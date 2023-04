Jak działa państwowa opieka dla osób starszych i chorych?

O zapewnienie usług opiekuńczych do starostwa w Landwarowie, które mieści się na terenie samorządu rejonu trockiego, zwróciła się nasza czytelniczka Magda (prawdziwe imię i nazwisko znane redakcji), która chce pomóc samotnej, nie w pełni sprawnej sąsiadce, która z trudnością porusza się po domu. W starostwie usłyszała, że obecnie nie ma pracowników, którzy przychodziliby do schorowanej kobiety, żeby jej pomóc, na pomoc trzeba zaczekać — usłyszała czytelniczka.

Synowie nie sprawują opieki nad chorą matką

— Sąsiadka jest po zawale. Potrzebuje stałej opieki, ponieważ może przejść tylko z pokoju do pokoju. Samodzielnie nie może wykonać żadnej czynności. Co prawda, ma dwóch synów. Jeden mieszka za granicą i nie może zaopiekować się matką, a drugi po prostu nie chce pomagać. Kobieta została sama — opowiada „Kurierowi Wileńskiemu” Magda.

Starsza pani skończyła 89 lat i potrzebuje opieki codziennie: wsparcia przy sprzątaniu, zakupach, przygotowywaniu posiłków, wizytach lekarskich, wychodzeniu z domu. Taka pomoc jest bardzo angażująca. Pani Magda ma pracę i własną rodzinę, nie może stale opiekować się schorowaną kobietą.

Starostwo w Landwarowie na razie nie może pomóc

— Ja nie mogę stale się nią opiekować, więc zwróciłam się o pomoc do starostwa w Landwarowie. Tam powiedziano, że w danej chwili nie mają pracowników i nie mogą niczym pomóc. Powiedzieli: czekać. Na pytanie „jak długo?” nie mieli odpowiedzi. Jeżeli przestanę do niej chodzić, to nie wiem, w jaki sposób potrafi dalej funkcjonować. Nie wiem, co mam robić? Myślę, że z takim problemem zetknęłam się nie tylko ja — mówi zaniepokojona Magda.

Osobie, która z trudnością porusza się tylko po domu, samorząd powinien zapewnić pomoc przy sprzątaniu, zakupach, przygotowywaniu posiłków, wizytach lekarskich, wychodzeniu z domu

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Wsparcie powinien zapewnić samorząd

Linas Kukuraitis, wiceprzewodniczący sejmowego komitetu Ochrony Socjalnej i Pracy, były minister opieki socjalnej i pracy w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zaznaczył, że jeśli starsza, schorowana osoba nie ma rodziny lub rodzina od niej się odwróciła, to pomoc i wsparcie powinno zapewnić starostwo, samorząd, w którym mieszka senior.

— Za organizację opieki socjalnej w naszym państwie odpowiedzialny jest samorząd. To ich obowiązek zapewnić potrzebującym ludziom usługi socjalne. Co się tyczy tej starszej pani, to samorząd rejonu trockiego jest zobowiązany zapewnić potrzebną pomoc w domu albo zaproponować alternatywę. W tym wypadku to może być dom opieki, gdzie kobieta miałaby opiekę 24 godziny na dobę. Samorząd należy dalej „cisnąć”, żeby zaopiekował się schorowaną osobą — podkreślił Linas Kukuraitis.

Pomoc domowa do ośmiu godzin dziennie

Jak mówi Kukuraitis, osoba starsza, nie w pełni sprawna ma prawo otrzymać pomoc domową do ośmiu godzin dziennie — wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest chory. Za takie socjalne usługi czasami chory lub ktoś z rodziny musi dopłacić, ale to minimalnie. Osobie, która z trudnością porusza się tylko po domu, samorząd powinien zapewnić pomoc przy sprzątaniu, zakupach, przygotowywaniu posiłków, wizytach lekarskich, wychodzeniu z domu.

