Dwory i zamki Litwy czekają na zwiedzających

Litewskie Stowarzyszenie Zamków i Dworów (LPDA) zaprasza do podróżowania po Litwie i poznawania jej dziedzictwa kulturowego.

— W ramach projektu „Poznajmy Litewskie Dwory” zapraszamy wszystkich do aktywniejszego zwiedzania obiektów dziedzictwa kulturowego, odwiedzenia dworów i poznania ich wyjątkowej atmosfery. W sezonie letnim wycieczki po najpiękniejszych zakątkach Litwy pozostawią szczególnie piękne wrażenia i będą znakomitą alternatywą dla wakacji na plaży — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Gintaras Karosas, prezes stowarzyszenia.

Istotna rola w historii Litwy

Rozmówca zauważa, że zamki i dwory bardzo często odgrywały istotną rolę w historii Litwy.

— Obiekty te są też częścią naszego krajobrazu, bez którego środowisko byłoby zupełnie inne, znacznie biedniejsze. Obecnie niektóre dwory są cenne jako zespoły architektoniczne, inne jako miejsca zamieszkania, a jeszcze inne jako jedyne ośrodki rozprzestrzeniania się kultury. Dziś są zaaranżowane i starannie odrestaurowane i czekają na podróżników zainteresowanych wielkością i przeszłością kraju. W ramach naszego projektu zapraszamy do ekscytującej podróży po dworach i zamkach Litwy — dodaje Karosas.

Projekt „Poznajmy Litewskie Dwory”

Projekt potrwa do 30 października 2023 r. Każdy może wybrać marszrutę zwiedzania na stronie internetowej lietuvosdvarai.lt. Tutaj też uczestnicy projektu znajdą kartę podróżnika, którą trzeba posiadać w formie wydruku. Taką kartę można będzie także dostać w każdym obiekcie wciągniętym na listę zwiedzania w ramach projektu.

— Po zwiedzeniu dworu czy zamku każdy posiadacz karty podróżnika otrzyma symboliczny klucz-naklejkę, potwierdzającą odwiedzenie każdego konkretnego miejsca. Osoby, które zbiorą co najmniej 15 naklejek, wezmą udział w loterii, w której będą mieli możliwość wygrania nagród. Najbardziej aktywni podróżnicy zostaną zaproszeni na finałową imprezę w jednym z dworów — wyjaśnia prezes stowarzyszenia.

Co roku zamek w Trokach przyciąga tysiące turystów

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Prawdziwe perełki

Większość dworów to dziś obiekty przebudowane i zaadaptowane do innych celów, ale Litwa może pochwalić się kilkoma prawdziwymi perełkami i to właśnie do nich zapraszani są uczestnicy projektu. Na liście najbardziej godnych uwagi zabytków znajduje się łącznie 15 zamków i dworów. Są to zamki: w Birżach, Miednikach, Taurogach (Tauragė), Poniemuniu (Panemunė), na wyspie i półwyspie w Trokach. Organizatorzy projektu wybrali też piękne dwory, wśród nich: w Bystrampolu, Burbiszkach, Markuciach, Płungianach, Rakiszkach, Tuskulanach czy Werkach. Dokładną listę można znaleźć na stronie lietuvosdvarai.lt.

— Często mijamy historyczne budowle, nie mając świadomości, co kryje się za murem. Nie wiemy nic o tym, co nas otacza, nie doceniamy i pomijamy wszystko to, co ma do zaoferowania nasz kraj, na którego terenie jest niezliczona ilość zabytków. Niektóre budowle, jak np. zamek w Trokach, są własnością państwa, inne, jak dwór w Bystrampolu, mają prywatnych właścicieli, którzy zadbali o ich renowację — dodaje Gintaras Karosas.

Film o dworach Litwy

Litewskie Stowarzyszenie Zamków i Dworów łączy obecnie ponad 60 członków, którzy dbają o zachowanie dziedzictwa zamków i dworów, oraz inne osoby fizyczne i prawne, których wysiłek ma na celu ochronę wartości starych budynków Litwy i prowadzenie działalności kulturalnej, a także integrację społeczności lokalnej. Litewskie Stowarzyszenie Zamków i Dworów, realizując projekt „Poznajmy Litewskie Dwory”, stworzyło film dokumentalny ujawniający piękno dworów Litwy. Za kulisami — długie podróże po Litwie, różne warunki pogodowe, duża cierpliwość twórców, upór, a czasem proces wymagający nieoczekiwanych decyzji. Rezultatem są uchwycone widoki przyrody, wieże zamkowe tonące we mgle czy nasłonecznione zabytkowe budynki z lotu ptaka.