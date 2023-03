Rusza składanie deklaracji dochodowych

Jak poinformowała „Kurier Wileński” Inga Gedminienė, dyrektorka Departamentu Obowiązków Podatkowych Państwowej Inspekcji Podatkowej (PIP), swoje dochody muszą deklarować wszyscy stali mieszkańcy Litwy.

— W tym roku mieszkańcy mogą deklarować dochody w najwygodniejszy dla nich sposób: praktyka ostatnich lat pokazuje, że najszybszym i najłatwiejszym sposobem jest połączenie się z EDS na komputerze lub innym inteligentnym urządzeniu i, po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań, złożenie oświadczenia o dochodach — informuje w pisemnym komunikacie.

Deklaracje dochodowe muszą złożyć: mieszkańcy prowadzący indywidualną działalność lub posiadający zaświadczenie biznesowe, nawet jeśli nie uzyskali dochodu z działalności prowadzonej w poprzednim roku; osoby chcące skorzystać z zapewnionych ulg GPM (np. ze względu na koszty ponoszone na studia, ubezpieczenie na życie, składki na fundusze emerytalne); chcący odzyskać nadpłatę z tytułu zastosowania niepełnej kwoty dochodu wolnego od podatku (NPD) lub ci, którzy zostali objęci nadmiernym NPD i w związku z tym są zobowiązani do zapłaty części podatku dochodowego od osób fizycznych (GPM); osoby zarabiające tyle, że kwota rocznego dochodu przekroczyła ustaloną kwotę VDU; osoby, które z zyskiem sprzedały pojazd przed upływem 3 lat użytkowania, lub nieruchomość przed upływem 10 lat własności; otrzymały odsetki od pożyczek od banków, spółek lub odsetki w wysokości ponad 500 euro od depozytów i papierów wartościowych z tytułu umów zawartych od 2014 r.; otrzymały dochody z wynajmu; otrzymały od krewnych prezenty o wartości przekraczającej 2 500 euro (w gotówce lub ruchomościach) lub prezenty o wartości przekraczającej 2 500 euro od innych mieszkańców; otrzymały jakiekolwiek dochody z innego państwa; osoby, które zajmują odpowiednie stanowiska: tj. politycy, urzędnicy itp., którzy muszą składać nie tylko deklaracje dochodowe, ale także oświadczenia majątkowe.

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

Czytaj więcej: Nowości w systemie deklarowania dochodów i zeznań majątkowych

1,2 proc. od podatku dochodowego dla „Kuriera Wileńskiego”

Podobnie jak w ubiegłych latach, każdy z nas, kto płaci podatek od dochodu (od wynagrodzenia, działalności gospodarczej lub innej), może przekazać dla organizacji (w tym przypadku dla redakcji „Kuriera Wileńskiego”) 1,2 proc. od wpłaconego w 2022 r. do PIP podatku dochodowego.

Apelujemy do Czytelników o przekazanie na redakcję „Kuriera Wileńskiego” tych 1,2 proc. Płatnika podatku to nic nie kosztuje, a dla nas jest wydatną pomocą. Dlaczego warto przekazać „Kurierowi Wileńskiemu” 1,2 proc. od podatku? Żeby na Litwie mogła istnieć i się rozwijać polska gazeta. Twoja pomoc, Czytelniku, będzie znacznym wsparciem naszych skromnych redakcyjnych sił.

Jak można wesprzeć „Kurier Wileński”? Wystarczy do 2 maja 2023 r. złożyć elektronicznie wniosek FR0512. Możemy go przekazać za pośrednictwem EDS (Elektroninio deklaravimo sistema) po wejściu na stronę https://deklaravimas.vmi.lt, wybierając Deklaravimas > Pildyti formą. Wniosek złożony po 2 maja br. nie będzie rozpatrywany. Zostanie on także odrzucony, jeżeli w terminie przed 2 maja br. nie złożymy deklaracji podatkowej GPM311 za 2022 rok.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania deklaracji FR0512 można uzyskać na stronie internetowej www.vmi.lt lub telefonicznie pod nr tel. 1882.

Aby wypełnić wniosek FR0512 należy wpisać kod identyfikacyjny naszej redakcji (įmonės kodas 300073186).

Czytaj więcej: Nie przegap! „Kurier Wileński” na wyciągnięcie ręki dla Czytelników z całego świata