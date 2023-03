Podczas wizyty w Polsce specjaliści ministerstwa i dyrekcji przedstawili strategiczne projekty przedstawicielom Ministerstwa Infrastruktury Polski, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcom.

Przebudowa autostrady Via Baltica łączącej oba kraje

„Widząc szybkie postępy Polski w poprawie infrastruktury dróg krajowych, wysoko cenimy sobie doświadczenie i wiedzę specjalistów z sąsiedniego kraju, dlatego chcielibyśmy użyć ich również na Litwie. Jednym z najważniejszych projektów, przy którym staramy się współpracować, jest przebudowa autostrady Via Baltica łączącej oba kraje” — powiedział Władysław Kondratowicz (Vladislav Kondratovič), kierownik zespołu ds. Polityki Transportu Drogowego i Lotniczego w litewskim Ministerstwie Łączności.

Trwają prace kontraktowe

Obecnie trwają prace kontraktowe na odcinku II od 72,5 do 79 km i III od 79 do 85 km autostrady Via Baltica A5 Kowno–Mariampol–Suwałki, a ich zakończenie planowane jest na koniec roku. W tym roku przetarg na roboty kontraktowe na odcinku I od 56,83 do 72,5 km planowany jest na pierwsze półrocze br., na odcinku IV od 85 do 97 km — na drugie półrocze br.

Przetargi na kolejne odcinki Via Baltica

Wykonawcom z krajów sąsiednich przedstawiono możliwość udziału w przetargach dotyczących też innych odcinków Via Baltica, a także perspektywę do 2030 r., przewidywany rozwój głównych dróg A10 Poniewież–Pozwoł–Ryga i A8 Poniewież-Orwiści-Sitkuny, a także plany na najbliższe lata do realizacji głównej drogi A14 Wilno–Uciana oraz drogi krajowej nr. 130 projektów odbudowy Kowno-Preny-Olita.

W spotkaniu organizowanym cyklicznie kilka razy w roku przez Ministerstwo Infrastruktury Polski i Generalną Dyrekcję Dróg uczestniczyli najwięksi przedstawiciele polskich wykonawców i firm z branży materiałów budowlanych. Uczestnicy ciekawili się terminami budowy, warunkami przetargów publicznych, rozwiązaniami technicznymi planowanych projektów oraz inną informacją, która pozwoli im uczestniczyć w realizacji największych projektów infrastruktury drogowej na Litwie.

