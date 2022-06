Decyzją rządu na świadczenia socjalne zaplanowano dodatkowe 93,3 mln euro z budżetu państwa. Nowe kwoty będą obowiązywały od czerwca.

Rząd łagodzi skutki inflacji — od czerwca wzrosną poszczególne świadczenia

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Łagodzenie skutków inflacji

W celu złagodzenia skutków inflacji, w walce z ubóstwem i problemami wykluczenia społecznego, rząd zatwierdził nowe kwoty świadczeń socjalnych. Będą one obowiązywały od czerwca. „Większe świadczenia wspomogą słabsze grupy ludności, które najdotkliwiej odczuwają negatywne skutki inflacji. Wzrost kwoty wolnej od podatku spowoduje też wzrost dochodów pracujących osób niepełnosprawnych” —zaznacza Monika Navickienė, minister opieki socjalnej i pracy.

Zwiększenie bazowej renty socjalnej

Podstawowe świadczenie socjalne (BSI), które otrzymuje około 600 tys. mieszkańców kraju, wzrośnie o 4 euro do 46 euro, wysokość bazowej renty socjalnej (ŠPB) wzrośnie o 23 euro do 173 euro, podstawy odszkodowań celowych (TKB) — o 12 euro do 138 euro, wysokość dochodu subsydiowanego przez państwo (VRP) wzrośnie o 18 euro do 147 euro.

Według Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy zwiększenie bazowej renty socjalnej sprawi, że poszczególne świadczenia socjalne, w zależności od ich rodzaju i kategorii odbiorców, wzrosną o 11,5–51,75 euro. Najmniej wzrosną świadczenia socjalne dla sierot, najbardziej — renty dla osób, które w 100 proc. straciły zdolność do pracy w wieku do 24. roku życia.

Wzrost zasiłków

Resort informuje, że podwyżka bazowego świadczenia socjalnego spowoduje wzrost określonych zasiłków. Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem wzrośnie do 80,5 euro, zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem dla rodzin wielodzietnych o niskich dochodach albo wychowujących dziecko z niepełnosprawnością — do 127,88 euro. W zależności od konkretnych potrzeb związanych z opieką rekompensaty dla tych rodzin wzrosną z 7,2 euro do 31,2 euro.

Emerytury wzrosną o 5 proc.

Wzrost dochodów subsydiowanych przez państwo zwiększy wysokość świadczeń socjalnych średnio o 109-125 euro. Emerytury wzrosną o 5 proc. Na ten cel rząd przeznaczył 67,7 mln euro. Świadczenia emerytalne dla seniorów z wymaganym stażem pracy wzrosną średnio o 25 euro, do 510 euro. Średnia emerytura wzrośnie o 22 euro, do 482 euro. Średnia renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie od 10 do 21 euro, w zależności od jej kategorii. Emerytura bazowa wyniesie 225,8 euro, a wartość emerytalnej jednostki rozrachunkowej wyniesie 4,94 euro.

Podwyżka kwoty wolnej od podatku dla osób z niepełnosprawnością

Wzrost kwoty wolnej od podatku przyczyni się do wzrostu dochodów pracujących osób z niepełnosprawnością. „Równocześnie podwyższono kwotę wolną od podatku dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych” — informuje Monika Navickienė. Dla osób posiadających zdolność do pracy w wymiarze 30-55 proc. kwotę wolną od podatku podwyższono o 120 euro, czyli do 810 euro, dla osób posiadających 0-25 proc. — o 130 euro, do 870 euro. Wszystkie te działania mają pozytywny wpływ na wzrost świadczeń dla obywateli z niepełnosprawnością.

Na podst.: SOCMIN