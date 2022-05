Aby złagodzić skutki inflacji oraz zmniejszyć ubóstwo i wykluczenie społeczne, rząd Litwy zatwierdził w poniedziałek nowe świadczenia pomocy społecznej. Wejdą w życie od czerwca. Rząd zaplanował przeznaczyć na dodatkowe świadczenia 93,3 mln euro.

Fot. ELTA, Marius Morkevičius

Jeszcze zatwierdzenie

Zdaniem premier Ingridy Šimonytė poprawki zostały uzgodnione przed złożeniem poprawionego projektu budżetu, dlatego po ostatecznym przyjęciu przez Sejm, rząd musi zatwierdzić nowe kwoty świadczeń.

„Omówiliśmy już tę kwestię, kwoty były zaplanowane w proponowanym Sejmowi budżecie, a skoro Sejm już go uchwalił, należy je ostatecznie zatwierdzić, aby instytucje mogły dokonać przeliczeń i aby weszły w życie od 1 czerwca” — powiedziała premier na posiedzeniu rządu.

Przetrwanie w warunkach rosnącej inflacji

Zdaniem minister opieki socjalnej i pracy Moniki Navickienė, zwiększone świadczenia ułatwią najbardziej zagrożonym socjalnie na przetrwanie w warunkach rosnącej inflacji.

„Kwoty te zostały szybko zindeksowane od 1 stycznia odrębną uchwałą rządu, obecnie kontynuujemy dążenie do złagodzenia skutków inflacji i ochrony najbardziej wrażliwych grup, od 1 czerwca potwierdzimy wzrost czterech świadczeń”— powiedziała Navickienė.

Bazowe świadczenie socjalne (lit. bazinė socialinė išmoka, BSI) wzrasta o 4 euro do 46 euro, podstawa renty z pomocy społecznej (lit. ŠPB) o 23 euro do 173 euro, podstawa celowych kompensacji (lit. TKB) o 12 euro do 138 euro, a dochody wspierane przez państwo (lit. VRP) od 18 euro do 147 euro.

Według Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy (lit. SADM) zwiększenie podstawy renty z pomocy społecznej zwiększy świadczenia z pomocy społecznej z 11,5 euro do 51,75 euro, w zależności od ich rodzaju i kategorii odbiorców. Najmniej wzrośnie renta sieroca z pomocy społecznej, a najbardziej — renta z pomocy społecznej dla osób, które straciły 100 proc. zdolności do pracy do 24. roku życia.

SADM podaje, że podwyżka podstawowego świadczenia socjalnego spowoduje zwiększenie wysokości uzależnionych od niego świadczeń: np. pieniądze na dziecko wzrosną do 80,5 euro, a zasiłek dla rodzin wielodzietnych i o niskich dochodach lub dzieci niepełnosprawnych wzrośnie do 127,88 euro.

Wzrost dochodów subsydiowanych przez państwo zwiększy średnią wysokość świadczeń socjalnych o 109-125 euro.

Ile z budżetu?

Zmiany będą wymagały 93,3 mln euro z budżetu państwa: zwiększenie BSI — ok. 39 mln euro, ŠPB — 13,8 mln euro, TKB — 10,2 mln euro, VRP — 30,3 mln euro, z nich 26 mln euro zostanie przekazany samorządom jako dotacja.

Około 600 tys. mieszkańców otrzymuje świadczenia i wsparcie związane z BSI, a ok. 60 tys. — otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej. Kompensacje celowe — ok. 92 tys. mieszkańców o specjalnych potrzebach.

Według resortu emerytury wzrosną o 5 proc. (wydzielono na ten cel 67,7 mln euro): średnio o 25 euro do 510 euro dla seniorów o koniecznym stażu pracy, średnia emerytura — o około 22 euro do 482 euro.

Średnia renta inwalidzka wzrośnie od 10 euro do 21 euro, w zależności od przypadku. Emerytura podstawowa wyniesie 225,8 euro, a wartość jednostki emerytalnej — 4,94 euro.

Na podst.: BNS