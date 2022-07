Rozrywka jak dawniej. Kulturalne lato 2022

Jeśli ktoś jeszcze nie wie, co robić podczas tegorocznego urlopu w Polsce, albo szuka powodu, by spędzić go nad Wisłą, powinien koniecznie zapoznać się z kalendarzem letnich wydarzeń kulturalnych. Jest niezmiernie bogaty i każdy powinien znaleźć w nim coś dla siebie. Przy polskiej muzyce na żywo zabawić będzie się jednak można także w Wilnie. I to już jutro, w niedzielę 3 lipca, na placu Katedralnym!

Jednym znajpopularniejszycj festiwali w Polsce jest Żywiec Męskie Granie. W tym roku w kilku miastach wystąpi na nim prawie 80 polskich

artystów reprezentujących odmienne konwencje i style

Pandemia, przynajmniej na chwilę, odpuściła i rozpoczęte wakacje dają nadzieję, że po dwóch latach, w których odwołano wiele imprez, w czasie tegorocznych letnich miesięcy odbędą się wszystkie zaplanowane koncerty, festiwale i inne wydarzenia kulturalne. Dla naszych Czytelników tradycyjnie przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych, naszym zdaniem, zaplanowanych nad Wisłą na lipiec, sierpień i wrzesień atrakcji muzycznych, literackich, teatralnych i filmowych. Mamy nadzieję, że będą inspiracją przy planowaniu letnich podróży albo przynajmniej cennym uzupełnieniem programu wakacji w Polsce.

Start w Wilnie

Zanim jednak o tym wszystkim, co dziać się będzie w Polsce, najpierw o wydarzeniu, na które zapraszamy do Wilna. To bowiem w naszym mieście, i to już jutro, w niedzielę 3 lipca, wystartuje Wakacyjna Trasa Dwójki, czyli seria koncertów plenerowych organizowanych przez Telewizję Polską. Wileński koncert rozpocznie się na placu Katedralnym o godz. 21, bramy dla publiczności otwarte zostaną dwie godziny wcześniej, a wstęp jest bezpłatny.

Koncert w Wilnie to niepowtarzalna okazja, żeby rozpocząć lato w rytmie największych hitów polskiej i włoskiej sceny muzycznej! Koncertom, podobnie jak w ubiegłych latach, przyświeca hasło „Lato, muzyka, zabawa”. Motywem muzycznym inauguracyjnego koncertu w litewskiej stolicy będą „Największe przeboje lata”. Wystąpią: Sławomir, Stachursky, Daria, Ricchi e Poveri, Kuba Szmajkowski, Daj To Głośniej, Karolina Stanisławczyk, Andre, Komodo i Classic. Znakiem firmowym Wakacyjnej Trasy Dwójki jest widowiskowa scenografia składająca się z multimedialnych elementów, dynamicznych platform i podestów. Organizatorzy informują, że w tym roku oprawę dla występów gwiazd stworzy multimedialny, monumentalny gramofon. Widzowie i publiczność po raz pierwszy zobaczą go właśnie podczas koncertu w Wilnie. Ci, którzy na plac Katedralny nie dotrą, mogą zobaczyć koncert w telewizji. TVP Wilno transmitować go będzie na żywo od godz. 21.

Następne koncerty Wakacyjnej Trasy Dwójki zaplanowane są już w Polsce. W kolejne letnie niedziele, w następujących miastach: Augustów, Włocławek, Stalowa Wola, Łomża, Stężyca, Elbląg, Zabrze i wreszcie 28 sierpnia w Sopocie, w którym zaplanowano wielki finał.

Bogato lato zapowiada się dla miłośników kina. Festiwale odbywają się w plenerze i w salach kinowych.

