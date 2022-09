Szacuje się, że budowa nowego gmachu polskiej uczelni potrwa 3 lata. Będzie tu mogło studiować około 300 studentów. Koszty budowy nowego gmachu wyniosą około 35 mln zł, z czego blisko 30 mln zł stanowi dotacja z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki RP.

Czytaj więcej: Kiedy powstanie siedziba filii UwB w Wilnie?

Znaczące wydarzenie w relacjach polsko-litewskich

„Jest to znaczące wydarzenie w relacjach polsko-litewskich na płaszczyźnie edukacji i nauki. Jesteśmy szczęśliwi, że Uniwersytet w Białymstoku jako jedyny uniwersytet Polski, ma swoje filie poza granicami kraju, czyli tutaj, w Wilnie. Ma to szczególne znaczenie dla Polaków na Litwie. Po to budujemy tę filię, żeby kształciła również w zakresie pedagogiki przyszłych nauczycieli, na potrzebę kształcenia młodych Polaków na Litwie. Między innymi o tych sprawach będziemy rozmawiać z Ministerstwem Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej” — podczas uroczystości powiedział minister edukacji i nauki RP Przemysław Czarnek.

Na uroczystość przybyli dostojni goście z Polski: dr. hab Jarosław Matwiejuk, prof. UwB, prorektor ds. rozwoju, dr. hab Krzysztof Korotkich, prof. UwB, prorektor ds. kształcenia, prof. dr. hab Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, mgr. Tomasz Zalewski, kanclerz Uniwersytetu w Białymstoku. Obecni byli pracownicy administracji filii UwB w Wilnie, dyplomaci, politycy, naukowcy.

Lepszy warunki studiowania

— Nowy budynek jest pomyślany jako budynek dydaktyczny, czyli głównym jego przeznaczeniem jest kształcenie studentów. Kształcimy na kierunku ekonomia, informatyka, europeistyka, mamy bardzo dużą nadzieję, że za moment będzie to również tak potrzebna pedagogika. Staramy się odpowiadać na zapotrzebowania Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie i na całej Litwie. Jeśli pojawią się zapotrzebowania na uruchomienie dodatkowych kierunków, zapewne na nie odpowiemy. W budynku znajdą się też cała administracja filii wileńskiej, pomieszczenia dla naukowców. Jeśli środowiska Polaków mieszkających tutaj będą chciały zorganizować konferencje, spotkania czy sympozja, to ten budynek na pewno będzie otwarty. Budynek to 3 200 m kw z parkingiem podziemnym. Myślę, że będzie on spełniał oczekiwania, a przede wszystkim znakomicie polepszy warunki studiowania. Jestem przekonany, że to będzie kolejny ważny punkt polski na mapie Wilna — mówił mgr Tomasz Zalewski, kanclerz Uniwersytetu w Białymstoku.

Minister edukacji i nauki RP Przemysław Czarnek podpisał Akt Erekcyjny pod budowę nowej siedziby Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Uczelnia cieszy się zaufaniem

Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB, dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie z Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego opowiedział też o przygotowaniach do uruchomienia nowego kierunku — pedagogiki. — Wystąpiły pewne drobne nieporozumienia. Będziemy to wyjaśniali z litewskim ministerstwem edukacji. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia. Z polskiej strony mamy wszystko załatwione — wyjaśnił Jerzy Halicki. Dodał też, że rekrutacja na studia w tym roku poszła bardzo dobrze. — Na każdym kierunku mamy ponad 30 studentów. Mamy też drugi stopień studiów magisterskich, z czego bardzo się cieszymy. Szczególnie nas cieszy, że studentami drugiego stopnia będą nie tylko nasi absolwenci, ale również absolwenci licencjatu z Uniwersytetu Wileńskiego i z Uniwersytetu Römera. To znaczy, że cieszymy się zaufaniem — podkreślił dyrektor Filii UwB w Wilnie z Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Czytaj więcej: Problemy wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku

Poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu dokonał ks. Ronald Kuźmicki

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Jedyna polska wyższa uczelnia na Litwie

W tym roku mija 15 lat działalności jedynej polskiej uczelni wyższej na Litwie. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczął działalność w Wilnie w 2007 r. Jest to pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. Jest to też pierwszy zamiejscowy wydział uczelni polskiej poza granicami kraju. Powołanie wyższej uczelni, kształcącej młodzież w języku ojczystym, było jednym z najważniejszych postulatów mieszkających na Litwie Polaków. Co roku ponad 100 absolwentów szkół polskich na Litwie podejmuje studia na kierunkach: ekonomia I i II stopnia, informatyka czy europeistyka. Absolwenci uczelni zasilają lokalny rynek pracy i wzmacniają polską inteligencję na Litwie. Studenci świetnie dają sobie radę studiując w przyjaznej dla siebie atmosferze, otoczeni życzliwością pracowników i wykładowców, rozwijają swoje zainteresowania naukowe w trzech działających na wydziale kołach naukowych, wyjeżdżają na praktyki lub studia według programu Erasmus na różne uniwersytety i placówki w całej Europie. Jednocześnie są mocno zakorzenieni na Litwie, z którą wiążą swoją przyszłość. W czasach, gdy emigracja stanowi jeden z najważniejszych problemów współczesnej Litwy, fakt ten godny jest odnotowania.