Zobacz pełną listę odznaczonych

Krzyżem Kawalerskim Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina została odznaczona s. Michaela Rak — zakonnica, założycielka pierwszego na Litwie szpitala opieki paliatywnej Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki — za szerzenie niewyczerpanej miłości, dobra i nadziei.

— Odebrałam tę nagrodę jako siostra Michaela, ale jest to odznaczenie dla całej misji hospicyjnej i dla wszystkich, którzy tę misję pełnią — dla pracowników i wolontariuszy. Została ona przyznana za misję hospicyjną na ziemi litewskiej. I właśnie hospicjum jest miejscem, które łączy, które tworzy przestrzeń miłości. To też pokazuje, jak ważne jest poczucie własnej tożsamości i bycie razem obok siebie, żeby przestrzeń wolności i bliskości tworzyła przestrzeń nadziei — powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” s. Michaela Rak.

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

Siostra Rak dziękuje wszystkim tym, którzy uczestniczą w misji hospicyjnej poprzez wszystkie akcje wspierające. Dzięki tym tysiącom ludzi hospicjum może pełnić swą misję na co dzień i czynić świat bliższym każdemu.

Medalem Orderu „Za Zasługi dla Litwy” został odznaczony historyk, politolog i dziennikarz dr Andrzej Pukszto

| Fot. ELTA, Orestas Gurevičius

Za aktywną działalność publiczną na rzecz poprawy stosunków między Litwą a Polską oraz promowanie dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego Medalem Orderu „Za Zasługi dla Litwy” został odznaczony historyk, politolog i dziennikarz dr Andrzej Pukszto.

— Pierwsza sprawa — jest mi bardzo przyjemnie. Druga — jest to potwierdzenie, że idę we właściwym kierunku. To dodaje skrzydeł, bo chodzi o to, że moja działalność związana z nauką, z mediami, z oświatą, że ten kierunek dyplomacji kulturalnej jest dostrzegany, czego świadectwem jest odznaczenie od najwyższej instytucji. To jest dobry sygnał dla wszystkich Polaków na Litwie, że pałac prezydencki nas dostrzega, że warto tutaj inwestować i przyczyniać się do rozpowszechniania, do umacniania stosunków polsko–litewskich. Radość i odpowiedzialność, żeby nadal ten sztandar spraw polsko–litewskich trzymać wysoko. Trzecia sprawa — to jest uznanie dla całego środowiska, w którym się obracam, między innymi dla „Kuriera Wileńskiego”, bo „Kurier Wileński” mnie promuje, współpracujemy bardzo blisko. To jest gest w stronę całego środowiska — powiedział nam dr Andrzej Pukszto, historyk, politolog, publicysta, były dziennikarz „Kuriera Wileńskiego”.