Wracają festiwale

Prezentację wydarzeń zaplanowanych w Polsce rozpoczniemy od letnich festiwali, które tradycyjnie cieszą się największym zainteresowaniem, szczególnie młodego pokolenia. Festiwale po dwóch latach przerwy wracają w dawnej formule. Obiecują rozrywkę na najwyższym poziomie, kusząc gwiazdami światowego formatu i najpopularniejszymi nazwiskami polskiej sceny.

Jednym z najpopularniejszych festiwali jest Żywiec Męskie Granie. W tym roku wystąpi prawie 80 polskich artystów reprezentujących odmienne konwencje i style, w tym m.in.: Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Maria Peszek, Ørganek, Sanah czy Sobel oraz oczywiście Męskie Granie Orkiestra 2022. Trasa odbędzie się aż w ośmiu miastach, w kolejne letnie weekendy w: Poznaniu, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku i tradycyjnie na koniec w Żywcu. Koncerty będą się odbywały zarówno w piątki, jak i soboty.

Z kolei w Gdyni od 29 do 31 lipca odbędzie się Ladies’ Jazz Festival, organizowany nieprzerwanie od 2005 r. Usłyszeć będzie można: Grażynę Łobaszewską, Agę Zaryan, Dorotę Miśkiewicz i Henryka Miśkiewicza, Rebekkę Baken i na koniec Tanitę Tikaram.

Od 13 do 17 lipca w Kazimierzu Dolnym odbędzie się Kazimiernikejszyn, czyli wydarzenie bez spinki, jak można przeczytać na jego stronie internetowej. „Żywiołowe koncerty, czysta petarda, żadnego zamulania, grane przez muzyków, którzy nade wszystko cenią zabawę i kontakt z publiką” – reklamują organizatorzy imprezy organizowanej od 2014 r. W tym powrót do radiowych przebojów lat 90. zafunduje widzom zespół T.Love, a Majka Jeżowska przeniesie ich do czasów dzieciństwa. Reprezentacja polskich artystów będzie bardzo mocna, wystąpią też: Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow, Ralph Kamiński, Organek i Mrozu. Ciekawym punktem programu powinno być pojawienie się na scenie duetu Rat Kru, którzy dzięki swojej stylizowanej elektronice zapewnią, jak sami mówią, „chłostę tanecznym bitem”.

W tym samym czasie, 15 i 16 lipca, we Wrocławiu zaplanowany jest WROsound, kierowany raczej do młodszego pokolenia niż Kazimiernikejszyn. Na WROsound przez lata występowali wyłącznie polscy artyści, ale od 2018 r. festiwal przeszedł przemianę wizerunkową, stając się wydarzeniem outdoorowym. W tym roku zobaczymy na nim: Zdechłego Osę, Szczyla, zespół Nanga, Ryfę Ri & Elopolo Band, Dub FX feat. Mr Woodnote, Janusa Rasmussena (Kiasmos), RYSY feat. Justyna Święs & Michał Anioł, Niemoc feat. Misia Furtak & Kacha Kowalczyk.

Pierwszy weekend sierpnia, od 5 do 7, to OFF Festival w Katowicach. Dyrektor artystyczny festiwalu Artur Rojek obiecuje uczestnikom muzyczną podróż od Szwecji przez Portugalię, z ważnym przystankiem w Ukrainie, aż po Stany Zjednoczone i Kolumbię. Organizatorzy zaplanowali silną międzynarodową obsadę, ale nie zabraknie też reprezentantów polskich brzmień alternatywnych. Wśród wykonawców usłyszymy m.in.: Iggy’ego Poppa, Metronomy, Mura Masa, Riny Sawayamy, Alyony Alyony, Eli Minus, a także Polonii Disco i Kamila Husseina.

Wybierających się na polskie wybrzeże w drugiej połowie wakacji 19 i 20 sierpnia zaprasza Salt Wave Festival. Na Helu ma być nieco kameralnie i chilloutowo. Będzie można poskakać do muzyki didżejskiego setu The Avalanches, posłuchać RY X, Balthazar i Saint Motel. Pojawią się też młodzi zdolni: Bitamina, Miętha oraz Mery Spolsky, a zarapują Łona i Webber.

