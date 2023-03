Polsko-litewska wystawa urządzeń wspomagających bezpieczeństwo

Kwestie bezpieczeństwa ostatnio stają się co raz bardziej aktualne.

— Obecna sytuacja nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, spowodowała rozwój branży wojskowej. Nie tylko sektorów stricte militarnych, ale również skierowanych do ochrony siedzib państwowych oraz infrastruktury krytycznej, czyli wszelkiego rodzaju elektrowni, sieci przesyłowych. Ostatnio na Litwie był przypadek wybuchu gazociągu niedaleko granicy łotewskiej. Bardzo aktualna stała się kwestia zabezpieczenia wszystkiego, co może zniszczyć wrogie państwo lub jakieś osoby — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” jeden z organizatorów wystawy Adam Mamaj z polskiej firmy Integra BROP, która należy do Polsko-Litewskiej Izby Handlowej.

Jednym z obszarów działania spółki Integra BROP są usługi dotyczące krajowego oraz międzynarodowego bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa cywilnego. Firma oferuje współpracę, doradztwo oraz wsparcie przy rozwiązywaniu problemów. Tworzy m. in. autorskie programy szkoleniowe i systemy analiz obrazów urządzeń do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w lotnictwie cywilnym oraz szkolenia poligonowe dla lotniskowych służb ratowniczo gaśniczych i zakładowych straży pożarnych.

Druga edycja

Wystawa „Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej” odbyła się pod patronatem Polsko-Litewskiej Izby Handlowej oraz Litewskiego Stowarzyszenia Przemysłu Obronnego i Bezpieczeństwa. Natomiast organizatorami były wspomniana na początku spółka Integra BROP, która reprezentowała stronę polską, oraz firma Sareme prezentującą stronę litewską. Na targach zaprezentowano szeroką gamę produktów litewskich i polskich wspomagających bezpieczeństwo i ochronę państwa, obiektów państwowych, infrastruktury krytycznej, terenów firm i innych szczególnie wrażliwych miejsc.

Pomysł sprawdził się

— Pierwsza edycja odbyła się w ramach konferencji. W tym roku zdecydowaliśmy się na wystawę. Generalnie pomysł sprawdził się. Wystawę odwiedziły wszystkie służby kierowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czyli była policja, Straż Graniczna, strażacy. Jeśli porównamy liczbę uczestników, to w tym roku zdecydowanie było więcej. Poza tym wystawę odwiedzili Litewscy Strzelcy oraz przedstawiciele wojska. Sądzę, że w następnym roku zorganizujemy wystawę w większej sali — poinformowała nasz dziennik Beata Czaplińska, dyrektor Polsko-Litewskiej Izby Handlowej. — Z tego, co wiemy, zostały zawarte już pierwsze umowy między polskimi i litewskimi podmiotami — dodała.

Adam Mamaj zaznaczył, że tegoroczna wystawa miała charakter stricte branżowy, czyli podmioty z Polski i Litwy mogły bezpośrednio nawiązać kontakty między sobą.

— To była wystawa skierowana tylko dla zainteresowanych odpowiednią produkcją. Przede wszystkim była skierowana do instytucji państwowych i odpowiednich służb. Więc można powiedzieć, że to była branżowa wystawa. Prezentowane były takie urządzenia, które mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa państwa oraz do ochrony infrastruktury krytycznej, bądź innych obiektów, które muszą być szczególnie chronione. Był to sprzęt nowoczesny. Na przykład różnego rodzaju detektory, od detektorów radiacji po detektory wykrywające środki chemiczne — powiedział nasz rozmówca.

Organizatorzy cieszą się, że wystawa przykuła uwagę mediów i ekspertów

| Fot. Antoni Radczenko

Niesamowite urządzenia

Czaplińska zaznaczyła, że jest zadowolona z efektów wystawy i na pewno Izba będzie kontynuować tego typu działalność.

— Każdy mógł znaleźć to, czego potrzebował. Każda firma, która miała stoisko, udzielała szerokich konsultacji dotyczących ich produkcji. Zaprezentowane wynalazki naprawdę były imponujące. Na przykład specjalny spray do koperty, po użyciu którego koperta staje się przezroczysta i można przeczytać teksty oraz sprawdzić zawartość koperty. W Polsce to jest stosowane w więziennictwie. Zaprezentowano m.in. szerokie spektrum sprzętu do wykrywania narkotyków. Zainteresowanie również było spore — podkreśliła dyrektor Polsko-Litewskiej Izby Handlowej.

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest wyjątkową grupą firm i osób fizycznych prowadzących działalność lub zamierzających działać w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Izba gromadzi dla swoich członków informacje o możliwościach biznesowych w obu krajach, buduje relacje z osobami kreującymi życie gospodarcze oraz organizuje konferencje i wydarzenia networkingowe. Poza tym Izba angażuje się na rzecz tworzenia pozytywnego klimatu dla polsko-litewskich przedsięwzięć gospodarczych, dynamicznej wymiany handlowej między oboma krajami, napływu inwestycji oraz znoszenia barier dla współpracy firm w Polsce i na Litwie.

