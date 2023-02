Ruszają 23. Wileńskie Targi Książki

23. Wileńskie Targi Książki w Litewskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym LITEXPO (al. Laisvės 5) odbędą się w dniach 23–26 lutego. W wydarzeniu weźmie udział około dwustu wystawców, odbędzie się około 500 imprez i prezentacji. „Targi skupią się na literaturze ukraińskiej i literaturze europejskich walk o wolność. Organizatorzy targów zaproszą zwiedzających i gości do dyskusji politycznych i publicznych, w których wezmą udział litewscy i zagraniczni pisarze, politolodzy, historycy i eksperci. Spodziewamy się, że w wydarzeniu udział weźmie tyle gości, co w roku 2020, czyli około 70 tys.” — mówi Lolita Varanavičienė, prezes Stowarzyszenia Wydawców Litwy, wieloletnia organizatorka Wileńskich Targów Książki.

Uczta z książką

Instytut Polski w Wilnie wraz z litewskimi wydawnictwami (Wydawnictwo Związku Pisarzy Litwy, wydawnictwo „Apostrofa”, wydawnictwo „Vaga”) w ramach 23. Wileńskich Targów Książki organizuje cykl spotkań literackich, podczas których czytelnicy litewscy oraz miłośnicy polskiej literatury będą mogli wziąć udział w prezentacji litewskich edycji książek polskich twórców, a także zapoznać się z takimi przedstawicielami polskiej kultury jak Olga Tokarczuk i Wisława Szymborska, jak też zapoznać się z wartościowymi i ponadczasowymi dziełami tych autorek. Nie zabraknie również zdolnych i uznanych przedstawicieli młodszej generacji jak Kamil Janicki czy Julia Fiedorczuk. Wszystkie wydarzenia IP odbędą się z symultanicznym polsko–litewskim tłumaczeniem.

Prezentacja książki Czesława Miłosza

24 lutego, w piątek, o godz. 15:00 w Sali 1.2 odbędzie się prezentacja książki Czesława Miłosza „Zaczynając od moich ulic”. W spotkaniu udział wezmą: Audrius Ožalas, dr Mindaugas Kvietkauskas z Uniwersytetu Wileńskiego, poeta Tomas Venclova. „Zaczynając od moich ulic” jest to zbiór rozmaitych drobnych form prozatorskich Miłosza. Znajdziemy tu artykuły, eseje, wykłady, odczyty, pożegnania zmarłych osób. Całość jest podzielona na pięć rozdziałów, które stanowią uporządkowane chronologicznie pisma o pokrewnej tematyce. Wydarzenie odbędzie się w języku litewskim.

Opowieść o czterech żonach władcy

25 lutego, w sobotę, o godz. 12:00 w Sali Kinowej będzie miała miejsce prezentacja książki Kamila Janickiego „Damy Władysława Jagiełły”. Udział w spotkaniu wezmą: autor, tłumacz Kazys Uscila, dr Barbara Stankiewicz z Uniwersytetu Wileńskiego, dr Aurimas Švedas z Instytutu Historii Litwy.

Kamil Janicki to polski pisarz i publicysta specjalizujący się w dziejach II Rzeczypospolitej i sylwetkach wybitnych kobiet, z wykształcenia historyk. Redaktor naczelny magazynu „WielkaHISTORIA.pl”. Autor m.in. bestsellerowych „Dam złotego wieku”, powraca do historii kobiet i proponuje pasjonującą opowieść o czterech żonach jednego z najważniejszych władców w historii Polski. Jadwiga Andegaweńska, Anna Cylejska, Elżbieta Granowska i Zofia Holszańska — żony Władysława Jagiełły — wielkiego monarchy, przebiegłego polityka i człowieka, który szczęście w miłości odnalazł dopiero u schyłku swego życia.

Poezja noblistki

W sobotę, z okazji 100-lecia urodzin polskiej noblistki, odbędzie się premiera litewsko–polskiego tomiku poezji Wisławy Szymborskiej „33 eilėraščiai/33 wiersze” ( godz. 15:00, Sala 5.3). Udział w spotkaniu wezmą: prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek, poeta i tłumacz Tomas Venclova, moderować spotkanie będzie attaché ds. kultury Republiki Litewskiej w Polsce Rasa Rimickaitė.

