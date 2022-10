Wilno było ważną kartą w życiu Hanki Ordonówny

Obiekt dziedzictwa kulturowego Zaplanowana jest renowacja posadzki i wystroju wnętrza od strony południowej w kościele pw. Świętej Trójcy oraz remont dzwonnicy. „Zespół klasztorny bazylianów to nie tylko obiekt dziedzictwa kulturowego, to duch dawnych czasów oraz ogrom historii. Jest to także miejsce, które od wielu lat sprzyja pomyślnemu rozwojowi relacji między Litwą...