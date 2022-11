Bożena Czenko wyróżniona w plebiscycie polonijnym

„To było bardzo ważne wyróżnienie i niezapomniane przeżycie, bo uroczysta gala odbyła się w Rzymie” — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” nauczycielka.

Życie wokół muzyki

Bożena Czenko jest nauczycielką już niemal 20 lat. Jeszcze dłużej związana jest z muzyką, która niewątpliwie jest jej największą pasją.

— To bardzo ważna część mojego życia. Jestem z zawodu nauczycielką muzyki, bardzo lubię to robić, ale często też koncertuję, uczestniczę w różnego rodzaju koncertach. Miałam okazję być także jurorką w dużych, międzynarodowych festiwalach piosenki dla dzieci, co było dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Cały czas staram się uczyć, rozwijać, a potem przekazuję swoją wiedzę i umiejętności innym — opowiada nauczycielka.

Przez 12 lat rozmówczyni „Kuriera Wileńskiego” pracowała w szkole w Koleśnikach, obecnie pracuje w Gimnazjum w Ejszyszkach.

— Pochodzę z Ejszyszek, cieszę się więc, że mogę być bardziej obecna w lokalnej społeczności. Zaczynałam pracę w nowej szkole w okresie pandemii, a nie jest to łatwy start. Na odległość o wiele trudniej poznać dzieci, ich zdolności, zwłaszcza w takich sferach jak nauka muzyki czy technologii. Ale zdalne nauczanie miało też dobre strony. Nawiązałam nowe kontakty, dzięki grupie na FB „Polska Szkoła Wirtualna na Litwie” zaczęłam organizować wydarzenia w Internecie, m.in. dwa konkursy: Międzynarodowy konkurs „Z nutą dla mamy” i Międzynarodowy konkurs „Eko jajko”.

Bożena Czenko z organizatorkami plebiscytu

Pandemia pozwoliła dostrzec ludzi spoza Wilna

To właśnie „Polska Szkoła Wirtualna na Litwie” zgłosiła kandydaturę Bożeny Czenko do plebiscytu Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej.

— Zgłosiłyśmy dwie kandydatury: Bożenę Czenko i Krystynę Wołejko. Paradoksalnie pandemia pozwoliła nam dostrzec osoby, które są dalej od nas. Często działają aktywnie w swoim środowisku, poza centrum, ale w innych miejscach na Wileńszczyźnie nie są zauważane. Zdalne nauczanie wyrównało nieco szanse pod tym względem. Zobaczyliśmy, jak aktywnie pracują osoby, które może nie były tak dostrzegane wcześniej. W ubiegłym roku wśród wyróżnionych była Krystyna Masalska, nauczycielka historii w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Cieszę się, że w tym roku obie nasze kandydatki mogły wziąć udział w uroczystości we Włoszech, myślę, że zaowocuje to nowymi kontaktami i działaniami w przyszłości — mówi Anna Pawiłowicz-Janczys, koordynatorka „Polskiej Szkoły Wirtualnej na Litwie”.

Nowe znajomości i nowe pomysły

— Ten wyjazd był dla mnie bardzo ważny pod wieloma względami. Gdy otrzymałam wiadomość o nominacji i zaproszeniu miałam pewne wątpliwości, czy uda mi się wziąć udział w uroczystości, bo przecież jest rok szkolny, ale kiedy zwróciłam się z pytaniem do administracji gimnazjum otrzymałam ogromne wsparcie. To była świetna okazja nie tylko do odwiedzenia Włoch, ale przede wszystkim nawiązania nowych kontaktów, wróciłam z wieloma nowymi pomysłami. Miałam okazję również wystąpić przed wspaniałą publicznością, co dało mi bardzo wiele radości — opowiada Czenko.

Jak zauważa rozmówczyni „Kuriera Wileńskiego” najczęściej ma okazję wykonywać piosenki estradowe, jednak lubi także folklor.

Zespół „Kwiaty Polskie” z Gimnazjum w Ejszyszkach

— Od lat jestem członkinią zespołu „Ejszyszczanie”. Oczywiście nie mam teraz tyle czasu na próby czy koncerty co w czasie, gdy nie miałam tylu obowiązków, pracy i rodziny. Teraz dzieci są dla mnie najważniejsze, więc nie zawsze mogę się zaangażować w działalność zespołu tak, jakbym chciała. W Gimnazjum w Ejszyszakch prowadzę natomiast „Kwiaty Polskie”. Przejęłam go niedawno, ale zespół istnieje już od 1988 r. Śpiewają w nim uczniowie klas 4-8 oraz klas 1-4 G. W ciągu całej swojej historii zespół miał ponad 300 występów, koncertował nie tylko na Litwie, ale także w Polsce, w Czechach i Niemczech. Teraz odbijamy się jeszcze po pandemii, bo trzeba przyznać, że na działalność takich dużych zespołów miała ona bardzo negatywny wpływ, ale idzie nam coraz lepiej — mówi pedagog.

Warto zauważyć, że nie po raz pierwszy działalność Bożeny Czenko została doceniona w plebiscycie. W ubiegłym roku jej uczniowie zgłosili ją do konkursu organizowanego przez „Lietuvos rytas”, „Najfajniejsza nauczycielka 2021 r.”, jak również do konkursu „Dziękuję za lekcje” („Ačiū už pamokas” – red.), gdzie również została zgłoszona przez uczniów. W obu plebiscytach zajęła wysokie miejsca.

Podczas finału konkursu „Dziękuję za lekcje”

— Praca nauczyciela daje ogromną satysfakcję, jeśli wykonuje się ją z serca. Często słyszymy wiele narzekania na szkołę, ale ja jestem szczęśliwa, że robię to, co lubię — mówi Bożena Czenko.

Plebiscyt dla uhonorowania ludzi, których zbyt mało znamy

Plebiscyt Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej odbył się po raz drugi, a na jego zainicjowanie wpływ miała pandemia. O tym, że pracę osób działających na rzecz polskości poza granicami kraju warto docenić w ten sposób, pomyślały Polki mieszkające we Włoszech. Najpierw zaczęły organizować zdalne „Spotkania Polonijne”, które miały służyć integracji i współpracy Polaków na całym świecie oraz promować polskość za granicą. Wkrótce pojawiła się idea stworzenia plebiscytu, w którym można uhonorować lokalnych działaczy, którzy nie są znani w szerszych kręgach.

Organizatorki konkursu postanowiły nadać mu imię Edyty Felsztyńskiej, zmarłej w 2017 r. Polki mieszkającej we Włoszech, której bardzo aktywną działalność polonijną i charytatywną przerwała choroba nowotworowa.

