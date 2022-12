Idą święta — jak w tym szczególnym okresie oszczędzić energię?

Z uwagi na rosnące koszty energii elektrycznej wielu z nas obawia się wysokich rachunków. „Kurier Wileński” postanowił zapytać Astę Vaitulevičė, kierowniczkę programu efektywności energetycznej spółki Ignitis, jak oszczędzić energię w święta.

Zależy od mocy i liczby żarówek

— Zużycie energii elektrycznej przez żarówki świąteczne zależy od mocy i liczby żarówek. Im wyższa moc i większa liczba, tym więcej energii elektrycznej zostanie zużyte. Warto też zastanowić się, kiedy i jak długo włączać dekoracje świąteczne — mówi nam kierownik programu efektywności energetycznej spółki Ignitis.

Asta Vaitulevičė zaleca zastosowanie szeregu praktyk, które przyczyniłyby się do stworzenia świątecznej atmosfery, ale nie wpłynęłyby znacząco na wysokość opłat za energię.

Ważna czystość żarówek i żyrandoli

Aby podczas świąt nasz dom był czysty, spędzamy dużo czasu na sprzątaniu. Jednak bardzo rzadko kto zwraca uwagę na czystość żarówek i żyrandoli. Według Departamentu Energii USA brudne żarówki emitują aż o jedną trzecią (30 proc.) mniej światła niż czyste. W ten sposób dzięki czystym źródłom oświetlenia można nie tylko oszczędzać energię, ale także zapewnić sobie więcej światła, za które płacimy.

Wybieraj żarówki LED

— Dekorując choinkę lub dom na święta, wybierz lampki świąteczne LED. Żarówki świąteczne LED są jaśniejsze, działają dłużej i zużywają mniej energii elektrycznej niż tradycyjne żarówki. Chociaż żarówki LED mogą kosztować nieco więcej niż zwykłe żarówki, ich zalety rekompensują niewielką różnicę w cenie — radzi Asta Vaitulevičė.

Lampy z włókien świetlnych

Do dekoracji warto wybrać lampy z włókien świetlnych, które zużywają znacznie mniej energii niż tradycyjne żarówki. Lampy z włókna świetlnego są praktyczne i użyteczne, mają też dużo dodatkowych zalet — są odporne na uderzenia i bezpieczne w kontakcie z powierzchniami chłodnymi. Ponadto nowoczesne moduły systemowe są niewielkie i nie nagrzewają się, używają niskiego napięcia, dzięki czemu można cieszyć się nie tylko dekorowanymi przestrzeniami, ale także mniejszym zużyciem energii.

Udekoruj dom bez żarówek

— Upiększając dom na święta niekoniecznie trzeba do dekoracji wykorzystywać żarówki świąteczne. Można je zastąpić dekoracjami odblaskowymi, świecami, wstążkami lub girlandami. Do upiększenia można wykorzystać wszystko, co mamy w domu. Świąteczna wstążka, girlanda i błyszcząca biżuteria mogą być używane w każdym domu do dekoracji schodów, okien, drzwi wejściowych i wszystkiego, co tylko zechcemy — mówi Asta Vaitulevičė.

O oszczędności żarówek

Statystyka dowodzi, że zmieniając tradycyjne, „zabytkowe” żarówki na technologię LED, można obniżyć koszt energii elektrycznej do oświetlenia aż o 50–90 proc. Zastępując tradycyjną 60-watową żarówkę 10-watową diodą LED, można zmniejszyć rachunek za energię elektryczną nawet o 15 euro rocznie. A to tylko jedna żarówka! Chociaż żarówki LED są droższe, działają dłużej, więc w dłuższej perspektywie nadal oszczędzamy.