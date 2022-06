Współpraca szkół z różnych europejskich państw zapewnia, poza kulturowym wzbogaceniem, cenną wymianę doświadczeń, umiejętności i wiedzy nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą. Erasmus+ to przede wszystkim wielka przygoda oraz możliwość poznawania świata.

Korzyści płynące z udziału w programie Erasmus+, których naprawdę nie da się przecenić, to kompetencje społeczne, które rozwijają się dzięki przełamywaniu barier językowych, kulturowych i przestrzennych

Zaświadczy o tym każdy, kto z Erasmusa korzystał. Programy edukacyjne rozwijają otwartość, pewność siebie oraz silną motywację. Ułatwiają też nabywanie nowych umiejętności i kompetencji, m.in. językowych, adaptację do nowych sytuacji, odkrywanie własnych talentów, współpracę w międzynarodowym środowisku i poznawanie nowych kultur.

Od 2019 roku Gimnazjum w Awiżeniach dołączyło do projektu „Erasmus+”

Od września 2019 roku Gimnazjum w Awiżeniach z rejonu wileńskiego dołączyło do projektu „Erasmus+”. Ze względu na sytuację pandemiczną na świecie, szkoły w ramach projektu działały w trybie online. W latach 2021-2022 pojawiła się możliwość spotkań w miejscu zamieszkania uczestników. Wokół Projektu Erasmus + zgromadziło się pięć szkół: z Węgier, Hiszpanii, Włoch, Szwecji oraz Litwy (Gimnazjum w Awiżeniach), realizujące pięć różnych krajowych systemów i metod nauczania. Szwecja w zjazdach mobilnych nie wzięła udziału ze względu na ograniczenia z powodu COVID-19.

Inne zwyczaje, tradycje, kuchnie, styli życia…

Nowe metody pracy, wiedza i umiejętności w zakresie nauczania i organizacji placówki oświatowej to tylko część korzyści, jakie przyniósł nam udział w programie. Tym, czego naprawdę nie da się przecenić, są kompetencje społeczne, które rozwijają się dzięki przełamywaniu barier językowych, kulturowych i przestrzennych.

Spotkania projektowe miały na celu pokazanie partnerskim społecznościom lokalnym, że choć jesteśmy z różnych krajów, mamy inne zwyczaje, tradycje, kuchnie, style życia, możemy się przyjaźnić, rozumieć i żyć ze sobą w pokoju. Potrafimy zadbać o przyrodę, umiemy rozwiązywać problemy, wszyscy mamy bogate korzenie, piękne zabytki oraz niebywale interesującą kulturę.

Nasi goście obejrzeli występy w tradycji polskiej oraz litewskiej, poznali folklor obu krajów

W maju br. uczestnicy projektu odwiedzili Litwę, Gimnazjum w Awiżeniach

Było to dla nas niezwykłe i niepowtarzalne wydarzenie, w które zaangażowała się cała szkoła. Dążyliśmy nie tylko do realizacji zadań projektowych na najwyższym poziomie, ale przede wszystkim chcieliśmy stworzyć przyjazną atmosferę, w której nasi uczniowie, nauczyciele oraz cała społeczność gimnazjum mogliby efektywnie współpracować i nawiązywać nowe przyjaźnie z trzydziestoma pięcioma gośćmi z krajów, uczestników projektu.

Nasi goście poznali tradycje litewskie oraz polskie, smakowali dań litewskich, obejrzeli występy w tradycji polskiej oraz litewskiej, poznali folklor obu krajów. Oprócz tego uczestnicy zwiedzili piękne miasta Litwy: Wilno, Kowno oraz skansen w Rumszyszkach. Odwiedzający zobaczyli tu pracownie i warsztaty rzemieślnicze, w których wytwarzane są przedmioty użytku codziennego takie jak na przykład: ceramika, wyroby z wikliny czy drewna.

Nie można było pominąć również Trok oraz możliwości popłynięcia statkiem wokół malowniczego zamku. Miasteczko zachwyciło uczestników projektu niesamowitym klimatem. Przekonali się, że Troki to nie tylko znany z pocztówek i folderów słynny zamek na wyspie. To także przepiękne tereny wśród malowniczych jezior, urocze miasto z drewnianymi domkami zamieszkiwanymi przez mniejszość narodową Karaimów oraz możliwość skosztowania oraz przygotowania wyjątkowej, orientalnej kuchni.

Każde spotkanie mobilne kończyło się sukcesem, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Nastąpiła bardzo pożyteczna wymiana doświadczeń na wielu płaszczyznach. Młodzież nawiązała nowe kontakty i przyjaźnie. Uczniowie mieli okazję poznania nowego kraju, jego historii, kultury i tradycji. Był to czas nauki, a także dobrej zabawy. Uczniowie w sposób naturalny mogli doskonalić język angielski, uczestnicząc w różnych sytuacjach z życia codziennego, nabywać umiejętności rozumienia zachowania i postępowania ludzi innych kultur.

Wszyscy nasi goście wyjechali bardzo zadowoleni. Byli pod wielkim wrażeniem Litwy i naszego regionu, organizacji spotkania, gościnności i dobrej atmosfery szkoły.

Na przywitanie zgodnie z tradycją goście mogli spróbować litewskiego czarnego chleba

„Czujemy się mądrzejsi, wiemy i rozumiemy więcej”

Dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili do realizacji projektu. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że znajomość języków, poznawanie nowych kultur, świata, ma ogromne znaczenie i wartość. Czujemy się mądrzejsi, wiemy i rozumiemy więcej. I — co jest w tym wszystkim najpiękniejsze — teraz pragniemy jeszcze więcej! Jesteśmy gotowi na doświadczanie różnorodności świata, równanie we wszystkim do wysokiego poziomu, dalszą wymianę mądrości, bez zważania na granice i bariery.

Kordynatorzy projektu ERASMUS+ E-nvironclusion:

Viktorija Dūkštė i Renata Aliuk

Autor tekstu:

Edyta Romanowska–Čepėnienė