Dziękuję za reprezentowanie Polski oraz głoszenie jej dobrego imienia na świecie!”.

Życzenia z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą wszystkim Rodakom żyjącym poza granicami przesłał również Szymon Szynkowski vel Sęk, sekretarz stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej.

„Majowe święto w sposób szczególny łączy nas, Polaków, i uprzytamnia żywotność środowisk polskich poza granicami kraju oraz wartość wspólnoty. Dlatego składając najgorętsze życzenia, pragnę podziękować za dotychczasową postawę, każdą aktywność, wszystkie działania i inicjatywy oraz dotychczasowe partnerstwo. Obyśmy w nadchodzących miesiącach nadal tak wspaniale i z serca — polskiego serca! — mogli szczycić się „genem solidarności” i pomagać innym, a wszystko to czynić w duchu narodowej tradycji prawd i wartości fundamentalnych” — napisał polityk do Polaków za granicą i Polonii.

Rada Fundacji, Zarząd i Zespół Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” wyrazili natomiast wdzięczność wobec rodaków na całym świecie „za nieustanne pielęgnowanie postaw patriotycznych oraz promocję polskiej kultury, naszego dziedzictwa narodowego i historii”.

„W tych trudnych czasach, w których przyszło nam żyć, to właśnie Wy, nasi Rodacy, Polacy żyjący na całym świecie, przypominacie nam, jak ważna jest nasza tradycja, jak piękny jest język polski i ludzie, którzy w sercu noszą biało-czerwone barwy. Dziękujemy Wam za wasze oddanie Polsce i odwagę, które dają nam siłę do dalszej pracy” — napisali przedstawiciele fundacji.

Czytaj więcej: Pierwsza dama RP spotkała się z prezesem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Pamięć o tych, którzy odeszli

W tak ważnym dla Polaków za granicą i Polonii dniu fundacja zapowiedziała również realizację nowego projektu — budowę Mauzoleum Prezydentów RP na uchodźstwie, budowę Izby Pamięci Prezydentów RP na uchodźstwie oraz uroczysty pochówek Prezydentów RP na uchodźstwie w Warszawie. Projekt władz Rzeczypospolitej związany jest ze zwieńczeniem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Mauzoleum Prezydentów RP na uchodźstwie będzie zlokalizowane w Świątyni Opatrzności Bożej — w miejscu, gdzie ziściło się marzenie kilku pokoleń Polaków czekających na budowę Świątyni, zaplanowanej jeszcze przed rozbiorami jako wotum wdzięczności za uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Powstałe w tej świątyni Mauzoleum Prezydentów RP na uchodźstwie stanowić będzie przestrzeń ważną w wymiarze historycznym oraz politycznym. Będzie nawiązywała do dziedzictwa wolności i niepodległości I RP, do którego odwoływały się pokolenia Polaków walczących o suwerenność, odbudowujących naszą Ojczyznę po 1920 r. i broniących II RP w nierównej walce z Niemcami i sowietami w latach 1939–1945, a także w czasie niepodległościowych zmagań o wolność Ojczyzny aż do 1989 r.” — informuje Fundacja.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na jesień 2022 r. i zakłada sprowadzenie do Polski doczesnych szczątków trzech Prezydentów RP na uchodźstwie — Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego.

Czytaj więcej: Dr Roguski: „Polonię należy odróżnić od polskiej mniejszości narodowej”

Na podst.: prezydent.pl, pol.org.pl