Brak pracowników socjalnych

— To prawda, że jest problem z brakiem pracowników socjalnych, ale to nie znaczy, że samorząd może odmówić pomocy. Ich zadaniem jest znalezienie tych pracowników. Najczęściej bywa tak, że rodzina nie chce kłócić się z samorządem, nie mają sił czy chęci na walkę i po prostu poddają się. Zwracają się ostatecznie do prywatnych domów opieki, za własne pieniądze wynajmują opiekunów — zaznaczył.

Jak mówi, samorząd jest zobowiązany zaopiekować się na swoim terytorium tymi, którymi nikt nie opiekuje się.

Zwrócić się do administracji samorządu

— Jeżeli starostwo odmawia pomocy to radziłbym zwrócić się do administracji samorządu, może nawet i do mera. Urzędnicy powinni zrozumieć, że to nie problem osoby chorej, że samorząd nie może udzielić potrzebnej pomocy. To problem samorządu, że nie może zorganizować odpowiedniej liczby pracowników, żeby zapewnić podstawowe usługi, które są potrzebne. Osoba szukająca pomocy nie może usłyszeć w odpowiedzi, że „teraz nie ma pracowników i czekajcie aż będą” — podkreśla Linas Kukuraitis.

„Kurier Wileński” zwrócił się do samorządu rejonu trockiego z pytaniem, co robić w sytuacji, kiedy starsza nie w pełni sprawna osoba zostaje sama bez żadnej opieki.

Nie ma kolejki do otrzymania tych usług

„Aby otrzymać usługi socjalne, konieczne jest złożenie wniosku do pracownika socjalnego starostwa zgodnie z miejscem zamieszkania usługobiorcy. Wniosek o usługi jest rozpatrywany w ciągu 20 dni roboczych. W tym czasie ocenia się zapotrzebowanie na usługę i, po ustaleniu zapotrzebowania, usługa jest przydzielana. Zgodnie z dostarczonymi informacjami prawdopodobnie dana osoba może potrzebować pomocy domowej lub integralnej. Obecnie nie ma kolejki do otrzymania którejkolwiek z tych usług. Usługi pomocy domowej w samorządzie są świadczone przez trzech usługodawców — dwie miejskie instytucje budżetowe i przedsiębiorstwo społeczne. Integralna pomoc jest udzielana przez miejską instytucję budżetową” — napisano w nadesłanym oświadczeniu.

Pomoc socjalna dla osób z niepełnosprawnością

W Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy „Kurier Wileński” poinformowano, że osoba z niepełnosprawnością może otrzymać rentę inwalidzką lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Służba ds. Oceny Niepełnosprawności i Zdolności do Pracy osobie z niepełnosprawnością może przyznać rekompensatę na wydatki związane z pielęgniarstwem lub opieką (pomocą). Osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać wsparcie w celu dostosowania mieszkania. We wszystkich samorządach kraju świadczone są usługi socjalne dla osób z niepełnosprawnością, które nie mają wystarczających umiejętności czy możliwości i potrzebują pomocy, a także dla członków ich rodzin.

Pomoc medyczna dla potrzebujących

Pacjentom z potrzebami pielęgniarskimi system opieki zdrowotnej może zaoferować następujące usługi:

Opieka paliatywna (to usługa pielęgniarska dla pacjentów z nieuleczalną chorobą — zwykle z ciężką chorobą onkologiczną — mająca na celu poprawę jakości życia pacjenta i jego bliskich — przyp. aut.) i inne usługi pielęgniarskie, które są świadczone osobom w każdym wieku z chorobami przewlekłymi, osobom z niepełnosprawnością, gdy istnieje jasna diagnoza choroby i nie jest wymagane aktywne leczenie, a rehabilitacja medyczna jest przeciwwskazana.

Również ambulatoryjne usługi pielęgniarskie w domu, które są świadczone przez zespół pracowników służby zdrowia (pielęgniarka, asystentka pielęgniarki, fizjoterapeuta) w domu pacjenta.