Maj w ogrodzie. Kiedy i co sadzić?

Maj w ogrodzie i sadzie to najbardziej radosny miesiąc naszych największych prac w ciągu roku. Z powodu jednak sytuacji zagrożenia ze Wschodu, rosną ceny na nasze ulubione nowalijki… A więc — do roboty!

Pamiętając ubiegłoroczne lato, należy liczyć się z koszeniem, niestety, co kilka dni…

W tym miesiącu, 12-14 maja, przypadają tzw. zimni ogrodnicy. Po tym terminie w naszym klimacie nie powinny już występować przymrozki i można wysadzać do gruntu rośliny. Jakie prace trzeba wykonać w maju w ogrodzie? Zapraszamy na wycieczkę!

Będzie dużo pracy…

Maj to czas na sadzenie drzew i krzewów oraz bylin, zakładanie trawnika, wysiew roślin jednorocznych i dwuletnich, sadzenie roślin cebulowych niezimujących w gruncie. Trzeba tak zaplanować prace w ogrodzie, aby zdążyć ze wszystkim. Do tego dochodzi pielęgnacja roślin, które już rosną w naszym ogrodzie.

Drzewa i krzewy

Możemy sadzić drzewa i krzewy, ale tylko te, które wcześniej były uprawiane w pojemnikach. Przed posadzeniem rośliny należy obficie podlać, aby bryła korzeniowa nie rozpadła się przy wyjmowaniu. Najlepiej sadzić w dni pochmurne. Po posadzeniu nie można zapomnieć o podlaniu.

Aby drzewa owocowe owocowały każdego roku, pod koniec miesiąca należy oberwać część zawiązków owoców (jest to tzw. przerzedzanie zawiązków) — usuwamy najmniejsze, słabo wykształcone, uszkodzone i z plamami.

Ściółkujemy korą sosnową drzewa i krzewy (grubość warstwy co najmniej 5 cm), szczególnie świeżo posadzone oraz słabo i płytko korzeniące się (np. lilaki, róże, magnolie, różaneczniki, azalie, wrzosy, wrzośce). Korę rozkładamy na dobrze podlaną ziemię. Warto pamiętać, aby różanecznikom i azaliom usunąć przekwitłe kwiatostany. Wrzośce po zakończeniu kwitnienia przycinamy, aby rośliny się zagęściły.

Bzom wycinamy pędy z przekwitłymi kwiatostanami. Różom usuwamy odrosty podkładki, na której była szczepiona odmiana szlachetna. Jeśli tego nie zrobimy, podkładki utworzą zarośla i zagłuszą szlachetną część krzewu.

Odchwaszczamy i sadzimy rośliny

W maju chwasty mają jeszcze niewielkie rozmiary i są słabo zakorzenione, dlatego łatwo je wyrywać. Jeśli zaniedbamy ten zabieg, chwasty rozrosną się i zaczną konkurować z uprawianymi roślinami o wodę, światło oraz substancje odżywcze.

Byliny dzielimy na kwitnące wczesną wiosną, późnym latem i jesienią. Pobieramy sadzonki pędowe złocieni, dzwonków dalmatyńskich, słoneczniczków, żagwinu oraz sadzonki z piętką wyrastające u podstawy karpy łubinów i ostróżek wieloletnich. Byliny na rabatach od połowy maja, zwłaszcza podczas ciepłej i suchej pogody, regularnie podlewamy (przede wszystkim te rosnące na glebach lekkich, przepuszczalnych).

Rośliny cebulowe: usuwamy zwiędłe kwiaty oraz owocostany (tzw. ogławianie) przekwitłych tulipanów, szachownic, narcyzów i hiacyntów, cebulic (zawiązanie nasion osłabia cebulki). Jeśli kępy roślin cebulowych kwitnących wczesną wiosną (krokusów, cebulic, puszkinii, śnieżników, przebiśniegów, szafirków, kosaćców żyłkowanych, ranników) rosną zbyt gęsto, warto je wykopać (ale tylko wtedy, gdy liście już zasychają), rozdzielić, przesuszyć i posadzić na nowym miejscu. Bulwy i cebulki można też przechować w chłodnym miejscu i posadzić dopiero jesienią. Na początku miesiąca sadzimy cebule i bulwy roślin niezimujących w gruncie, takich jak: begonia bulwiasta, brodia, błonczatka, eukomis, galtonia, sprekalia, mieczyki i zawilec wieńcowy. W drugiej połowie maja — sadzimy dalie i pacioreczniki (te ostatnie można wcześniej posadzić do doniczek i wysadzić do ogrodu już podrośnięte).

Ten niby banalny trawnik…

Pierwsze wiosenne koszenie wykonujemy, gdy trawa osiągnie 6-8 cm wysokości. Osobiście radziłbym robić to już teraz. Bo jakiż to miły oku widok, kiedy szpaki przetrzebiają trawę wydłubując mrówki i inne pełzające pasożyty! Następne koszenie najlepiej przeprowadzać co 7-10 dni. Pamiętając ubiegłoroczne lato, należy liczyć się z koszeniem, niestety, co kilka dni…

Uwaga — nie należy kosić trawnika mokrego. W upalne dni najlepiej kosić rano lub wieczorem. Przed rozpoczęciem koszenia trzeba sprawdzić, czy noże kosiarki są dobrze naostrzone. Wysokość koszenia zależy od sposobu użytkowania i rodzaju trawnika — często deptany kosimy nie krócej niż na wysokość 3 cm (zbyt nisko koszony — poniżej 2 cm — szybko wysycha i jest bardziej wrażliwy na deptanie). Nie wolno zapominać o regularnym podlewaniu trawnika oraz zasilaniu nawozami, najlepiej przeznaczonymi do nawożenia trawników. Po pierwszym koszeniu warto wykonać na trawniku zabieg wertykulacji, co ułatwi roślinom pobieranie wody i składników pokarmowych. Maj to dobra pora na zakładanie nowych trawników.

Oczko wodne i staw

Usuwamy z oczka wodnego czy ze stawu zanieczyszczenia i gnijące resztki roślinne. Roślinom obcinamy uszkodzone i gnijące pędy i liście. Częściowo wymieniamy wodę. Zdejmujemy siatkę ochronną, która jesienią i zimą chroniła lustro wody przed zanieczyszczeniami, a ryby przed ptakami (teraz, gdy rośliny strefy przybrzeżnej już podrosły, będą dla ryb wystarczającym schronieniem). Gdy temperatura ustabilizuje się powyżej 10°C, wynosimy rośliny wodne z pomieszczeń, w których zimowały i umieszczamy w stawie.

Kompost w „piramidzie”

Obecnie chyba każdy ogrodnik czy właściciel jakiejkolwiek działki ma zieloną plastikową „piramidę”, otrzymaną za darmo od swego starostwa. To najlepsze miejsce do składowania kompostu! Odkładamy tam odpadki organiczne, zarówno z ogrodu, jak i gospodarstwa domowego. Na kompoście można składować wyrwane z ogrodu chwasty, pamiętając jednak, że nadają się do kompostowania, dopóki nie zawiążą nasion. Kompost nakłuwamy w wielu miejscach, aby także głębszym warstwom zapewnić dostęp powietrza. Zgromadzona masa organiczna powinna być stale wilgotna.

Balkony i tarasy

Po tzw. zimnych ogrodnikach wysadzamy do skrzynek balkonowych i pojemników m.in.: pelargonie, petunie, surfinie, żeniszki, lobelie, fuksje, uczep, begonie bulwiaste, szałwie, niecierpki. Siejemy też nasiona roślin pnących, np. fasoli wielkokwiatowej, powoju trójbarwnego oraz wysadzamy z bryłą ziemi przygotowaną wcześniej rozsadę kobei. Gdy minie niebezpieczeństwo przymrozków, możemy wynieść na zewnątrz rośliny doniczkowe: agawy, oleandry, mirty, fuksje, lantany, datury, granaty, laury i inne. Ustawiamy je w miejscach pół cienistych i osłoniętych od wiatru.

Zaraz już i do gruntu!

Siejemy do gruntu: koper, rzodkiewkę, pietruszkę naciową, średnio późne odmiany marchwi i buraków ćwikłowych. Na rozsadniku wysiewamy sałatę. W drugiej połowie maja, kiedy skończą się nocne przymrozki, wysiewamy bezpośrednio do gruntu nasiona: fasoli, groszku, rzodkiewki, dyni, cukinii i kabaczków. Na początku maja do tuneli foliowych wysadzamy rozsady ogórków i pomidorów.

Po 15 maja do gruntu wysadzamy rozsady: pomidorów, selerów, porów, ogórków. Należy pamiętać o regularnym podlewaniu i odchwaszczaniu.