Tydzień później, 25–27 sierpnia, na warszawskim lotnisku Bemowo zagości SBM FFestiwal. Szósta edycja festiwalu ma zgromadzić rekordową liczbę odbiorców. Na polskiej rapowej scenie wystąpią podopieczni i przyjaciele Solara, m.in.: Kękę, Bedoes, Jan-Rapowanie, White 215 czy Kamil Lanek. Najbardziej oczekiwanym występem będzie pojawienie się na scenie wszystkich artystów w ramach kolektywu Hotel Maffija.

Od 8 do 11 września dwunasta edycja Gdańsk Siesta Festivalu, czyli muzyki world, jazz, kultury luzofońskiej, boler, morn, samb i innych hipnotycznych rytmów. W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Starym Maneżu, Piwnicy Rajców oraz Klubie Parlament wystąpią m.in. Diana Vilarinho i Remna.

Najbliżej Wileńszczyzny

Z miejsc, do których z Wileńszczyzny najbliżej, warto polecić Suwałki Blues Festival od 7 do 10 lipca. Wśród jego gości specjalnych: Małgorzata Ostrowska, Lora Szafran, Kasia Kowalska, Krzysztof Cugowski i Sławek Wierzcholski. W tym samym terminie na Mazurach – Ostróda Reggae Festival. Wśród wykonawców: Bakshish, Vito Bambino, Skankan i Lila Ike.

W dniach 29 i 30 lipca w amfiteatrze nad jeziorem Czos 41. edycja legendarnego Pikniku Country i Folk w Mrągowie. Zagranicznymi gwiazdami tegorocznego Pikniku będą znakomici artyści – George Hamilton V ze Stanów Zjednoczonych i najlepszy europejski zespół muzyki country, Music Road Pilots z Holandii.

Miłośników kabaretu zaprasza z kolei Ełk. Od 14 do 17 lipca odbędzie się w nim 27. Mazurskie Lato Kabaretowe „Mulatka”. Wśród gwiazd: Artur Andrus, Piotr Bałtroczyk, Grupa MoCarta i Andrzej Poniedzielski.

8 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie zagra brytyjski zespół rockowy Coldplay. Jego frontman Chris Martin zrobił niedawno niespodziankę bywalcom małego pubu w Somerset – zaśpiewał im swój przebój. Nic dziwnego, że publiczność, mała i duża, uwielbia muzyka.

Sting, Bocelli i inne gwiazdy

Bardzo ciekawie zapowiada się tegoroczne lato, jeśli chodzi o koncerty gwiazd światowej sceny w Polsce. Sporo z nich wystąpi na Stadionie Narodowym w Warszawie, pięknym obiekcie, który jednak nie ma wśród miłośników muzyki najwyższych notowań dotyczących akustyki. Już 8 lipca zagra tutaj brytyjski zespół rockowy Coldplay. Osiem dni później pojawi się w ramach swojej europejskiej trasy niemiecki zespół metalowy Rammstein, mający w Polsce wielu fanów. Po kolejnych ośmiu dniach inne heavy metalowe brzmienia zaprezentuje Iron Maiden.

Spokojniej zrobi się dopiero 30 lipca, gdy na stadionowej scenie pojawi się Sting, a już zupełnie nastrojowo – 19 sierpnia, gdy swój długo wyczekiwany koncert w Warszawie da w końcu Andrea Bocelli. Na zakończenie wakacji, 25 i 26 sierpnia, dwa koncerty da jeszcze brytyjski wykonawca Ed Sheeran wykonujący muzykę z pogranicza popu, rocka, folku i hip-hopu.

