Olga Tokarczuk – laureatką literackiego Nobla !

Polska pisarka Olga Tokarczuk została laureatką literackiego Nobla za rok 2018 – poinformowała Szwedzka Akademia. To pierwszy literacki Nobel dla Polaka od 23 lat, gdy w 1996 r. otrzymała go Wisława Szymborska. Laureatem Literackiej Nagrody Nobla za rok 2019 został austriacki pisarz i dramaturg Peter Handke.



Jak podała Szwedzka Akademia, Tokarczuk otrzymała nagrodę “za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia”.

Tokarczuk jest autorką m.in.: “Podróż ludzi Księgi”, “Prawiek i inne czasy”, “Gra na wielu bębenkach”, “Prowadź swój pług przez kości umarłych”, “Księgi Jakubowe” oraz “Bieguni”, za którą w 2018 r. otrzymała międzynarodową Nagrodę Bookera.

Olga Tokarczuk urodziła się w 1962 roku w Sulechowie. Później przeprowadziła się z rodzicami do Kietrza. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, po czym pracowała w Wałbrzychu jako psychoterapeutka. Później zawodowo zajęła się pisarstwem. Poza pisaniem prozy, zajmuje się też eseistyką, scenariuszami i poezją. Prezydent Polski Andrzej Duda pogratulował na Twitterze Oldze Tokarczuk.



“To wielki dzień dla polskiej literatury; kolejna polska pisarka, po poetce Wisławie Szymborskiej, otrzymuje literackiego Nobla. Brawo” – napisał prezydent.

To wspaniale, że Akademia Szwedzka doceniła literaturę z centralnej części Europy. Cieszę się, że jeszcze się trzymamy – powiedziała w czwartek sama, laureatka literackiego Nobla za rok 2018 r.

“Gratulacje dla Pani Olgi Tokarczuk. Sukces polskiego twórcy bardzo cieszy, tym bardziej, że to kolejny międzynarodowy sukces Pani Tokarczuk. Nagroda Nobla to dobitny dowód na to, że polska kultura jest doceniana na całym świecie. Gratuluję!” – napisał wicepremier Gliński.

Zapowiedział, że w związku z nagrodą dla Tokarczuk “tym bardziej zobowiązuje się powrócić do niedokończonych wcześniej lektur noblistki”.

Po wszystkich nagrodach Nobla, które przypadły polskiej literaturze, ta jest naszą kolejną, wielką satysfakcją – powiedział w czwartek PAP prezes polskiego PEN Clubu, tłumacz Adam Pomorski. Dodał, że Nobel dla Tokarczuk to “dzień wielkiej radości”.

Jak mówił, jest to “dzień wielkiej radości”. “Wprawdzie od dłuższego czasu spodziewaliśmy się, że to może się stać i właśnie się stało. Myślę, że to jest z wielu powodów dla wszystkich bardzo ważne. Dla wiernej rzeszy czytelników Olgi Tokarczuk jest to z pewnością bardzo szczęśliwy dzień” – powiedział Pomorski.

Literacki Nobel dla Olgi Tokarczuk to wielka radość i prezent dla całej literatury polskiej, nie tylko dla niej samej – powiedział PAP krytyk literacki i pisarz Krzysztof Varga. Jak dodał, Tokarczuk to pisarka, która wytyczyła sobie pewną drogę twórczą w życiu i konsekwentnie nią idzie.



Varga wyraził przekonanie, że Tokarczuk “uniesie ten sukces”. “Nie będzie to przypadek kogoś, kto dostał Nobla i osiądzie na laurach. To jest pisarka pracowita, konsekwentna i zdeterminowana w swojej drodze twórczej. Jestem pewien, że ten Nobel będzie skutkował tym, że będzie dalej pisała. Z wielu autorów spadnie teraz napięcie. Są autorzy, którzy pewnie wyczekują Nobla od lat, a teraz mogą sobie odpuścić. To im też dobrze zrobi” – powiedział.

Nagroda Nobla dla Tokarczuk jest piątą, którą uhonorowano pisarza z Polski. Wcześniej jej laureatami zostali: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz i Wisław Szymborska.



Na podstawie PAP