Michał Maciej Rusinek to polski literaturoznawca, tłumacz, pisarz, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były sekretarz Wisławy Szymborskiej.

Spotkanie on-line z Olgą Tokarczuk

25 lutego o godz. 17:00 w Sali Kinowej odbędzie się spotkanie on-line z Olgą Tokarczuk i prezentacja litewskiego wydania „Ksiąg Jakubowych”. Udział w rozmowie wezmą: autorka (on-line), tłumacz Vuturys Jarytis oraz moderator spotkania Jūratė Čerškutė.

„Księgi Jakubowe albo Wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych” to powieść historyczna Olgi Tokarczuk, wydana w październiku 2014. Czytając „Księgi Jakubowe” mamy okazję poznać realia połowy XVIII w. Przekonać się, jak wyglądała ówczesna architektura, jak ubierali się ludzie, jakie smaki i zapachy im towarzyszyły. Jakimi były szlacheckie dwory i katolickie plebanie, typowe żydowskie domy, gdzie Żydzi chętnie zatapiali się w modlitwie i w lekturze tajemniczych pism. Tokarczuk czerpie wiele z tradycji powieści historycznej, ale nie można tylko do takiej kategorii gatunkowej zaszeregować jej książki. Noblistka napisała dzieło refleksyjne o samej historii i jej meandrach, które decydowały o losach narodów. Przedstawia, jak niegdyś na tych samych ziemiach egzystowali ramię w ramię wyznawcy chrześcijaństwa, judaizmu, a także islamu. „Księgi Jakubowe” to dzieło o wielkim rozmachu literackim. Książka została przetłumaczona na 13 języków.

Olga Tokarczuk to polska pisarka, eseistka, poetka i autorka scenariuszy, psychoterapeutka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018, laureatka The Man Booker International Prize 2018 za powieść „Bieguni” oraz dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej „Nike” za powieści „Bieguni” i „Księgi Jakubowe”.

Prezentacja książki Julii Fiedorczuk

25 lutego, w sobotę, IP zaprasza na prezentację książki Julii Fiedorczuk „Pod słońcem” (godz. 19:00, Forum). Udział w spotkaniu wezmą: autorka, tłumacz Kazys Uscila, Joanna Dąbrowska (Wydawnictwo Literackie), moderator Donatas Puslys.

Powieść obyczajowa „Pod słońcem” umiejętnie wprowadza nas do wykreowanego przez autorkę świata. Akcja powieści toczy się w czasach powojennej Polski. Głównym bohaterem książki jest małżeństwo, które jest ze sobą na dobre i na złe. Życie małżonków to pasmo wielu znaczących momentów przeplatanych codziennością. Poznajemy ich wspomnienia — przeżywamy wraz z małżonkami koszmar związany z wojną. Jesteśmy świadkiem tego, jak para stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości, jak nadzieja bohaterów przeplatała się z obawą o to, co ich czeka w najbliższej przyszłości. To książka przesycona wprost magicznym realizmem. Łączy w sobie elementy powieści historycznej i psychologicznej. Julia Fiedorczuk to pisarka, poetka, tłumaczka, wykładowczyni Instytutu Anglistyki i współtwórczyni Centrum Humanistyki Środowiskowej na wydziale neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, współzałożycielka, wraz z Filipem Springerem, Szkoły Ekopoetyki przy Instytucie Reportażu w Warszawie. Jej teksty i przekłady ukazywały się między innymi w „Literaturze na świecie”, „Dwutygodniku”, „Tygodniku Powszechnym”, „Piśmie”, i miesięczniku „Znak”. Jest felietonistką tygodnika „Polityka”. Utwory Julii Fiedorczuk przetłumaczono na ponad 20 języków.

Wstęp na teren Targów Książki jest biletowany.

Obywatelom Ukrainy, po okazaniu odpowiedniego dokumentu, przysługuje wstęp bezpłatny.

Instytut Polski w Wilnie w ramach Targów Książki zaprasza na cykl spotkań literackich

| Fot. Instytut Polski w Wilnie