X Turniej Darta pamięci Jonasa Grigasa w Zujunach

Właśnie z tym ostatnim wiąże się jedno z jego zamiłowań poza biegami. Jonas Grigas był jednym z niewielu w tamtych czasach prekursorów lotek na Litwie. Dart był wtedy czymś bardzo egzotycznym, z rzadka oglądanym jedynie w telewizji.

Gdy wiosną 2021 r. J. Grigas nagle zmarł, zaledwie kilka dni po zorganizowanych przez siebie zawodach „Juozinių taurė”, uczestnicy spontanicznie postanawiają organizować co roku turniej Jego pamięci. Fundatorem nagród niezmiennie jest firma Labukas, której przewodzi Jonas Mikailionis. Gospodarzem turniejów przez szereg lat był klub młodzieżowy „Verdenė”, którego dyrektorem jest brat Jonasa — Romualdas, a w ubiegłym roku sztafetę organizacyjną przejęło Gimnazjum w Zujunach. Całkiem nieprzypadkowo, gdyż w tej szkole dart jest jedną z „koronnych” dyscyplin.

Dyrektor Marek Pszczołowski w akcji

Tegoroczny — jubileuszowy — turniej zgromadził 25 marca bez mała 50 miłośników lotek w wieku „od małego do wielkiego”. Tradycyjnie do zmagań przy tarczach przystąpili przyjaciele i bliscy Jonasa Grigasa z bratem Romualdasem na czele. Także i gospodarz turnieju, dyrektor gimnazjum Marek Pszczołowski skorzystał z okazji, by sprawdzić celność oka i pewność ręki. Program rozgrywek przewidywał różne konkurencje, od najprostszych — rozrywkowych do bardziej zaawansowanych. Miło było też widzieć uczestników pierwszych turniejów, „weteranów” rozgrywek, którzy przyszli nie po to, by rywalizować, a przede wszystkim, żeby się spotkać z przyjaciółmi, powspominać…

Kilka godzin celowania do tarcz wyłoniło najlepszych w poszczególnych kategoriach:

„3×8” dziewczęta

I — Wiktoria Zigmand

II — Wiktoria Malinowska

III — Emilia Pszczołowska

„3×8” chłopcy

I — Norbert Garkauskas

II — Emil Raišys

„3×8” panie

I — Gintė Černiauskienė

II — Irina Šiško

III — Wioleta Stacewicz

„3×8” panowie

I — Romualdas Grigas

II — Marek Pszczołowski

III — Edmundas Liekis

„301 single out” dziewczęta

I — Adriana Malinowska

II — Wiktoria Stacewicz

III — Stela Szekszteło/Adriana Mironowa

„301 single out” chłopcy

I — Norbert Garkauskas

II — Emil Raišys

„301 double out” panie

I — Kamila Raišytė

II — Milena Dziatłowska

III — Ewelina Wołodko/Dominika Łokucijewska

„301 double out” panowie

I — Andrzej Markowski

II — Mirosław Michalkiewicz

III — Tomasz Olechnowicz

„301 double out” weteranki

I — Ewelina Maksimowicz

II — Diana Malinowska

III — Dorota Aleksandra Marcinowska

„301 double out” weterani

I — Jacek Romańczyk

II — Paweł Barowski

III — Zbigniew Bujnowski/Andrzej Wołodko

Kazimierz Wojciechowski