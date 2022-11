W nowym roku MMA wzrośnie do 840 euro, emerytury do 575 euro

W 2023 r. 359 mln euro przeznaczy się na zwiększenie dochodów pracowników o 15 proc. Oznacza to podniesienie minimalnej płacy miesięcznej (MMA) do 840 euro, zwiększenie kwoty dochodu wolnego od podatku (NPD) o 15,7 proc. do 625 euro. Przychody osób o najniższych dochodach wzrosną o 83,55 euro.

Jednocześnie przeznaczy się 363 mln euro na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, wykładowców, naukowców, pracowników kulturalnych i artystycznych, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy służb wewnętrznych, lekarzy i rezydentów oraz innych pracowników sektora publicznego.

Emeryci

Szacuje się, że prawie 13 proc. wzrost emerytur wyniesie 619 mln euro. Będzie to oznaczać wzrost o 65 euro miesięcznie dla seniorów z minimalnym stażem pracy (emerytura wzrośnie z 510 euro do 575 euro) oraz wzrost emerytury dla seniorów bez wymaganego stażu o 60 euro (z 482 euro do 542 euro). Z tej kwoty 27,6 mln euro przeznaczy się na dopłaty do niewysokich emerytur ze względu na przewidywany wyższy poziom minimalnych potrzeb konsumpcyjnych. Dodatek 31 euro otrzyma ponad 64 tys. mieszkańców.

Świadczenie dla samotnych osób w przyszłym roku wzrośnie z 32 do 35 euro.

Rodzice

W styczniu podstawowe świadczenie socjalne wzrasta z obecnych 46 do 49 euro, a więc kwota należnego zasiłku rodzinnego na dzieci odpowiednio wzrośnie. Miesięczne świadczenie na dziecko wzrasta z 80,5 do 85,75 euro, natomiast dla rodzin wielodzietnych i ubogich lub rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko zasiłek na dziecko wzrośnie z 127,88 do 136,22 euro. Jednorazowe świadczenie na dziecko, wypłacane przy jego urodzeniu, wzrośnie z 506 euro do 539 euro.

Lekarze i nauczyciele

Wynagrodzenia lekarzy po opodatkowaniu powinny wzrosnąć średnio o 160-180 euro, pielęgniarek — o 85-100 euro, a rezydentów — o ok. 160 euro.

Wynagrodzenie nauczycieli, specjalistów ds. wsparcia edukacyjnego po opodatkowaniu, w zależności od stażu pracy lub kategorii, wzrośnie o 87-129 euro, wynagrodzenie dyrekcji o 276-341 euro. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 151 euro po opodatkowaniu, wykładowców — o 172 euro.

Przywódcy państwa

Prezydent Gitanas Nausėda otrzyma w przyszłym roku 6 189 euro, premier Ingrida Šimonytė — 3 630 euro, przewodnicząca Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen — 2 968 euro.

