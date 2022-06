5 czerwca — uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Zielone Świątki są świętem ruchomym. Obchodzimy je 50. dnia po Świętach Wielkanocnych (7 tygodni po Wielkanocy). Zielone Świątki będziemy w tym roku świętować 5 czerwca.

Zielone Świątki przypadają wiosną, gdy przyroda budzi się do życia

| Fot. Marian Paluszkiewicz

50 dni po zmartwychwstaniu został zesłany Duch Święty

— Pan Jezus, wstępując do nieba 40 dni po zmartwychwstaniu, kazał uczniom, żeby czekali w Jerozolimie, aż przyjdzie duch pocieszyciel, który przyniesie moc z wysoka, o wszystkim pouczy, pocieszy. Uczniowie przez 10 dni czekali, dlatego mówimy pięćdziesiątnica, ponieważ 50 dni po zmartwychwstaniu został zesłany Duch Święty. Uczniowie, którzy przedtem bali się, że spotka ich coś podobnego jak Pana Jezusa, po tym, gdy zstąpił na nich Duch Święty, wyszli z wielką radością i z wielką odwagą, aby głosić w Jerozolimie o Chrystusie Zmartwychwstałym. Wtedy prawie 3 tys. ludzi od razu nawróciło się, przyjęli chrzest i zostali chrześcijanami — mówi dla „Kuriera Wileńskiego” ks. Tadeusz Jasiński, redaktor miesięcznika katolickiego „Spotkania”.

Czytaj więcej: Zesłanie Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki

Jedno z najstarszych świąt Kościoła

Zesłanie Ducha Świętego to jedno z najstarszych świąt Kościoła, wprowadzono je już w III wieku chrześcijaństwa. Zielone Świątki mają przypominać nam radosny moment, kiedy to na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli wtedy przemawiać w wielu językach, by móc głosić prawdy wiary na całym świecie.

— Obecność Ducha Świętego jest dzisiaj szczególnie namacalna. Ważne, abyśmy pamiętali, że Bóg jest w Trójcy jedyny, a więc wszystkie trzy osoby, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są ważne. Niestety, ale dosyć często zapominamy o Duchu Świętym. Teraz w czasie świąt szczególnie musimy zwracać się do Ducha Świętego z prośbą o radę, o pomoc, o siłę — podkreśla ksiądz.

Święto Zesłania nazywa się też Zielonymi Świątkami

Potocznie święto Zesłania nazywa się też Zielonymi Świątkami. Święto to przypada wiosną, gdy przyroda budzi się do życia. Tradycyjnie w tym czasie domy przyozdabiano zielonymi gałązkami i kwiatami, co miało zapewnić urodzaj na cały rok. Tak zwana pięćdziesiątnica kończy w Kościele katolickim świętowanie okresu wielkanocnego i rozpoczyna w kalendarzu liturgicznym okres zwykły.

Zielone Świątki na Litwie

— Zielone Świątki na Litwie obchodzi się uroczyście. Mamy piękną tradycję ludową. Często w tym czasie jest udzielany sakrament bierzmowania, szczególnie na Wileńszczyźnie. W Kalwarii historycznie ułożyło się, że wielkie uroczystości odbywają się przez cały tydzień — mówi ksiądz Tadeusz.

Czytaj więcej: Bierzmowanie — trzeci filar naszej wiary

Wszyscy wierni Kościoła rzymskokatolickiego zobowiązani są do uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, o czym mówi m.in. Kodeks Prawa Kanonicznego: w niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego. (KPK, kan. 1247)

W teologii chrześcijańskiej każda niedziela jest dniem świątecznym, Dniem Pańskim. Obchodzi się ją bowiem na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ale nie tylko. Niedziela uważana jest także za pierwszy dzień tygodnia i jednocześnie za pierwszy dzień stworzenia świata przez Boga Ojca. Nazywa się ją również „dniem daru Ducha Świętego”. Określenie to nawiązuje bezpośrednio do zdarzenia opisanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich — do Zesłania Ducha Świętego, które to Jezus zapowiedział przed swoim Wniebowstąpieniem: „Kiedy nadszedł wreszcie dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”. (Dz 2,1-4)

Czytaj więcej: Niedzielne Msze św. w języku polskim