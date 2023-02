„W rejonie święciańskim, jak i w rejonie olickim, orańskim czy w Kozłowej Rudzie, były badania warstw tektonicznych w związku ze składowiskiem odpadów Ignalińskiej Elektrowni Atomowej“ — zaznaczył Edward Worszyński.

„Na dzisiejszy dzień dane są przetwarzane. Wierzę, że będzie nagłośnione, a jaka zapadnie decyzja… Gdy ziemia się zapada to nie jest to dobre miejsce na takie składowisko. Najbardziej społeczność byłaby wdzięczna gdyby to było bardziej nagłaśniane. Nie tylko to, że stoją jakieś czujniki, ale też że są badania prowadzone” — opowiedział gość programu.

Zaznaczył, z czym zgodził się prowadzący Rajmund, że nierzadko mieszkańcy nie są informowani o zasadności działań lub o działaniach w ogóle, co stawia ich w niejasnej sytuacji.

„Miejmy nadzieję, że komunikacja będzie rozwijana i będzie ona lepsza” — podzielił się oczekiwaniami Worszyński.

O tym i nie tylko w odcinku „Przeglądu”.

Edward Worszyński to członek wspólnoty mieszkańców Podbrodzia „Domus”, wiceprezes ZPL w rejonie święciańskim.