„Kapitan Myszkowski” — FPPnW zaprasza na film

Film, który łączy wielu ludzi

Film jest produkcją Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

— Ten film powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Postać kapitana Myszkowskiego odkryliśmy dzięki Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej dr Monice Michaliszyn. To właśnie jej należą się szczególne podziękowania za inspirację do podjęcia kwestii upamiętnienia kapitana Myszkowskiego. W realizacji filmu mogliśmy również liczyć na pomoc ze strony Ambasady RP w Rydze, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Ogromną pracę przygotowawczą w archiwach wykonał historyk Piotr Dmitrowicz, z ogromną pasją pracował nad nim przez kilka lat reżyser Maciej Dancewicz i cały zespół filmowy Michała Szymanowicza — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polkom na Wschodzie”.

Jak zauważył, szczególną wartością filmu jest baza archiwalna, jaką udało się pozyskać nie tylko z archiwów, ale także z prywatnych zbiorów rodziny bohatera filmu.

— Pani Ewa Gan-Ganowicz i Pan Aleksander Gan-Ganowicz udostępnili nam na potrzeby przygotowania filmu rodzinne pamiątki, zdjęcia i dokumenty archiwalne — zauważa rozmówca „Kuriera Wileńskiego”.

Część zdjęć do filmu zrealizowano w Wilnie

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Wileńskie akcenty

Część zdjęć do filmu zrealizowano w Wilnie, gdyż to właśnie z tego miasta, jesienią 1919 r. Myszkowski wyruszył na polecenie Józefa Piłsudskiego z tajną misją na Łotwę. Nie będzie to jednak jedyny akcent wileński w dokumencie.

— W filmie biorą udział także aktorzy Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie. Równolegle z filmem powstał spektakl „Operacja Zima” w reżyserii Lilii Kiejzik na podstawie scenariusza Alwidy Bajor. Wybraliśmy nowatorskie podejście do realizacji filmu, zaangażowaliśmy w jego powstanie Polaków z Wilna. Myślę, że dzięki temu będzie on bardziej autentyczny i łatwiej dotrze do odbiorców — podkreśla prezes FPPnW.

W rolę głównego bohatera, czyli kapitana Myszkowskiego, wcielił się Łukasz Kamiński. W spektaklu występują przede wszystkim aktorzy młodego pokolenia, tacy jak Dominika Jakowicz, Kinga Lewko, Faustyna Grib, Hubert Niewierowicz, Tomasz Sokołowski, Arnold Wołodko, Paweł Jarmołowicz. W spektaklu wzięli udział również nieco starsi aktorzy — Edward Kiejzik, Grzegorz Jakowicz czy Marek Pszczołowski w roli Józefa Piłsudskiego.

Pokazy w Wilnie i Dyneburgu

— Ważną częścią tego filmu jest również muzyka, którą skomponował doskonale znany w Wilnie Rafał Jackiewicz. W dokumencie można będzie usłyszeć również specjalnie skomponowany utwór Bartasa Szymoniaka — zauważa Falkowski.

Pokazy przedpremierowe odbędą się w Wilnie i Dyneburgu dokładnie w rocznicę przyjazdu Józefa Piłsudskiego do wyzwolonego z rąk bolszewików Dyneburga.

— Oficjalna premiera filmu planowana jest na wrzesień 2023 r. i odbędzie się w Rydze, pod którą zawarto traktat w Bulduri, dotyczący pierwszego sojuszu wojskowego Polski i Łotwy zawartego w obronie przeciwko nawale bolszewickiej. Jakże symboliczne stają się tamte wydarzenia po ponad 100. latach, kiedy na naszych oczach Ukraina przeżywa „swój rok 1920” i walczy z rosyjską agresją. O tym, czego dokonał kpt. Myszkowski dla naszej wolności, warto pamiętać szczególnie teraz, kiedy Ukraińcy walczą o swoje prawa, niepodległość i własną ziemię — podsumowuje Falkowski.

Serdeczne podziękowania dla rodziny Kapitana Myszkowskiego: Ewy Gan-Ganowicz i Aleksandra Gan-Ganowicza za udostępnienie zdjęć i dokumentów archiwalnych na potrzeby przygotowania filmu.

Szczególne podziękowania dla Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej dr Moniki Michaliszyn za inspirację do podjęcia upamiętnienia kapitana Myszkowskiego i pracowników Ambasady RP w Rydze za pomoc w realizacji filmu.

„Kapitan Myszkowski”

Scenariusz i reżyseria: Maciej Dancewicz

Produkcja: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Pokazy przedpremierowe filmu odbędą się: 26 stycznia o godz. 16:15 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) i 27 stycznia o godz. 16:00 w Państwowym Gimnazjum Polskim im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu (ul. Marijas iela 1e).

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Fundacji ORLEN, ORLEN Lietuva i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia „Polonii i Polaków za granicą 2020–2023”.

Projekt współfinansowany w 2019 r. w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.