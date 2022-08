W wieku 63 lat zmarł Edward Piórko

O śmierci poinformowało w sobotę Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, w którym ostatnio przebywał.

— To był wielki człowiek. Wspominam go jako człowieka bardzo solidnego, bardzo odpowiedzialnego, kulturalnego. Edward był bardzo odpowiedzialny za swoją pracę. Był nie tylko tłumaczem, ale też matematykiem. Był to człowiek spokojnego charakteru. Miał szacunek do wszystkich ludzi, niezależnie od wieku i narodowości. Jeżeli trzeba było, to zawsze przychodził z pomocą, radą — wspomina Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

„Z głębokim smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Pana Edwarda Piórki, zasłużonego polsko-litewskiego tłumacza, wieloletniego pracownika Sejmu Republiki Litewskiej, cieszącego się szacunkiem i uznaniem wśród polskich i litewskich polityków, których tłumaczył podczas licznych oficjalnych wizyt państwowych. Pan Edward Piórko został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” (2005), Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2003) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2009). Pan Edward Piórko był także laureatem Nagrody Obojga Narodów przyznawanej przez Prezydium Zgromadzenia Poselskiego Sejmu Republiki Litewskiej i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w dziedzinie nauki, literatury i sztuki, za prace stanowiące znaczący wkład we współpracę Polski i Litwy. Zapamiętam Go jako osobę bardzo życzliwą, aktywnie zaangażowaną w działania na rzecz współpracy polsko-litewskiej. Niech odpoczywa w pokoju!” – napisała Urszula Doroszewska, ambasador RP na Litwie na stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie na Facebooku.

Edward Piórko od ponad 30 lat tłumaczył rozmowy najwyższych rangą polskich i litewskich polityków. Kondolencje złożyła przewodnicząca Sejmu RL Viktorija Čmilytė-Nielsen. „Edward Piórko był szanowany przez środowisko tłumaczy za profesjonalizm. Był aktywnym obywatelem, wniósł znaczący wkład we współpracę między dwoma narodami i przetłumaczył kilka publikacji ważnych dla stosunków kulturowych między Litwą a Polską. Za to otrzymał w zeszłym roku Nagrodę Obojga Narodów. Składam wyrazy głębokiego współczucia rodzinie, bliskim, środowisku tłumaczy i wszystkim, którzy go znali” — napisała w kondolencjach Čmilytė-Nielsen.

W 1977 r. ukończył szkołę średnią nr 29 w Wilnie (obecnie jest to szkoła im. Szymona Konarskiego), sześć lat później studia matematyczne w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym. W 1983 r. rozpoczął pracę jako dyrektor szkoły w Okmianie, później był nauczycielem matematyki w szkole w Duksztach Pijarskich oraz szkole podstawowej nr 15 w Wilnie. W latach 1988–1990 pracował jako metodyk krajoznawstwa w Stacji Młodych Turystów w Wilnie.

Za swą działalność i pracę był uhonorowany zarówno przez państwo litewskie, jak też państwo polskie. Wśród nagród litewskich — medal Orderu „Už nuopelnus Lietuvai” („Za zasługi dla Litwy”, 2005), wśród nagród polskich — odznaka honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej” (2005), Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2003), Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2009). W ubiegłym roku Edward Piórko został laureatem Nagrody Obojga Narodów — nagrody przyznawanej przez Prezydium Zgromadzenia Poselskiego Sejmu Republiki Litewskiej i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawanej od 1999 r. za osiągnięcia w dziedzinie nauki, literatury i sztuki, za prace stanowiące znaczący wkład we współpracę Polski i Litwy.

