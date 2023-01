Podczas „przesłuchania w ciemno” zaśpiewała przebój „Mamma Knows Best” i tak oczarowała jurorów, że odwróciły się wszystkie fotele! Teraz na młodą wokalistkę czeka kolejny etap programu. Kamila będzie szlifować swoje umiejętności muzyczne pod okiem Moniki Liu. To właśnie reprezentantka Litwy na Eurowizji 2022 będzie jej trenerem.

Muzyka zawsze była obecna w życiu Kamili

— Śpiew towarzyszy mi w zasadzie od dziecka, zawsze lubiłam śpiewać. W dzieciństwie uczęszczałam do chóru Małej „Wilii”, śpiewałam w chórku „Nastolatki”. Rodzice zauważyli, że dobrze mi się powodzi i zachęcili, żebym zaczęła uczyć się śpiewu profesjonalnie, rozwijała swój wokal. Moja pedagog, Baiba Skurstiene-Serduke, zainspirowała mnie do wzięcia udziału w programie „Lietuvos Balsas” — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Kamila Jurgelevič, uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Przyznaje, że udział w takim projekcie to dla niej wielkie wyzwanie oraz niezapomniane emocje.

Odwrócili się wszyscy jurorzy

— Przed występem brakowało mi pewności siebie, ale gdy weszłam na scenę i zaczęłam śpiewać, zrozumiałam, że nie jest ważne, co się stanie później — dla siebie już zwyciężyłam, bo jestem na tej scenie. Było dla mnie prawdziwym szokiem, gdy w trakcie śpiewu odwrócili się wszyscy jurorzy. Byłam taka szczęśliwa, że chciało mi się płakać — wspomina Kamila.

Wsparcie rodziny

Przyznaje, że jest bardzo szczęśliwa i dumna z siebie, że zdecydowała się na udział w tym programie telewizyjnym.

— Nigdy dotąd nie miałam okazji zaśpiewać z zespołem grającym na żywo. Każdy udział w takim show wymaga nie tylko talentu, ale też dużo pracy. Każdy taki występ daje wiarę w siebie, motywację do osiągnięcia kolejnych celów. Bardzo mi pomogło wsparcie moich bliskich, którzy kibicowali mi na widowni. Co prawda, podczas występu nie widziałam ich, ale wiedziałam, że są i to dodawało mi otuchy — mówi młoda wokalistka.

W kolejnym odcinku muzycznego programu uczestnicy powalczą w etapie „Pjūvis”. Trenerzy będą musieli wybrać 12 uczestników spośród tych, do których się odwrócili podczas „przesłuchań w ciemno”. Wybrani uczestnicy zawalczą o tytuł najlepszego głosu Litwy.

Młode talenty z Wileńszczyzny

Młodzi utalentowani Polacy z Wilna i Wileńszczyzny coraz częściej biorą udział w muzycznych projektach telewizyjnych, zarówno na Litwie, jak też w Polsce. Andrzej Stankiewicz, Gabriela Ždanovičiūtė, Karolina Lyndo oraz Ewelina Gancewska byli uczestnikami popularnego programu „The Voice of Poland 2022”. Zarówno Andrzej, jak i Gabriela brali też wcześniej udział w programie „Lietuvos Balsas”. Ewelina Gancewska trafiła do finału program „The Voice of Poland”.

