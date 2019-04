Festiwal Teatrów Szkolnych zaprezentował się po raz 23.

XXIII Festiwal Teatrów Szkolnych „Wilno 2019” odbył się 4 kwietnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Młodzi miłośnicy sztuki teatralnej przybyli tu na zaproszenie Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Towarzystwa Miłośników Teatrów Szkolnych. Na scenie zaprezentowało się 16 zespołów teatralnych z polskich szkół Wilna, Solecznik, rejonu solecznickiego oraz wileńskiego.

Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie Marcin Zieniewicz w imieniu ambasador Urszuli Doroszewskiej przekazał wyrazy uznania instruktorom oraz młodym aktorom. „Naprawdę doceniamy i rozumiemy, ile wysiłku wkładacie w tę pracę, która jest wielką przygodą. Te doświadczenia przydadzą się wam w życiu dorosłym. Może niektórzy z was zostaną aktorami na scenie teatrów wileńskich, może czeka was kariera światowa” – zwrócił się do uczniów konsul Marcin Zieniewicz.

Na scenie zaprezentowało się 16 teatrów szkolnych, w których wystąpili artyści w najróżniejszym wieku. Młodsi aktorzy pokusili się o inscenizacje wierszy klasyków literatury dziecięcej, starsi zaprezentowali ambitniejszy repertuar – w tym roku można było zobaczyć spektakl „Dziady cz. II” w wykonaniu Studia Teatralnego z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, „Balladynę” w interpretacji zespołu Perła z Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce oraz wiele innych, świetnych inscenizacji polskich autorów.

Bożena Sosnowska, instruktorka teatralna z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, przybyła na Festiwal Teatrów Szkolnych po raz pierwszy. Wystawiła z dziećmi wiersz Jana Brzechwy „Ryby, żaby i raki”. Młodzi aktorzy, w wieku od 7 lat do 10, zaprezentowali współczesną interpretację wiersza wzbogaconą o muzykę współczesną i elementy rapu.

– Chciałam, żeby dzieci miały przyjemność z tego, co robią, żeby dobrze się bawiły na scenie i czerpały z tego radość. Przed występem jest trochę stresu, ale to jest naturalne. Ważne jest to, że dzieci uczą się skupienia, pracy w grupie, integracji, koncentracji. Te umiejętności może są niewidoczne, ale dzieci przesiąkają nimi. Natomiast z wyrażaniem emocji – radości, smutku czy histerii – dzieci nie mają najmniejszego problemu, robią to bez zastanowienia, jest to dla nich rzeczą naturalną. Powiedziałabym, że problem jest może tylko z koncentracją, skupieniem się, ale tego można się nauczyć – mówiła Bożena Sosnowska w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

Dla aktorów w młodszym wieku sporym wyzwaniem nierzadko jest nauczenie się tekstu, a nawet… pilnowanie rekwizytów albo elementów charakteryzacji (brody czy okularów na scenie). Z kolei instruktorzy, przygotowując spektakl, mają przed sobą ogrom pracy: wiele wysiłku wkładają w adaptację tekstów literackich do potrzeb sceny, następnie w pracę reżyserską.

– Pomysły na scenariusz same się rodzą: wystarczy obserwować dzieci, które lubią porozmawiać, pobiegać, często krzyknąć „kurczę blade”. Postanowiliśmy wykorzystać w przedstawieniu temat reklamy i ją ośmieszyć – o kulisach przygotowań mówiła Magdalena Klepka, instruktorka teatralnej grupy dzieci z Turgielskiej Grupy Teatralnej, czyli TGT, działającej w Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach. Wystawili oni przedstawienie pod dźwięczną nazwą „Kurczę blade, czyli kuchenne rewolucje”.

Mali artyści włożyli sporo inwencji w przygotowanie przedstawienia.

– Puszczam melodię i pytam, jak by to zatańczyli. Dzieci próbują same to odegrać. Później ja, jako reżyser, to wykorzystuję. I to jest najlepszy sposób, bo one grają sobą, tak jak potrafią – mówiła instruktorka Magdalena Klepka.

O tym, że teatr jest czymś więcej niż tylko grą na scenie, mówiła Alina Masztaler, instruktorka Studia Teatralnego z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

– Codziennie zdarzają nam się sytuacje, kiedy musimy się wypowiadać. Dlatego umiejętność publicznego wysławiania się przydaje się nawet w takich sytuacjach, kiedy musimy wystąpić, podziękować publicznie, złożyć życzenia. Umiejętność publicznego wystąpienia czy opanowania tremy przydaje się także wtedy, kiedy uczeń np. musi wygłosić przed komisją przemówienie przygotowane na ustną część egzaminu z języka polskiego czy litewskiego. Doświadczenie zdobyte na scenie bardzo się przydaje – podkreśliła Alina Masztaler.

Wyniki XXIII Festiwalu Teatrów Szkolnych „Wilno 2019” podamy we wtorkowym numerze.

Fot. Marian Paluszkiewicz