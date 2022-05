XXVI edycja Festiwalu Teatrów Szkolnych.

26 maja w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się finał XXVI Festiwalu Teatrów Szkolnych, organizatorem, którego była Macierz Szkolna. W finałowej edycji udział wzięło 10 przedstawień przygotowanych przez szkolne zespoły teatralne z Wilna i rejonów: wileńskiego, solecznickiego oraz trockiego.

| Fot. Honorata Adamowicz

Impreza jest bardzo potrzebna

— Ta impreza jest bardzo potrzebna. To już XXVI edycja i zainteresowanie, jak widać, nie spada. Jest to ważne wydarzenie dla tej społeczności. Uczniowie mają okazję zaprezentować swój wysiłek, swoją pracę na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Co najważniejsze? To są przedstawienia przygotowywane w języku polskim, w języku ojczystym, w ten sposób jest podnoszony poziom języka polskiego — powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” konsul Wydziału Konsularnego Ambasady w Wilnie Irmina Szmalec.

Dzieci mają okazję zdobyć obycie sceniczne

Jak zaznaczyła, dzieci mają okazję zdobyć obycie sceniczne, niezaprzeczalne jest obcowanie ze sztuką. To jest najistotniejsze dla każdego człowieka. Zdobycie takich podstaw kultury polskiej.

| Fot. Honorata Adamowicz

Festiwal od lat cieszy się dużą popularnością

Festiwal od lat cieszy się bardzo dużą popularnością. Zespół teatralny działa w zasadzie przy każdej polskiej szkole, a tego rodzaju wydarzenie jest okazją do pokazania się przed szerszą publicznością i zdobycia nowych doświadczeń.

— Lubimy grać w teatrze. Przegramy — dla trzech świnek mocniej klaskali. Nam jakoś słabo — mówili młodzi aktorzy spektaklu „Dream team, czyli wesołe zasypianki”.

Program, jak i poziom, był zróżnicowany

Uczniowie zaprezentowali repertuar od klasycznych bajek, aż po przedstawienia poruszające tematy jak samotność, uczucia.



— W teatrze gram od 4 klasy. Granie w teatrze to dla mnie najlepiej spędzony czas. Z teatrem dużo jeździłem do Polski, uczestniczyłem w różnych konkursach. Po prostu kocham teatr i lubię tu spędzać czas — mówił Tomas Ivanovskis z Gimnazjum im. św. R.Kalinowskiego w Niemieżu.

| Fot. Honorata Adamowicz

Bawić się w teatr z dzieciakami

— Wcześniej wyjeżdżałam z innymi szkołami na spektakle. Tak się zdarzyło, że pracowałam w rożnych szkołach. Teraz pracuję w szkole Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. Mam zaszczyt po raz pierwszy występować z tym zespołem. Niestety, ale pandemia nam nie pozwoliła wcześniej. Teraz mamy całkiem nowy zespół, który się nazywa „Włączamy fantazję”. Dzieci same wymyśliły tą nazwę. Cieszy to mnie bardzo. Dzieci są od klas 2 do 4. Mają zajęcia ze mną raz w tygodniu, mamy takie kółko teatralne. Mam taką koncepcję, żeby bawić się w teatr z dzieciakami, obserwować ich, patrzeć, jakie mają zdolności i zazwyczaj te teksty są do nich dobierane —opowiada reżyser Magdalena Klepka, zespół „Włączamy fantazję” Szkoła Podstawowa im. A.Stelmachowskiego w Starych Trokach.

| Fot. Honorata Adamowicz

Spektakle oceniała komisja

Spektakle oceniała komisja w składzie: przewodnicząca jury Olga Gordiejew, dziennikarka Polskiego Radia Białystok, wcześniej aktorka Teatru Wierszalin w Supraślu, Magdalena Kruszyńska-Sosnowska, instruktorka teatralna z Białegostoku, Alina Masztaler.

