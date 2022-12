W DKP wyjątkowe propozycje muzyczne na grudzień

Przypominamy o idei zjazdu

Koncert organizuje Światowy Zjazd Wilniuków.

— Chcemy w ten sposób przypomnieć o idei zjazdu, o tym, że po prostu jesteśmy — mówi Władysław Wojnicz, organizator koncertu.

Światowy Zjazd Wilniuków odbył się do tej pory 2 razy, w 2009 i 2019 r. To przedsięwzięcie skupiające bardzo wielu uczestników. Pierwszy ośmiodniowy zjazd kierowany był przede wszystkim do tych Wilniuków, którzy opuścili Wileńszczyznę w wyniku powojennych przesiedleń, i do ich potomków. Druga edycja zjazdu była krótsza, organizatorzy starali się w niej dotrzeć nie tylko do tych, którzy opuścili Wileńszczyznę przed dziesięcioleciami, ale także do współczesnych emigrantów, których nadal łączyć może Wilno.

— Zjazd jest dla nas bardzo ważnym przedsięwzięciem i chcemy je kontynuować. Nie jest to jednak wydarzenie, które można powtarzać corocznie. Na pewno powrócimy z nim, ale jeszcze nie w tym roku. Taki koncert jak ten, to dla nas próba mobilizacji sił, a także, jak jestem przekonany, świetna propozycja dla Wilna w okresie przedświątecznym. Stawiamy na bardzo ambitną propozycję, mam nadzieję, że dla naszych odbiorców będzie to prawdziwa duchowa uczta — wyjaśnia Wojnicz.

Włodek Pawlik Trio wielokrotnie odwiedzało już Wileńszczyznę

Wybitni muzycy

Włodek Pawlik to jeden z największych polskich jazzmanów, rozpoznawalny na całym świecie, jedyny polski laureat Grammy w kategorii jazzu. Jest przykładem muzyka, który w swej twórczości nawiązuje do idiomu muzyki klasycznej. W jego repertuarze znajdziemy jazzowe interpretacje utworów Ignacego Jana Paderewskiego i Fryderyka Chopina. Włodek Pawlik Trio wielokrotnie odwiedziło już Wileńszczyznę. Koncertowali m.in. w Pałacu Władców, w wileńskim Ratuszu czy na zamku w Trokach.

— Bardzo cenię tych muzyków, bo są gwarancją wspaniałych przeżyć. Dokonują też czegoś niezwykłego, łączą jazz i muzykę, która zajmuje bardzo ważne miejsce w naszej kulturze. Tym razem w czasie koncertu zabrzmią utwory Moniuszki w aranżacjach jazzowych. Oczywiście, dla nas, w Wilnie Moniuszko jest ważnym i dobrze znanym kompozytorem, teraz jednak jego utwory będziemy odkrywać na nowo, w nowoczesnych aranżacjach. To sposób na to, by ta muzyka była bliższa mojemu pokoleniu, mam nadzieję, że także ludziom młodym — zauważa organizator koncertu.

W drugiej części wydarzenia w jazowych aranżacjach usłyszymy utwory Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa. Wykona je duet Jan Maksymowicz i Dmitrij Golovonov. Muzycy grają razem już od przeszło 15 lat i stworzyli w tym czasie wiele wspaniałych aranżacji. Obaj należą do grona najwybitniejszych wykonawców muzyki improwizowanej i jazzu na Litwie, obaj mają na swoim koncie liczne koncerty na najważniejszych scenach kraju, współpracują też często z artystami zagranicznymi; podkreślają, że najważniejsza jest dla nich żywa muzyczna komunikacja ze słuchaczem „tu i teraz”, podczas koncertu.

— To będzie bardzo piękne połączenie polsko-litewskiej tradycji muzycznej. Moniuszko i Čiurlionis łączą Polskę i Litwę, wiele w ich twórczości jest wspólnych, czytelnych dla obu narodów elementów. Doskonale rozumiem, że to będzie propozycja dla wymagających odbiorców, to nie jest koncert, na który przyjdą tysiące, jak ten, który pomagaliśmy organizować TVP przy wileńskiej katedrze. Ale nie możemy naszym odbiorcom fundować tylko muzyki popularnej. Ona jest potrzebna, ale nie wystarczy, by polska kultura na Litwie miała się dobrze — podkreśla Władysław Wojnicz.

„Nie możemy proponować tylko muzyki popularnej” — mówi Władysław Wojnicz

Nie możemy proponować tylko muzyki popularnej

Współorganizatorem koncertu jest Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie, który włącza go w kontekst obchodów 30-lecia Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

— Stawiamy na najwyższy poziom. Jeżeli mówimy o tym, że mamy proponować polską kulturę na Litwie, nie możemy zapraszać tylko popularnych wykonawców, których wszyscy znają, bo ich piosenki są słuchane od dziesięcioleci. Zależy nam na tym, by widownia w Wilnie miała jak najszerszy wybór, by poziom naszych koncertów stale się podnosił — mówi Marek Kubiak, prezes Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL.

Kubiak zauważa, że niedzielny koncert nie będzie ostatnią propozycją, jaką w tym roku przygotował wileński oddział ZPL.

— Już 14 grudnia, we współpracy z Domem Kultury Polskiej w Wilnie zapraszamy na koncert zespołu z Polski „Morrison Tres” (Witek Łukaszewski Trio) pt. „W hołdzie polskim poetom”. Wydarzenie zamyka obchody Roku Romantyzmu — zapowiada prezes oddziału miejskiego ZPL.

„W hołdzie polskim poetom” to rockowo-poetycki koncert w wirtuozerski sposób łączący energetyczność i nastrojowość. Oryginalna muzyka charyzmatycznego pieśniarza, wirtuoza gitary, autora większości piosenek na ostatniej płycie Maryli Rodowicz („Ach, świecie…”, Złota Płyta 2018) — Witka Łukaszewskiego skomponowana została do poezji najwspanialszych polskich poetów i patriotów: Adama Mickiewicza, Cypriana K. Norwida i Krzysztofa Baczyńskiego.

Koncert Włodek Pawlik Trio — Jan Maksymowicz i Dmitrij Golovonov odbędzie się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 11 grudnia o 18:00.

Koncert Morrison Tres „W hołdzie polskim poetom” odbędzie się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 14 grudnia o 18:00.

Wstęp na oba koncerty wolny.

Projekty dofinansowane są ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.