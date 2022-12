Komentarz roku. Żegnając rok 2022

Wojna. Niestety tym jednym, strasznym słowem będziemy w pierwszej kolejności oceniali mijający 2022 rok. Rosyjski imperializm zachował się tak, jak zwykł zachowywać się zawsze. Od stuleci niesie śmierć i zniszczenia sąsiadom. Tym razem ta straszna kolej losu przypadła Ukrainie. Ale ta wojna to nie tylko walki na froncie, barbarzyńskie ostrzały dużych i małych miast. Wojna także pokazała, że potrafimy być solidarni z tymi, którzy potrzebują; solidarni na wspaniale ogromną skalę. Miliony uchodźców z Ukrainy znalazło schronienie w Polsce, dziesiątki tysięcy na Litwie. Czynną solidarnością z walczącą Ukrainą wykazaliśmy się również my, Polacy na Litwie.

Mimo dużego niepokoju wewnętrznego każdego z nas, kryzysu gospodarczego, wywołanego najpierw epidemią COVID-19, a później spotęgowanego wojną, życie nie zamarło. W tym również polskie życie społeczne u nas na Litwie. Niestety nadal musieliśmy walczyć o szkoły polskie. W tym roku walka toczyła się i niestety nadal się toczy o polskie szkoły w rejonie trockim.

Ale było również dużo pięknych imprez kulturalnych, koncertów, festynów i festiwali, a przede wszystkim wielkich rocznic: Rok Polskiego Romantyzmu, jubileusze Józefa Mackiewicza i Jerzego Ordy, wspaniałe obchody 30-lecia Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz wiele, wiele innych naszych polskich imprez. W przyszłym roku zostanie uroczyście otwarta zbudowana w roku mijającym dobudówka do Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Były również smutne chwile, w tym dla redakcji „Kuriera Wileńskiego”. Pożegnaliśmy na zawsze naszych drogich kolegów redakcyjnych Panią Jadwigę Podmostko i Pana Krzysztofa Subocza. Ale mimo wszytko u progu nowego 2023 r. chce się wierzyć, że przyszły rok będzie lepszy. Po prostu powinien być lepszy. Wierzyć, że skończy się wojna w Ukrainie. Uchodźcy będą mogli wrócić do swego kraju, by zacząć wielką odbudowę swej ojczyzny. Ustabilizuje się sytuacja gospodarcza. Ale co na pewno stanie się w przyszłym roku to to, że redakcja „Kuriera Wileńskiego” będzie obchodziła swój duży jubileusz — 70-lecie!

Do siego roku!