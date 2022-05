20. rocznica ogłoszenia Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem harcerzy była okazją do wyjątkowo uroczystej odsłony tradycyjnego Festiwalu Piosenki Religijno-Patriotycznej „Bóg jest Miłością”, organizowanego od wielu lat przez ZHPnL. W sobotę, 14 maja na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie wystąpili nie tylko harcerze, ale również artyści z Polski.

Występ Darka Malejonka z zuchami, które postanowiły zaśpiewać jego piosenkę

| Fot. Ilona Lewandowska

Utwory w harcerskim wykonaniu podczas trwającej ok. godziny części festiwalowej oceniało jury złożone z wyjątkowych gości. W skład komisji weszli: s. Michaela Rak — założycielka Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki, dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II i wieloletni przewodniczący ZHPnL — Adam Błaszkiewicz, postulator procesu beatyfikacyjnego bł. Frelichowskiego — ks. Sławomir Oder, Krystyna Małkowska-Żaba — wnuczka Olgi i Andrzeja Małkowskich, muzyk Dariusz Maleo Malejonek i Zygmunt Jaczkowsk — krewny bł. Frelichowskiego, prezes Fundacji Caritas Super Omnia Est im. bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Festiwal „Bóg jest miłością” Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie ma długie tradycje.

— Ten festiwal organizuje już od 1999 r. środowisko skupione wokół Czarnej Trzynastki. Ostatnie lata, ze względu na pandemię, nie pozwoliły nam na tego rodzaju spotkania, ale w tym roku zorganizowaliśmy go w wyjątkowej formie, dzięki współpracy Fundacją Caritas Super Omnia Est im. bł.Stefana Wincentego Frelichowskiego — mówi Ewelina Kieżun, przewodnicząca ZHPnL.

Festiwalowe jury wyłoniło zwycięzców festiwalu — został nim zespół instruktorek, jednak nagrody powędrowały do najmłodszych uczestników. Zwyciężczynie uznały, że to właśnie zuchy — najmłodsze i niosące najwięcej radości — szczególnie na nie zasługują. Poza tym, na zuchenki najwięcej głosów oddała publiczność.

Właśnie dzięki współpracy z fundacją po części festiwalowej odbył się Koncert Dziękczynienia za 20-letni jubileusz obecności Patrona Harcerstwa Polskiego, w czasie którego wystąpili m.in.: Darek Maleo Malejonek, Kasia Malejonek, Marta Kosakowska Marika, Roman Bosski, Kazek Hojna, Ewelina Adamus, Jakub Kaleta, harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie.

— To był wyjątkowo bogaty dzień, cieszę się, że mogliśmy wykorzystać w pełni obecność naszych gości. Towarzyszyli nam nie tylko podczas koncertu. Mieliśmy warsztaty muzyczno-taneczne pod kierunkiem muzyków z Polski i bardzo dużo mogliśmy się nauczyć. Takim bardzo pięknym akcentem podczas części festiwalowej był wspólny występ Darka Malejonka z naszymi zuchami, które postanowiły zaśpiewać jego piosenkę. Nie było to zaplanowane, po prostu spontanicznie wziął gitarę i zaczął im akompaniować, co stworzyło naprawdę niesamowitą atmosferę — mówi Kieżun.

Warto zauważyć, że polscy harcerze na Litwie z postacią bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego związani są od lat.

— Harcerstwo było wielką pasją Wicka i bardzo poważnie traktujemy go jako patrona. Przedstawiciele ZHPnL byli obecni na jego beatyfikacji i przywieźli do Wilna jego relikwie. Od tej pory towarzyszą nam one podczas każdej harcerskiej mszy świętej, a nasi kapelani błogosławią nas tymi relikwiami — wyjaśnia przewodnicząca.