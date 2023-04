Podczas koncertu zabrzmią ulubione polskie przeboje, wystąpią znane polskie zespoły i wokaliści m.in.: Maryla Rodowicz, Czerwone Gitary, Blue Cafe, Kamil Bednarek, De Mono, Feel, Pectus, Golec Orkiestra, Łukasz Drapała, Ewelina Gancewska, Doda. Organizatorzy zadbali też o widowiskową scenografię, efekty wizualne oraz świetne układy taneczne. Koncert poprowadzą ulubieńcy widzów i znane osobowości telewizyjne: Aleksander Sikora i Ida Nowakowska oraz prezenterki TVP Wilno: Agata Dorodko i Aldona Połońska. Koncert wyreżyseruje Tomasz Motyl.

Muzyczne widowisko na placu Ratuszowym rozpocznie się we wtorek, 2 maja o godz. 19:00.

Otwarcie bram dla publiczności od godz. 17:45.

Wstęp wolny!

Wydarzenie będzie też transmitowane na antenie TVP Wilno i TVP1.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest od 2002. Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP. W ten sposób uhonorowano osoby żyjące poza granicami Polski, które zabiegały o polską niepodległość oraz wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej. Według danych polskiego MSZ poza Polską mieszka ok. 20 mln osób polskiego pochodzenia. Są to osoby, które wyjechały z kraju lub urodziły się poza Polską, ale poczuwają się do polskiego pochodzenia i związków z polskością: potomkowie emigrantów z XIX wieku i uchodźców uciekających przed wojnami, kolejne pokolenia dawnych obywateli polskich, którzy pozostali na Wschodzie, niegdysiejsi dysydenci z rodzinami i emigranci zarobkowi.

2 maja obchodzony jest także Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia odbędzie się również uroczyste otwarcie nowej siedziby TVP Wilno w dobudowanym skrzydle Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Jest to pierwsza placówka Telewizji Polskiej poza granicami kraju.

