Wpadki „wesołych” kierowców

Pijana koleżanka

W Kłajpedzie policjanci złapali swoją pijaną koleżankę za kierownicą.

4 lutego, ok. godz. 20, na skrzyżowaniu ulic Smiltelės-Mogiliovo nagle zatrzymał się VW Golf, któremu zgasł silnik. Patrol policji podjechał, żeby pomóc kierowcy i… zobaczył kobietę będąca pod wpływem alkoholu. Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to policjantka, niebędąca tego dnia na służbie. Miała 1,22 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu.

Uważaj pan!

W Kownie pijany mężczyzna siedzący za kierownicą BMW, czekając na powtórne badanie alkomatem, zaczął cofać auto. BMW potrąciło funkcjonariusza, a po 200 m uderzyło w drzewo. Kierowca (r. ur. 1969) był pijany — miał 1,14 prom. alkoholu we krwi. Samochód potrącił otwartymi drzwiami stojącego w pobliżu policjanta, który obecnie jest leczony ambulatoryjnie. „Uciekinier” trafił do aresztu. Grozi mu grzywna za jazdę pod wpływem alkoholu oraz odpowiedzialność karną za stawianie oporu policji.

Dobrze trafił…

W Poniewieżu pijany kierowca roztrzaskał swój luksusowy SUV. 6 lutego, ok. godz. 12, Porsche Cayenne uderzyło w barierki przy ul. Respublikos. Pech chciał, że było to pod samymi oknami prokuratury rejonowej, której to funkcjonariusze zatrzymali pijanego kierowcę. Przód samochodu został mocno uszkodzony, ale kierowcy nic się nie stało. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy (r. ur. 1979). Alkomat wskazał 1,49 prom. alkoholu. Kierowcy bardzo się powiodło, bo „zabrakło” mu tylko 0,01 proc. do odpowiedzialności karnej!

Kosa na kamień

​​6 lutego, ok. godz. 2 w nocy, poniewiescy policjanci z drogówki zauważyli podejrzanie jadącego VW Passata. Po włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych policjanci próbowali zatrzymać pojazd, ale kierowca tylko przyśpieszył i odjechał w stronę pobliskiej wsi. Kierowca jechał prosto, przez pola, ale drogę zagrodził mu głaz przy pierwszej chacie. Pijany (1,73 prom.) kierowca (r. ur. 1998) nie miał prawa jazdy, które mu wcześniej cofnięto.

„Rekord” tygodnia

6 lutego w powiecie poniewieskim zderzyły się dwa samochody — Volvo V50 i Lexus IS. Na szczęście obyło się bez rannych. Tymczasem kierowca volvo (r. ur. 1975) miał aż 3,67 prom. alkoholu!

Złodziej-hazardzista

Kowieńscy policjanci wykazali się nie lada refleksem. Skradziony samochód został zwrócony właścicielowi, zanim ten zdążył zgłosić kradzież.

W sobotę, ok. godz. 2 w nocy, otrzymano zgłoszenie, że samochód Audi A8 (2002 rocznik) został skradziony ze strzeżonego parkingu przy al. Laisvės. Kamery monitoringu zarejestrowały, że złodziej pojechał do pobliskiego kasyna. Około godz. 11:50 wpłynęło zgłoszenie, że przy al. Savanorių, drogę — podejrzanie manewrującemu kierowcy skradzionego Audi A8 — zablokował samochód obywatelskiego informatora. Kierowca uciekł przez okoliczne podwórza, ale po kilku godzinach poszukiwań trafił „pod skrzydła” innych aniołów stróżów. 20-letniemu złodziejowi-hazardziście grozi pozbawienie wolności do lat 6.

