Rząd łagodzi skutki inflacji — od czerwca wzrosną świadczenia socjalne

W celu złagodzenia skutków inflacji, w walce z ubóstwem i problemami wykluczenia społecznego rząd zatwierdził nowe kwoty świadczeń socjalnych. Będą one obowiązywały od 1 czerwca.

Większe świadczenia skierowane są przede wszystkim do grup ludności, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej

Decyzją rządu dodatkowo na świadczenia socjalne zaplanowano przeznaczyć 93,3 mln. euro z budżetu państwa. „Omówiliśmy już tę kwestię, kwoty były zaplanowane w przedstawionym sejmowi budżecie, a ponieważ sejm już go przyjął, pozostaje go tylko ostatecznie zatwierdzić, aby instytucje mogły dokonać przeliczeń. Wejdą one w życie od 1 czerwca” — na poniedziałkowym posiedzeniu rządu powiedziała premier Ingrida Šimonytė.

Zdaniem Moniki Navickienė, minister opieki socjalnej i pracy, większe świadczenia wspomogą słabsze grupy ludności, które najdotkliwiej odczuwają negatywne skutki inflacji.

„Kwoty te osobną uchwałą rządu zostały zindeksowane w przyśpieszonym tempie od 1 stycznia. Obecnie, dążąc do amortyzacji skutków inflacji oraz odciążenia najuboższych mieszkańców kraju, zatwierdzimy wzrost czterech rodzajów świadczeń. Wzrost poszczególnych wypłat nastąpi 1 czerwca” — zaznaczyła minister Navickienė.

Podstawowe świadczenie socjalne (BSI), które otrzymuje około 600 tys. mieszkańców kraju, wzrośnie o 4 euro do 46 euro, wysokość podstawy renty socjalnej (ŠPB) wzrośnie o 23 euro do 173 EUR, podstawy odszkodowań celowych (TKB) o 12 euro do 138 EUR, wysokość dochodu subsydiowanego przez państwo (VRP) wzrośnie o 18 euro do 147 euro.

Według Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy zwiększenie bazowej renty socjalnej sprawi, że poszczególne świadczenia socjalne, w zależności od ich rodzaju i kategorii odbiorców, wzrosną o 11,5 — 51,75 euro. Najmniej wzrosną świadczenia socjalne dla sierot, najbardziej — renty dla osób, które w 100 proc. straciły zdolność do pracy w wieku do 24 roku życia.

Resort informuje, że podwyżka bazowego świadczenia socjalnego spowoduje wzrost określonych zasiłków.

Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem wzrośnie do 80,5 euro, zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem dla rodzin wielodzietnych, o niskich dochodach albo wychowujących dziecko niepełnosprawne do 127,88 euro. W zależności od konkretnych potrzeb związanych z opieką, rekompensaty dla tych rodzin wzrosną z 7,2 euro do 31,2 euro.

Wzrost dochodów subsydiowanych przez państwo zwiększy wysokość świadczeń socjalnych średnio o 109-125 euro. Emerytury wzrosną o 5 proc. Na ten cel rząd przeznaczył 67,7 mln euro. Świadczenie emerytalne dla seniorów z wymaganym stażem pracy wzrośnie średnio o 25 euro do 510 euro. Średnia emerytura wzrośnie o 22 euro do 482 euro. Średnia renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie od 10 do 21 euro, w zależności od jej kategorii. Emerytura bazowa wyniesie 225,8 euro, a wartość emerytalnej jednostki rozrachunkowej wyniesie 4,94 euro.