— Bardzo się cieszę, że słowo polskie na Litwie i razem z tym grupy teatralne w szkołach są, działają i mogą dzisiaj przedstawić wszystkie prace i to jest najważniejsze. To był bardzo różnorodny repertuar, co bardzo cieszy, że jednak jest młodzież, są dzieci, są też dorośli, czyli instruktorzy, którzy działają, którzy chcą tworzyć, chcą robić, którzy przede wszystkim chcą przedstawić ten dorobek — powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Alina Masztaler.

Na scenie podczas występów widać było wielkie zaangażowanie aktorów, a interesujące interpretacje prezentowanych utworów oczarowały jurorów i widzów.

| Fot. Honorata Adamowicz

Były poruszane trudne sprawy

— Bardzo różne są te przedstawienia, bardzo i to chyba jest ich siła, że od bardzo prostych, zabawnych opowieści, które są na granicy czystej zabawy. Taki i powinien być teatr dziecięcy, gdzie z wierszyków, rymowanek, wyliczanek, czysty żywioł dziecięcy po bardziej złożone, dotykające tematów, które być może są bliskie starszej młodzieży. Mieliśmy spektakl o 7 grzechach, czym jest teatr. Były poruszane trudne sprawy, ale ważne: o tym, co jest szczęściem w życiu, o naszym zabieganiu, o pośpiechu, koncentrowaniu na sobie, smartfonie, o samotności wśród innych a także o drzemiącej w tych dzieciach i młodzieży tęsknocie za drugim człowiekiem, za szczęściem, uczuciem — mówiła „Kurierowi Wileńskiemu” Olga Gordiejew.

| Fot. Honorata Adamowicz

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Organizatorzy i uczestnicy dziękują za wsparcie: Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Podlaskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku, Domowi Kultury Polskiej w Wilnie, Stowarzyszeniu Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Towarzystwu Miłośników Teatrów Szkolnych przy Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie.

| Fot. Honorata Adamowicz

Zwycięzcy

Nagrodę Złotego Dzwoneczka otrzymał spektakl: „Dream team, czyli wesołe zasypianki”

reż. Magdalena Klepka, zespół „Włączamy fantazję”

Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach

Nagrodę Srebrnego Dzwoneczka otrzymuje spektakl: „Z czego się składa teatr?”

reż. Diana Markiewicz, Walentyna Markiewicz, zespół „Twardy orzeszek”

Szkoła Łazdinai w Wilnie

Nagrodę Brązowego Dzwoneczka otrzymuje spektakl:„7 grzechów”

reż. Joanna Bickiewicz, zespół „Perła”

Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach

Nagrody

Nagroda reżyserska za efekty specjalne w spektaklu „Superstar”

Pani Bożena Bieleninik, zespół „Wędrówka”

Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu

Nagroda za przygotowanie kostiumów do spektaklu „Trzy świnki”

reż. Łucja Andrijewska, zespół „Przyjaciele sceny”

Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie

Indywidualne nagrody aktorskie w postaci książek ufundowanych przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku:

Chłopiec ze spektaklu „Dream team, czyli wesołe zasypianki” z zespołu „Włączamy fantazję”

Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach

Pipi Pończoszanka — tańcząca z zespołu „Twórczy świat”

Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwi

Wilk ze spektaklu „Trzy świnki” zespół „Przyjaciele sceny”

Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie

Malutki krasnoludek ze spektaklu „Trzy świnki” zespół „Przyjaciele sceny”

Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie

Dobosz ze spektaklu „Z czego się składa teatr?” zespół „Twardy orzeszek”

Szkoła Łazdinai w Wilnie

Dobosz ze spektaklu „Z czego się składa teatr?” zespół „Twardy orzeszek”

Szkoła Łazdinai w Wilnie

Nagrodę publiczności exquo zdobyli:

Spektakl „Trzy świnki”

reż. Łucja Andrijewska, zespół „Przyjaciele sceny”

Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie

Spektakl „Z czego się składa teatr?”

reż. Diana Markiewicz, Walentyna Markiewicz zespół „Twardy orzeszek”

Szkoła Łazdinai w Wilnie

Projekt jest częściowo finansowany przez Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL