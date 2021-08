Kiedy powstanie siedziba filii UwB w Wilnie?

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Przed kilkoma laty poinformowano, że wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku będzie miała nową siedzibę. Ma powstać ona pod adresem Aguonų 22 w Wilnie. Uczelnia kilkakrotnie ogłaszała przetarg na wykonawcę prac budowlanych, ale niestety, dotychczas nie udało się go wyłonić.

W marcu 2018 r. podczas konferencji prasowej na Wydziale Matematyki i Informatyki UwB ówczesny wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego RP Jarosław Gowin ogłosił, że rząd polski wesprze budowę nowej siedziby filii. „Państwo wzięliście na siebie ciężar realizacji misji, która powinna spoczywać na całym polskim państwie. Tą misją jest podtrzymywanie polskości na terytorium Litwy, budowa inteligencji, intelektualnych, profesjonalnych elit polskich. (…)Dla naszego rządu, myślę, że dla nas wszystkich, dla całego polskiego społeczeństwa, jest bardzo ważne, aby ci Polacy, którzy zamieszkują na terytorium Litwy, mieli poczucie, że pamiętamy o nich, że chcemy inwestować w trwanie i rozwój polskości w Wilnie oraz na terytorium całej Litwy” – mówił przed trzema laty Jarosław Gowin.

Obecny podczas podpisania umowy między uniwersytetem a rządem RP rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Robert Ciborowski, dodał: „Jest to decyzja kluczowa. To być albo nie być dla tego wydziału”. Rząd Polski przeznaczył na budowę 19 mln złotych, wkład UwB w inwestycję miał wynosić 4,2 mln złotych. Budowa miała ruszyć w 2020 r., ale nie udało się wyłonić wykonawcy.

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie powstał w 2007 roku

Kolejny przetarg

Ostatni przetarg władze uczelnie ogłosiły 6 czerwca br., ale również bez sukcesu.

– Przetarg ogłoszony wiosną br. był trzecim postępowaniem w tej sprawie. Poprzednie miały miejsce w 2020 r. Niestety, wówczas także nie udało nam się wyłonić wykonawcy. Zarówno władzom uczelni, jak i wydziałowi zależało i nadal zależy, by inwestycja została zrealizowana jak najszybciej. Niestety, procedury przetargowe mają to do siebie, że nie zawsze kończą się wyborem wykonawcy, na co ogłaszający zamówienie nie ma wpływu – informuje „Kurier Wileński” dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie – Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego, dr hab. Jerzy Halicki. Dyrektor wytłumaczył, że „przetarg został unieważniony wyłącznie z powodów formalnych, gdyż żadna firma nie złożyła oferty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych”.

Teraz uczelnia ogłosiła kolejny, piąty z rzędu, przetarg na budowę siedziby filii UwB w Wilnie. Termin składania ofert kończy się 3 września. Oferta dla wykonawcy jest identyczna jak w przypadku poprzednich przetargów.

– Zakres prac objętych przetargiem jest identyczny jak w przypadku poprzedniego zamówienia. Liczymy, że to ułatwi zainteresowanym firmom sprawne przygotowanie kolejnej oferty i złożenie dokumentów zgodnie ze wszystkimi wymogami formalnymi – ocenia w rozmowie z naszym dziennikiem dr hab. Jerzy Halicki.

Nowy obiekt

Zgodnie z projektem budynek ma być wybudowany pod adresem Aguonų 22, na działce o powierzchni 2 208 mkw. Ogólna powierzchnia samego budynku, który będzie liczył cztery piętra z mansardą, ma wynosić 3 384, 83 mkw.

– Zgodnie z opracowaną przez nas koncepcją architektoniczną ma to być zupełnie nowy obiekt. Będzie dobrze wkomponowany w otoczenie, a jednocześnie nowoczesny. A co najważniejsze, wszystkie pomieszczenia, ich wielkość i rozkład będą dostosowane do potrzeb filii, co umożliwi realizowanie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej w komfortowych warunkach – wyjaśnia dyrektor Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie.

Przy nowej siedzibie ma być dostępnych 25 miejsc parkingowych. W praktyce oznacza to, że miejsca parkingowe będą dostępne raczej tylko dla kadry naukowej oraz pracowników administracji uczelni.

– Z naszego rozeznania i analiz wynika, że budowa siedziby na własnej działce jest rozwiązaniem dużo prostszym proceduralnie i znacznie tańszym (przede wszystkim dlatego, że odpada koszt zakupu ziemi). UwB jest jednostką sektora finansów publicznych, w związku z czym zobowiązani jesteśmy do racjonalnego gospodarowania swoim budżetem. Wariant budowy nowego budynku przy ulicy Aguonų 22 jest optymalny. Co do parkingów – nie wydaje mi się, by to było najistotniejsze kryterium dla naszych studentów. Zyskają znakomite warunki do studiowania i to jest najważniejsze. Poza tym nie wszyscy nasi studenci poruszają się po mieście samochodami, a ponadto centrum Wilna jest dobrze skomunikowane komunikacja publiczną, z której też przecież mogą korzystać żacy – podkreśla dr hab. Jerzy Halicki.

Jeśli uda się wyłonić wykonawcę w obecnym przetargu, to prace budowlane mają potrwać ok. trzech lat.

Od początku swego istnienia Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie odczuwał dotkliwie brak własnej siedziby

Historia filii

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie powstał w 2007 r. na mocy decyzji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, rządu Republiki Litewskiej oraz Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy. To był pierwszy wydział zagraniczny powołany przez uczelnię wyższą RP. Była to również pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. Obecnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie prowadzi trzy kierunki studiów na poziomie licencjackim (bakałarza), są to: ekonomia, europeistyka oraz informatyka. Studia trwają trzy lata i odbywają się w Wilnie. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent może wstąpić na dwuletnie studia magisterskie z ekonomii, które również odbywają w Wilnie.

Problem braku odpowiedniej siedziby istniał od początku działalności Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie, dlatego zajęcia odbywały się i nadal odbywają się w wynajmowanych pomieszczeniach. Co prawda, w roku 2008 Universitas Studiorum Polona Vilnensis, czyli organizacja wspierająca rozwój polskiego szkolnictwa na Litwie, podjął decyzję o przekazaniu uczelni działki z budynkiem przy ul. Aguonų 22, jednak było to niewystarczające do prowadzenia nauki w pełnym wymiarze. Dlatego podjęto decyzję o wybudowaniu na jego miejscu absolutnie nowego obiektu.