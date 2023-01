300 zgłoszeń w Wilnie

„Od godz. 21:00 31 grudnia do 9:00 1 stycznia 2023 r. wileńska policja otrzymała ponad 300 zgłoszeń o różnych zdarzeniach i naruszeniach. Głównie raporty dotyczyły różnych naruszeń porządku publicznego (hałas, odgłosy i odpalanie fajerwerków, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, konflikty osób pijanych), doniesienia o przestępstwach przeciwko osobom (bójki) i przemoc domowa. Ponieważ natężenie ruchu było zmniejszone — odnotowano niewiele zgłoszeń o wypadkach drogowych i naruszeń przepisów ruchu drogowego (zaparkowane i uszkodzone samochody na podwórkach, wypadki drogowe bez ofiar), zidentyfikowano jedną osobę, która prowadziła samochód pod wpływem alkoholu” — poinformowała „Kurier Wileński” wileńska policja.

Czytaj więcej: Litewska policja zbroi się w drony i ćwiczy ich obsługę

Incydent z obywatelem Estonii

Funkcjonariusze policji około godz. 18:30, otrzymali wiadomość, że jeden z pasażerów na dworcu autobusowym nie chce wysiąść z autobusu. Kierowca pojazdu wyjaśnił, że pasażer, który przyjechał z Estonii na Litwę, odmówił opuszczenia autobusu i zażądał wezwania policjantów. Mężczyzna wyjaśnił, że chce ubiegać się o azyl na Litwie, gdyż uciekł z Estonii, gdzie nie wolno mu modlić się w tamtejszym kościele i chcą go zamknąć w szpitalu. Mężczyzna był nieodpowiednio ubrany, podejrzewano, że może mieć problemy psychiczne lub jest pod wpływem środków odurzających.

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

Gdy na miejsce przybyli medycy, okazało się, że w rzeczywistości ma problemy zdrowotne, gdyż podczas pobytu w Estonii kilkakrotnie przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Mężczyzna powiedział, że w swoim kraju przeszedł 60 km, w końcu wziął taksówkę i wsiadł do autobusu, by dotrzeć na Litwę. Nie wiadomo, ile w tym prawdy. Obywatel Estonii został przewieziony do placówki medycznej.

Pracowita noc dla pogotowia

Igoris Lukaševas, dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Wilnie, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że noc sylwestrowa dla pracowników pogotowia bywa zawsze bardzo pracowita.

— Zawsze jesteśmy na nią przygotowani. Ta noc sylwestrowa niezbyt różniła się od poprzednich, jeżeli nie brać pod uwagę sylwestra w czasie pandemii. Wtedy to było o wiele spokojniej. Najczęściej zgłoszenia otrzymywaliśmy z powodu zatrucia alkoholem, pokarmem, z powodu pobitych osób. Takich pacjentów nie brakowało. Podczas zwykłej nocy, od północy do siódmej godziny rano, otrzymujemy średnio 50-60 zgłoszeń, w noc sylwestrową otrzymaliśmy ponad 200 — i to tylko w Wilnie. W całej Litwie tych zgłoszeń było o wiele więcej — zaznacza Igoris Lukaševas.

Zaledwie trzy minuty po północy wileńskie pogotowie ratunkowe otrzymało zgłoszenie o tym, że petarda wybuchła w ręku dziecka. Pacjent został przewieziony do szpitala. Cztery minuty po północy poinformowano, że w rejonie wileńskim, we wsi Szwajcary, 25-letniego mężczyznę zraniły fajerwerki. Okazało się, że mężczyzna uległ wypadkowi z własnej winy — sam strzelił sobie w oko fajerwerkiem. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

Czytaj więcej: Stacja Pogotowia Ratunkowego będzie posiadać 5 nowoczesnych karetek

135 pożarów i 103 akcje ratunkowe

Od 30 grudnia 2022 r. strażacy w kraju ugasili 135 pożarów i przeprowadzili 103 akcje ratunkowe. Podczas pożarów zginęła jedna osoba, trzy doznały obrażeń. Tylko w noc sylwestrową strażacy musieli wyjechać 79 razy, aby ugasić pożary.

Najbardziej tragiczny wypadek miał miejsce 31 grudnia. O godz. 19:40 otrzymano zgłoszenie, że w Radziwiliszkach, przy ul. Skirjočiai, płonie mieszkanie w czteropiętrowym domu. Po ugaszeniu płomieni strażacy znaleźli w środku zwęglone ludzkie ciało. Podczas pożaru spłonęły dwa pokoje i kuchnia. Strażacy wynieśli z mieszkania dwie butle gazowe i uratowali psa, który był w domu. Czujnik dymu w mieszkaniu nie był widoczny.

W noc noworoczną kilka pożarów zostało spowodowanych przez fajerwerki. Po północy poinformowano, że przy ul. P. Žadeikos w Wilnie fajerwerki uderzyły w samochód marki Renault Megane i podpaliły wnętrze. Pożar został ugaszony przed przybyciem strażaków.

W noc sylwestrową strażacy musieli ratować również zwierzęta — na przykład w Poniewieżu kot wspiął się na drzewo i nie mógł samodzielnie zejść, potrzebna była interwencja strażaków.

Czytaj więcej: Tragedia w rejonie wileńskim, ogień strawił dom tuż przed Sylwestrem. Matka z synem bez dachu nad głową