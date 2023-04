Rozstrzygnięto konkurs „My jesteśmy NATO”

Już po raz piąty w ramach konkursu zbierane są refleksje młodego pokolenia dorastającego w niepodległym państwie na temat znaczenia członkostwa naszego kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Nie jest tak łatwo należeć do NATO

„Gdy mówimy: my jesteśmy NATO, to jakby pozdrawiamy jeden drugich, jakby cieszymy się tym, jesteśmy dumni. Coś osiągnęliśmy, jesteśmy inni. Nie jest tak łatwo należeć do NATO. Takie państwa jak Szwecja czy Finlandia podążają ciężką drogą, żeby zostać członkami NATO. A w tamtych czasach dla Litwy i innych państw bałtyckich zostać członkami NATO było po prostu marzeniem. Wydawało się, że to marzenie jest nierealne. Ale świat zmieniał się i w 2002 r. przyjechał prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush i w wileńskim Ratuszu wypowiedział takie słowa, że każdy, kto wybierze Litwę za wroga, ten wybierze Stany Zjednoczone jako wroga. Pamiętam, że wtedy ludzie ze łzami w oczach słuchali tego zdania i rozumieli, ile w nim jest siły i zobowiązania” — powiedział podczas uroczystości wiceprzewodniczący Sejmu RL Paulius Saudargas.

Razem możemy więcej

Organizatorami konkursu są Departament Mobilizacji i Oporu Obywatelskiego przy Ministerstwie Ochrony Kraju oraz „Kurier Wileński”. Podstawowym celem konkursu jest zachęcanie uczniów do zainteresowania się tematyką bezpieczeństwa narodowego i obronności, historii czasów nowożytnych, a także zapoznanie młodzieży z działalnością NATO i rozwijanie postaw obywatelskich.

Rajmund Klonowski, współorganizator konkursu, publicysta, dziennikarz wielojęzycznej telewizji regionalnej BM TV, prezes Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreślał rolę Polaków jako pełnoprawnych współtwórców bezpieczeństwa i dobrobytu.

— Konkurs, którego współorganizatorem jest „Kurier Wileński”, liczy sobie już pięć lat. Co roku rośnie zainteresowanie nim i liczba nadesłanych prac, w tym prac w języku polskim. Jest dla mnie szczególnie ważne, że młodzi Polacy mogą w swoim ojczystym języku dzielić się swoimi przemyśleniami na temat bezpieczeństwa naszego kraju, a są to przemyślenia głębokie i dojrzałe. Nie jest możliwa bezpieczna i prawdziwie suwerenna Litwa bez zaangażowania w ten proces Polaków jako pełnoprawnych współtwórców tego bezpieczeństwa i dobrobytu. Historia pokazuje, że razem jesteśmy w stanie robić rzeczy wielkie, a skłóceni — słabniemy i dopuszczamy do wielkich tragedii. W tym roku pojawiła się możliwość pisania wypracowań także w języku niemieckim — zaznacza Rajmund Klonowski.

Andrzej Dudziński, I Radca, Chargé d’affaires a.i. Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, powiedział, że wypracowań było nie tylko więcej, ale były one też lepsze w porównaniu do ubiegłych lat. „Chcę podziękować przede wszystkim nauczycielom i uczniom za ich włożoną pracę w wypracowania. My z naszym Attaché Obrony bardzo długo myśleliśmy, jakie prace wybrać jako najlepsze. Udało się nam to zrobić, poziom prac jest naprawdę bardzo wysoki i to bardzo cieszy” — powiedział Andrzej Dudziński podczas wręczania nagród.

Zwycięzcy konkursu w grupie szkół polskich

Zwycięzcą konkursu w grupie uczniów szkół polskich został uczeń Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie Arnold Wojcinowicz. Podczas uroczystości uhonorowania laureatów w Sejmie towarzyszył mu nauczyciel historii tego gimnazjum, Waldemar Szełkowski.

II miejsce w konkursie w grupie polskiej zdobył Edwin Zabieło z Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce w rejonie wileńskim, III miejsce — Emilia Kuncewicz z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie oraz Sylwia Syrnicka z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.