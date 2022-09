Woda zdrożeje o 40 proc.

Dostawcy wody podkreślają, że stanie się tak z powodu rekordowych cen prądu i zwiększonych kosztów własnych.

Spółki dostarczające wodę apelują o natychmiastowy przegląd cen, które są przeliczane tylko raz w roku.

Zdrożeje i kanalizacja

Oznaczałoby to, że klienci płaciliby więcej za wodę i oczyszczanie ścieków.

Według Litewskiego Stowarzyszenia Dostawców Wody (LVTA) wyjątkowo wysokie ceny energii spowodują, że dostawa wody pitnej będzie droższa. Gwałtownie rosnące koszty i coraz większe straty przedsiębiorstw są szczególnie widoczne w przypadku zakładów zarządzanych przez samorządy, ponieważ nie mogą one zbankrutować ze względu na specyfikę swojej działalności.

Najwyższy skok cen w małych samorzadach

Bronius Miežutavičius, prezes LVTA, prognozuje, że największe skoki cen wody przewidywane są w małych samorzadach, gdzie konsumentów jest niewielu. Najmniejszy wzrost cen będzie w dużych miastach.

„Jedynym powodem wzrostu cen są rosnące koszty energii elektrycznej. Przewidujemy, że wszystkie litewskie przedsiębiorstwa gospodarki wodnej będą w tym roku ponosić straty. W ubiegłym roku miały 5,5 mln euro zysku przed opodatkowaniem” — mówi Bronius Miežutavičius, który zaznacza, że ​​ceny wody wzrosną nie procentowo, ale kilkakrotnie.

Stawki ustala VERT

Ceny ustalane są raz w roku przez Państwową Radę Regulacji Energetyki i zatwierdzane przez każdy samorząd. Według wyliczeń VERT w przyszłym roku woda będzie droższa o 40 proc.

Obecnie średnia cena wody z PVM wynosi około 2,2 euro za 1 m³; a wzrosnąć ma do ponad 3 euro. Planowana jest podwyżka o ok. 90 centów.

Najtaniej w dużych miastach

Obliczono, że przeciętne gospodarstwo domowe zużywa około 5 m³ zimnej wody miesięcznie, co kosztuje od 3 do 9 euro miesięcznie.

„Najmniej za wodę płacą Wilno i Kowno (ok. 1,5 euro), a najwięcej — Onikszty i Molaty (ok. 4,5 euro). Gdyby w tych ostatnich miastach nastąpił wzrost o około 9 euro miesięcznie, to 1 m³ wody kosztowałby od 4,5 do 6,3 euro” — tak komentuje sytuację Donatas Jasas wiceprzewodniczący VERT, zwracając uwagę, że 40 proc. wielkość wzrostu została obliczona na podstawie rekordowych cen energii elektrycznej w sierpniu br.

Sytuacja w Wilnie

W Wilnie ceny są najniższe w kraju; podobnie jak i w innych dużych miastach sytuacja nie jest tak dramatyczna. Szacuje się, że największą w kraju spółkę gospodarki wodnej Vilniaus vandenys wzrost cen energii elektrycznej będzie kosztował około 6,5 mln euro. Zaplanowano, że zużycie energii elektrycznej spółki w 2022 r. będzie kosztować 3,5 mln euro.

„Przy drastycznym skoku cen już teraz widać, że na koniec tego roku koszty energii elektrycznej wyniosą około 10 mln euro. Tylko za jeden miesiąc — w sierpniu nasza spółka otrzymała rachunek za prąd w wysokości 1,8 mln euro.

Zwiększone koszty mają jednoznacznie negatywny wpływ na wyniki firmy, zwiększając zapotrzebowanie na dodatkowy kapitał obrotowy” — komentuje Renata Saulytė-Smalskė, kierowniczka działu komunikacji Vilniaus vandenys.

Zapewnia, że ​​chociaż Vilniaus vandenys boryka się z trudnościami finansowymi, konsumenci nie powinni martwić się przerwami w świadczeniu usług.

„W tym roku usługi są już droższe dla mieszkańców Wilna. Gospodarstwa domowe wielomieszkaniowe do sierpnia płaciły 1,32 euro za 1 m³ (bez VAT), a od 1 sierpnia płacą 1,45 euro. Właściciele domów indywidualnych płacili po 1,29 euro, a obecnie płacą 1,43 euro. Oczekiwany wzrost cen to 40–50 centów za m³. Dla przeciętnego rodzinnego gospodarstwa domowego w Wilnie i rejonie oznaczałoby to o 1,5 euro wyższe miesięczne rachunki za wodę i oczyszczanie ścieków” — zaznaczyła przedstawicielka Vilnius vandenys.