Gwiazdy grać będą także w innych miastach. 14 lipca w Tauron Arenie w Krakowie wystąpi legendarna grupa Pearl Jam. Gościem specjalnym koncertu będzie White Reaper. 27 sierpnia także w tym miejscu koncert da Andrea Bocelli. W Polsce tego lata zagra także Nick Cave & The Bad Seeds, i to aż dwa razy. Artysta z zespołem pojawi się 7 sierpnia w Arenie Gliwice i 8 sierpnia w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu.

Sławomir będzie jedną z gwiazd Wakacyjnej Trasy Dwójki w Wilnie

Lato literatury, filmu i teatru

Do kalendarza warto wpisać także festiwale literackie. My podpowiadamy trzy. Góry Literatury od 12 do 21 lipca w Nowej Rudzie, Wałbrzychu i Ścinawce Górnej, corocznie przyciągają rzesze turystów bogatym programem warsztatów literackich i spotkań autorskich organizowanych w wyjątkowych miejscach Dolnego Śląska.

W sierpniu, od 18 do 21, zaprasza Literacki Sopot. Organizatorzy każdego roku wybierają jeden kraj, którego literatura jest wiodącym motywem festiwalu. Tym razem uczestnicy będą mieli okazję zgłębić irlandzką literaturę i kulturę. Festiwal ma charakter non profit, a udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Jeśli ktoś z miłośników literatury już dotrze do Sopotu, warto, by został w nim nieco dłużej, bo już 24 sierpnia w sąsiedniej Gdyni rozpocznie się Festiwal „Miasto Słowa” towarzyszący tradycyjnie przyznaniu Nagrody Literackiej Gdynia, która od 2006 r. jest fundowana przez prezydenta tego miasta w celu uhonorowania wyjątkowych osiągnięć żyjących, polskich twórców. Przyznawana jest rokrocznie autorom najlepszych książek wydanych w roku ubiegłym.

Bogato lato zapowiada się także dla miłośników kina. 22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Nowe Horyzonty” w tym roku odbędzie się między 21 a 31 lipca, oczywiście we Wrocławiu. Od 30 lipca do 7 sierpnia w Kazimierzu Dolnym i Janowcu potrwa 16. Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”. Grażyna Torbicka, organizatorka festiwalu, kiedyś popularna prezenterka telewizyjna, zapewnia, że przygotowywany program będzie zaskakujący, inspirujący i dostarczy widzom niezapomnianych przeżyć.

W sierpniu, od 12 do 21, także Ińskie Lato Filmowe, jedna z najstarszych cyklicznych imprez filmowych w Polsce, odbywająca się w uroczej miejscowości Ińsko na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego na Pomorzu Zachodnim. Propaguje filmy o wysokich wartościach artystycznych. Koncentruje się szczególnie na kinematografii Europy Wschodniej oraz zjawiskach, które dotykają tematyki odrębności kulturowej w kinie światowym. Dużo miejsca zajmują obrazy komentujące w odważny sposób zmiany zachodzące we współczesnym świecie.

Coś dla siebie znajdą tego lata także miłośnicy teatru. Katowicki Teatr Korez w lipcowe i sierpniowe weekendy od 2 lipca do 28 sierpnia zaprasza na Letni Ogród Teatralny. W programie spektakle dla dorosłych, kabarety, koncerty, wystawy, a także coś dla najmłodszych, czyli Letnia Grządka Teatralna.

W Warszawie natomiast, na placu Konstytucji i na scenie Och-Grójecka, aż 49 spektakli dla dzieci i dorosłych wystawią Och-Teatr i Teatr Polonia. W repertuarze, podobnie jak w ubiegłym roku, lubiane tytuły dla dorosłych, m.in.: „Flamenco namiętnie”, „Związek otwarty”, „Lament na placu Konstytucji”, a także spektakle dla dzieci i młodzieży jak „Czerwony kapturek” i „2 000 000 kroków”. Letnie spektakle grane w przestrzeni miejskiej co roku ogląda ok. 15 tys. widzów, a co najistotniejsze, na wszystkie sztuki plenerowe wstęp jest wolny!

