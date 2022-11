Konferencję otworzył organizator i kustosz biblioteki cyfrowej, prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, prodziekan ds. finansowych Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mówił o potrzebie zachowania tego dziedzictwa, które wypracowała Polonia i Polacy za granicą.

Biblioteka cyfrowa pomostem dla Polaków

Po organizatorze głos zabrał Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu RP ds. Polonii i Polaków za Granicą. „Dziękuję za zaproszenie, za możliwość uczestnictwa. Sam jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, pracę magisterską pisałem o Polakach na Wileńszczyźnie, więc są to tematy mi Bliskie” — zwrócił się do zebranych minister Dziedziczak. Podkreślił też, że sam korzystał z zasobów Polonijnej Biblioteki Cyfrowej.

Następnie głos zabrał prezes Polskiej Izby Druku, kanclerz kapituły Polskiego Bractwa Gutenberga, Jacek Kuśmierczyk. „W statucie Polskiego Bractwa Gutenberga poczytne miejsce zajmuje szerzenie czytelnictwa i edukacji, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży” — zauważył Kuśmierczyk. „I tutaj dzieło profesora Kuźminy stało się platformą, aby dzięki pomocy państwa i pana, panie ministrze (min. Jan Dziedziczak — przyp. red.), zacząć to realizować” — wyjaśnił.

Kiedyś dziedzictwem były tylko zabytki

Jako pierwsza z prelekcją wystąpiła prof. dr hab. Anna Kamler, syntetycznie przedstawiając m. in. pojęcie samego dziedzictwa, które wcale nie było zawsze postrzegane tak samo. „Dziedzictwo najczęściej było utożsamiane z zabytkami. Pod pojęciem dziedzictwa nie rozumiano ani obyczajów, ani piśmiennictwa. To Grecja stworzyła pierwszą ustawę o ochronie zabytków rękami konserwatorów, historyków i prawników niemieckich, którzy prowadzili badania na terenie Grecji. Jeszcze przed powstaniem prawa wywieźli to, co można dziś oglądać w Pergamońskim Muzeum i innych. To był »efekt uboczny« działalności konserwatorów i historyków niemieckich” — przytoczyła historię prof. Kamler.

Referat i wystąpienie „Kuriera Wileńskiego”

Referat w imieniu „Kuriera Wileńskiego” wygłosił wyżej podpisany reprezentant redakcji.

Podkreśliłem rolę papieru i archiwów w pielęgnowaniu dziedzictwa, tożsamości narodowej, a także funkcję kronikarską gazety. „Porządek — to jest jeden z najlepszych przyjaciół dobrze wykonanej pracy. I mariaż papieru z cyfrą, czyli to, co robi Polonijna Biblioteka Cyfrowa, to jest ten porządek, którego tak bardzo potrzebujemy” — będziemy mogli przeczytać w referacie, który będzie wydrukowany w publikacji pokonferencyjnej.

„Nie miałbym możliwości o tym wszystkim mówić tutaj przed Państwem, gdyby nie pomoc państwa polskiego, któremu chcemy podziękować. Jesteśmy wspierani finansowo przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie jest udzielane za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, która obchodzi w tym roku swoje 30-lecie” — zwróciłem uwagę zgromadzonych.

Była to świetna okazja do wymiany się kontaktami z przedstawicielami Polonii brazylijskiej, z badaczami, dyplomatami i pracownikami akademickimi. Konferencja zakończyła się wieczorem 18 listopada.

