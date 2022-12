Szybujące ceny mieszkań w Wilnie zniżają swoje karkołomne loty

Anna Pieszko: Co oznacza dla Pana nominacja do tytułu „Polak Roku”? Jarosław Narkiewicz: Jestem zaskoczony. Jeżeli zauważa się moją działalność, która ostatnio była mniej widoczna, to cenię to. Jak minął Panu ostatni rok? Dosyć intensywnie. W większości skupiałem się na działaniach społecznych, szczególnie w obronie polskich szkół. Poprzedzający rok był również napiętym...