— Nie zważając na ciągłe ataki wojsk rosyjskich na infrastrukturę energetyczną, saldo migracji na/z Ukrainy wciąż schyla się w stronę powrotów, a nie wyjazdów. To bardzo cieszy. Według statystyk ukraińskiej Straży Granicznej w styczniu wyjechało z Ukrainy o 67 tys. osób więcej niż wróciło, w lutym wyjechało o 31 tys. osób więcej niż wróciło, a w marcu — 17 tys. Natomiast w kwietniu w ogóle wróciło o 4 tys. osób więcej niż wyjechało. Może mieć na to pewien wpływ również faktor sezonowy — mieszkańcy tradycyjne na wiosnę sadzą kartofle, przeprowadzają remonty i zajmują się gospodarstwem. Wiosna i lato to są pory roku, kiedy ogrzewanie nie ma większego znaczenia i powracają nawet te osoby, które mieszkały blisko linii frontu — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” analizuje sytuację Jerzy Wójcicki, dziennikarz, działacz polskiej mniejszości w Winnicy na Ukrainie, samorządowiec.

Elektrownia Trypilska

11 kwietnia podczas bombardowań Ukrainy, Rosjanie zniszczyli elektrociepłownię Trypilską. To największy dostawca energii elektrycznej w obwodzie kijowskim.

— W tle przyjmowania w ukraińskim parlamencie „gorącej” ustawy mobilizacyjnej Rosja znów nasiliła swoje ataki rakietowo-dronowe na obiekty generujące energię elektryczną i sieci przesyłowe. Ostatni duży atak miał miejsce 22 marca. Natomiast kolejny atak, który miał miejsce 11 kwietnia, pod względem wpływu na przyszłą generację energii może mieć jeszcze większe znaczenie. Została bowiem trafiona Trypilska elektrownia, która żywiła znaczną część obwodów kijowskiego i żytomierskiego. Na razie mieszkańcy Ukrainy (może oprócz Charkowa) nie odczuwają zbyt mocno skutków marcowo-kwietniowych ostrzałów przez to, że na razie zapotrzebowanie na prąd jest minimalne. Ale wraz ze zbliżaniem się upałów mogą szybko powrócić przerwy po 8-10 godzin w dostawach nie tylko w Kijowie, ale także w Użgorodzie i Lwowie — tłumaczy Wójcicki.

Nasz rozmówca zaznaczył, że nie warto liczyć na to, że rosyjskie wojska zaprzestaną atakować infrastrukturę cywilną na Ukrainie.

— Głównym celem ruskich prawdopodobnie jest budowanie negatywnych nastrojów społecznych i szybsze złamanie morale ukraińskiego wojska i społeczeństwa ogólnie. Co ważne, 11 kwietnia Rada Najwyższa uchwaliła w drugim czytaniu ustawę o mobilizacji. W tym dokumencie zniknęła norma o demobilizacji po 36 miesiącach służby, której tak oczekiwali. Specjalna ustawa demobilizacyjna może pojawić się za 8 miesięcy — podkreśla dziennikarz i działacz polskiej mniejszości w Winnicy.

Naród staje się mocniejszy

Lila z Odessy w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że naród ukraiński staje się coraz mocniejszy i nie chce nawet słyszeć o tym, żeby się poddać.

— Jest ciężko, jest strasznie, ale my nie poddamy się. Codziennie słychać wybuchy i alarmy. Ostatni tydzień spędziliśmy w piwnicy. Wychodzimy tylko, żeby coś wziąć do jedzenia. Kiedy na początku wojny ludzie myśleli, że to szybko skończy się i myśleli o tym, żeby przeżyć, to dzisiaj już myślą nie o tym, żeby przeżyć, ale żeby zwyciężyć. Społeczność ukraińska bardzo zbliżyła się. Na przykład teraz gdy przebywamy w piwnicy, to nie ma moje-twoje, jest tylko nasze. Ludzie pomagają sobie nawzajem. Wielu ma możliwość wyjechania, ale nie robią tego — komentuje Lila.

